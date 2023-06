VinFast VF3 giá rẻ tại Việt Nam sẽ lăn bánh gần 300km/lần sạc?

VinFast đã chính thức công bố mẫu xe VF3 mới, và Đại diện VinFast tuyên bố rằng đây là mẫu xe nhỏ nhất trong dải sản phẩm của mình. Ngay sau đó, hình ảnh chụp thông số kỹ thuật được cho là của VinFast VF3 2024 mới đã được lan truyền trên mạng. Tuy chưa xác định được thông tin này có chính xác hay không, tuy nhiên điều này cũng đem lại thêm một góc nhìn để khách hàng tham khảo. Qua hình ảnh được hé lộ, có thể thấy VinFast VF3 chạy điện sẽ sở hữu kích thước tổng thể đó là chiều dài 3.114 mm, chiều rộng 1.673 mm và chiều cao 1.567 mm. Nếu những dữ liệu này chính xác thì VF3 sẽ có kích thước nhỉnh hơn so với "đối thủ" Wuling Hongguang Mini EV sắp bán ở Việt Nam. Cụ thể, VinFast VF3 dài hơn 197 mm, rộng hơn 180 mm và thấp hơn 54 mm, một con số đáng kể. VinFast cho biết, VF3 là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên mà công ty đã nghiên cứu và tạo ra dựa trên các đặc điểm và thói quen giao thông của người tiêu dùng Việt Nam. Xe có thiết kế 3 cửa gồm 2 cửa hông và 1 cửa cốp sau. Xe nổi bật với những khối hình học vuông vức cùng những đường gân khỏe khoắn chạy dọc từ trước ra sau. Mẫu xe điện VinFast VF3 sở hữu la-zăng thuộc loại lớn nhất phân khúc xe chạy điện đô thị cỡ nhỏ, từ 16-17 inch, thông số này thậm chí còn lớn hơn một số mẫu xe hạng A và hạng B. Xe cũng được trang bị đèn pha và gương chiếu hậu vuông, cùng với đó là logo hình chữ V đặc trưng của thương hiệu VinFast ở cả phía trước và phía sau. Ngoài bộ mâm xe khá lớn so với phân khúc xe điện cỡ nhỏ, VinFast VF3 tại Việt Nam còn có đèn pha và gương chiếu hậu vuông vức. Trên đầu xe và phía sau đều có logo chữ V hình cánh chim cách điệu đặc trưng của thương hiệu VinFast. Theo đánh giá của nhiều người, VF3 sở hữu ngoại hình khá giống Suzuki Jimny của Nhật Bản hay Baojun Yep của Trung Quốc (tuy nhiên đây chỉ là những hình ảnh phác thảo đầu tiên). Về nội thất, VinFast VF3 sở hữu 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi, nhiều hơn những gì mà Wuling Hongguang Mini EV có thể mang lại. Xe cũng sẽ được trang bị những tính năng thông minh thiết yếu cho người dùng. Dựa vào những hình ảnh, có thể thấy VF3 sẽ sở hữu vô-lăng vát đáy dạng 2 chấu. Không có màn hình giải trí trung tâm, chỉ có màn hình 8 inch đặt sau vô-lăng. VinFast vẫn chưa tiết lộ chi tiết liên quan đến động cơ điện và pin của VF3. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật bị rò rỉ chỉ ra rằng chiếc xe có thể đạt tốc độ 0-100 km/h trong thời gian dưới 12 giây và có phạm vi hoạt động 285 km (theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc) hoặc 237 km (theo chu trình thử nghiệm WLTP của Châu Âu). Một con số khá ấn tượng với xe mini điện. Một số hình ảnh về các tùy chọn màu sắc của VinFast VF3 cũng được hé lộ. Tương tự các mẫu xe điện VinFast khác, VF3 cũng có 2 phiên bản là Eco và Plus. Giá xe VinFast VF3 chưa được hé lộ, nhưng hãng hứa hẹn là sẽ phù hợp để tiếp cận của đại đa số người dùng Việt. Dự kiến, VinFast VF3 sẽ chính thức nhận đăng ký đặt mua vào tháng 9/2023 và bàn giao trong quý III năm sau. Video: Vinfast VF3 lộ diện, đối thủ của Wuling Hongguang MiniEV.

