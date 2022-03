VinFast VF e34 vừa chạy 100km đã bị rao bán trên sàn xe cũ?

Bài đăng rao bán VinFast VF e34 chạy lướt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều "thám tử online" cho rằng người đăng bài thực chất không phải chủ chiếc VinFast VF e34 mà chỉ vô tình chụp được ảnh chiếc xe nên đăng bài để "câu like". Cụ thể, người này đã đăng tải ảnh chụp một chiếc VinFast VF e34 chạy điện vào hội nhóm chuyên mua bán xe VinFast đi kèm dòng chú thích "Em mới lấy e34. Nhà em đang đi Mercedes-Benz S450 nên không đi quen. Bác nào lấy em để lại. Xe màu xanh rêu, biển Hà Hội, đi được 100km". Trong khi nhiều người muốn xin giá thì một số người lại nghi ngờ tính xác thực của bài rao bán. Nếu là thật thì chắc chắn chiếc xe sẽ sớm được bàn giao cho chủ mới vì rất nhiều người muốn sở hữu ngay VF e34 ở thời điểm này - khi mà xăng tăng giá quá cao. Chiếc VF e34 trong bài có màu sơn xanh rêu, một tông màu khá lạ và cũng được người tiêu dùng ưa chuộng. Thuộc phân khúc SUV cỡ C, VinFast VF e34 có kích thước các chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.300 x 1.768 x 1.613 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm. Xe được trang bị động cơ điện cho công suất tối đa 110 kW, thiết kế gọn gàng giúp tối ưu không gian nội thất và trải nghiệm bên trong xe. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin Lithium-ion 42 kWh được đặt dưới sàn, giúp chống lật và tăng độ bám đường, đảm bảo an toàn và cảm xúc khi cầm lái. Pin của VF e34 có khả năng chống nước đạt chuẩn IP67, có thể đi được khoảng 285 km trong một lần sạc đầy và có thể được điều chỉnh để đi được khoảng 300 km trong tương lai. Xe hỗ trợ sạc siêu nhanh trong khoảng 18 phút đi được khoảng 180 km. VinFast VF e34 được công bố lần đầu vào tháng 3 năm nay, mẫu xe điện nhanh chóng đạt kỷ lục gần 4.000 đơn đặt hàng chỉ sau 12 giờ đầu tiên và hơn 25.000 đơn đặt hàng sau 3 tháng. Được biết, các khách hàng đặt cọc trước ngày 15/9/2021 đều nhận được ưu đãi lên đến hơn 260 triệu đồng, đưa chi phí sở hữu xe xuống chỉ còn hơn 500 triệu đồng. Giá xe VinFast VF e34 không ưu đãi là 690 triệu đồng không kèm pin. Phí thuê pin cố định là 1,45 triệu mỗi tháng cộng 998 đồng mỗi km nếu đi nhiều hơn 1.400 km mỗi tháng. Video: Lái thử xe điện Việt Nam - Vinfast VF e34 2022 mới.

