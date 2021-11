Vinfast VF e35, e36 vào top xe điện nổi bật LA Auto Show 2021

Automotive News nhận định, triển lãm năm nay sẽ chứng kiến màn “đổ bộ” của hàng chục mẫu xe ôtô điện hạng sang, gồm cả mẫu concept và biến thể. Cuộc đua tranh được dự đoán sẽ sôi động và hấp dẫn khi ngoài các hãng xe thuần điện, nhiều nhà sản xuất truyền thống cũng đã lấn sân sản xuất các dòng xe không phát thải. Đáng chú ý nhất là màn lộ diện của 2 biến thể chiếc sedan Taycan từ Porsche, các mẫu crossover chạy điện mới của Fisker, Subaru và đặc biệt là màn ra mắt lịch sử của thương hiệu xe điện đầu tiên đến từ Việt Nam, VinFast. Tuần báo ôtô số 1 Bắc Mỹ cho biết, nhà sản xuất xe VinFast Việt Nam sẽ ra mắt thị trường Mỹ các mẫu SUV chạy điện VF e35 (cỡ D) và VF e36 (cỡ E). “Át chủ bài” của VinFast tại thị trường Mỹ dự kiến sẽ trang bị một loạt công nghệ thông minh như hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao giúp giữ làn đường, cảnh báo va chạm cũng như các chức năng đỗ xe và triệu hồi xe tự động... Automotive News khẳng định năng lực công nghệ và sản xuất của VinFast hoàn toàn có thể giúp hãng hiện thực hóa “giấc mơ Mỹ” cũng như chiến lược quốc tế hóa đầy mạnh mẽ. Theo lịch trình, màn ra mắt của bộ đôi xe điện thương hiệu Việt sẽ diễn ra vào lúc 6h30 sáng ngày 18/11 (giờ Việt Nam). Gian hàng của VinFast rộng hơn 800m2, nằm tại sảnh Nam của Trung tâm triển lãm Los Angeles (Mỹ), cạnh gian hàng của hàng loạt tên tuổi đình đám như Toyota, Mazda, Honda, Volvo, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Nissan… VinFast có kế hoạch mở showroom đầu tiên tại Mỹ vào năm 2022 và bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước từ khách hàng Mỹ vào nửa đầu năm sau, theo Automotive News. Hãng xe Việt vừa nhận khoản ưu đãi thuế 20,5 triệu USD từ chính quyền bang California (Mỹ) nhờ cam kết đầu tư bền vững, thiết lập trụ sở chính cho các hoạt động kinh doanh tại Mỹ và tạo ra ít nhất 1.065 việc làm toàn thời gian tại địa phương. Cùng nằm trong Top 10 xe điện đáng chú ý tại Los Angeles Auto Show 2021 với Vinfast VF e35 và VF e36 là mẫu Ocean từ nhà sản xuất Fisker. Được công bố lần đầu từ tháng 1/2020, mẫu crossver điện hạng sang Fisker Ocean được trang bị bộ pin dung lượng 80 kWh, cho phép xe chạy quãng đường 400 - 480 km. Đáng chú ý, nhà sản xuất cho biết, mẫu xe này sẽ được sản xuất tại Áo bởi Magna Steyr thay vì được sản xuất trong nước. Từng gây nhiều chú ý với các mẫu xe điện tại LA Auto Show trước, năm nay, Porsche dự kiến giới thiệu hai biến thể mới của Taycan, bao gồm một chiếc sedan chạy điện kiểu wagon. Không giống như mẫu Cross Turismo, phiên bản Sport Turismo mui dài sẽ không có tính năng off-road. Ngoài ra, hãng xe thể thao Đức cũng sẽ trình làng một biến thể GTS ở phân khúc thấp hơn Taycan Turbo. Xe được trang bị một bộ pin 93,4 kWh, có kiểu dáng và khả năng vận hành thể thao. Cuộc đua xe điện toàn cầu ngày càng nóng với sự nhập cuộc của nhiều hãng xe truyền thống. Subaru, Hyundai, KIA và BMW là những cái tên đáng chú ý tại LA Auto Show năm nay. Nhà sản xuất từ Nhật Bản tiết lộ hãng sẽ mang tới Los Angeles mẫu xe điện đầu tiên Subaru Solterra EV. Solterra sẽ được xây dựng trên nền tảng EV chuyên dụng có tên là e-Subaru Global Platform. Chiếc xe do Nhật Bản sản xuất, dự kiến sẽ đến các đại lý ở Mỹ vào nửa cuối năm 2022. Không kém cạnh, “ông lớn” Hàn Quốc Hyundai đang có kế hoạch trình làng Seven, mẫu concept EV được coi là ý tưởng tiền đề cho chiếc Ioniq 7 sắp ra mắt. Theo Hyundai, nội thất của Seven được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường, tạo nên một “không gian phòng khách cao cấp và được cá nhân hóa”. “Đồng hương” Hàn Quốc của Hyundai là KIA cũng không đứng ngoài cuộc đua xe điện. Năm nay, hãng sẽ mang tới “thành phố thiên thần” mẫu concept EV9 gợi nhắc đến một chiếc crossover ba hàng ghế trong tương lai được xây dựng trên kiến trúc xe điện chuyên dụng của Hyundai Motor Group. Không có “vũ khí” thuần điện, hãng xe sang của Đức BMW chỉ tham gia với một mẫu concept SUV plug-in hybrid. Các thông tin ban đầu cho biết, mẫu SUV đầu bảng BMW M sẽ có ba biến thể, bao gồm cả động cơ plug-in hybrid V8 công suất 750 mã lực. Mẫu xe hai hàng ghế sẽ bắt đầu được sản xuất vào cuối năm 2022 tại nhà máy Greer, S.C. của BMW. Ngoài các mẫu xe điện hạng sang đình đám, sau một năm triển lãm bị gián đoạn vì COVID-19, các mẫu xe động cơ đốt trong từ các nhà sản xuất tên tuổi cũng được công chúng ngóng đợi. Năm nay, Jaguar Land Rover sẽ lần đầu tiên trưng bày chiếc Range Rover 2022 được thiết kế lại. LA Auto Show sẽ mở cửa cho báo chí từ ngày 18/11, sau đó kéo dài đến hết 29/11 (giờ VN). Sự kiện lớn nhất năm 2021 của ngành công nghiệp ô tô thế giới dự kiến thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, trong đó màn ra mắt của bộ đôi VF e35 và VF e36 vào 6h30p sáng 18/11 (giờ VN0 được đánh giá là một trong những khoảnh khắc đáng mong chờ nhất tại sự kiện lần này. Video: Xem trước mẫu xe điện Vinfast VF E35 chuẩn bị ra mắt toàn cầu.