VinFast đã chính thức công bố mẫu xe VF3 mới, và Đại diện VinFast tuyên bố rằng đây là mẫu xe nhỏ nhất trong dải sản phẩm của mình. Ngay sau đó, hình ảnh chụp thông số kỹ thuật được cho là của VinFast VF3 2024 mới đã được lan truyền trên mạng. Tuy chưa xác định được thông tin này có chính xác hay không, tuy nhiên điều này cũng đem lại thêm một góc nhìn để khách hàng tham khảo. Qua hình ảnh được hé lộ, có thể thấy VinFast VF3 chạy điện sẽ sở hữu kích thước tổng thể đó là chiều dài 3.114 mm, chiều rộng 1.673 mm và chiều cao 1.567 mm. Nếu những dữ liệu này chính xác thì VF3 sẽ có kích thước nhỉnh hơn so với "đối thủ" Wuling Hongguang Mini EV sắp bán ở Việt Nam. Cụ thể, VinFast VF3 dài hơn 197 mm, rộng hơn 180 mm và thấp hơn 54 mm, một con số đáng kể. VinFast cho biết, VF3 là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên mà công ty đã nghiên cứu và tạo ra dựa trên các đặc điểm và thói quen giao thông của người tiêu dùng Việt Nam. Xe có thiết kế 3 cửa gồm 2 cửa hông và 1 cửa cốp sau. Xe nổi bật với những khối hình học vuông vức cùng những đường gân khỏe khoắn chạy dọc từ trước ra sau. Mẫu xe điện VinFast VF3 sở hữu la-zăng thuộc loại lớn nhất phân khúc xe chạy điện đô thị cỡ nhỏ, từ 16-17 inch, thông số này thậm chí còn lớn hơn một số mẫu xe hạng A và hạng B. Xe cũng được trang bị đèn pha và gương chiếu hậu vuông, cùng với đó là logo hình chữ V đặc trưng của thương hiệu VinFast ở cả phía trước và phía sau. Ngoài bộ mâm xe khá lớn so với phân khúc xe điện cỡ nhỏ, VinFast VF3 tại Việt Nam còn có đèn pha và gương chiếu hậu vuông vức. Trên đầu xe và phía sau đều có logo chữ V hình cánh chim cách điệu đặc trưng của thương hiệu VinFast. Theo đánh giá của nhiều người, VF3 sở hữu ngoại hình khá giống Suzuki Jimny của Nhật Bản hay Baojun Yep của Trung Quốc (tuy nhiên đây chỉ là những hình ảnh phác thảo đầu tiên). Về nội thất, VinFast VF3 sở hữu 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi, nhiều hơn những gì mà Wuling Hongguang Mini EV có thể mang lại. Xe cũng sẽ được trang bị những tính năng thông minh thiết yếu cho người dùng. Dựa vào những hình ảnh, có thể thấy VF3 sẽ sở hữu vô-lăng vát đáy dạng 2 chấu. Không có màn hình giải trí trung tâm, chỉ có màn hình 8 inch đặt sau vô-lăng. VinFast vẫn chưa tiết lộ chi tiết liên quan đến động cơ điện và pin của VF3. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật bị rò rỉ chỉ ra rằng chiếc xe có thể đạt tốc độ 0-100 km/h trong thời gian dưới 12 giây và có phạm vi hoạt động 285 km (theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc) hoặc 237 km (theo chu trình thử nghiệm WLTP của Châu Âu). Một con số khá ấn tượng với xe mini điện. Một số hình ảnh về các tùy chọn màu sắc của VinFast VF3 cũng được hé lộ. Tương tự các mẫu xe điện VinFast khác, VF3 cũng có 2 phiên bản là Eco và Plus. Giá xe VinFast VF3 chưa được hé lộ, nhưng hãng hứa hẹn là sẽ phù hợp để tiếp cận của đại đa số người dùng Việt. Dự kiến, VinFast VF3 sẽ chính thức nhận đăng ký đặt mua vào tháng 9/2023 và bàn giao trong quý III năm sau. Video: Vinfast VF3 lộ diện, đối thủ của Wuling Hongguang MiniEV.