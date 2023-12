VinFast President "chủ tịch" của Ngô Thanh Vân rao bán 1,85 tỷ đồng

Mới đây, cặp đôi người nổi tiếng Huy Trần và Ngô Thanh Vân đăng bán chiếc VinFast President chủ tịch cũ giá 1,58 tỷ đồng, được mua từ năm 2021. Chiếc xe có màu sơn cam, đã chạy được 25.000 km, nội và ngoại thất nhìn vẫn rất mới. Thời điểm mới ra mắt, VinFast President của Ngô Thanh Vân được bán với mức giá lên tới 4,6 tỷ đồng, ngang bằng với Lexus LX570, Mercedes-Benz GLS hay BMW X7. Khi đó, mẫu xe này cũng chỉ được sản xuất số lượng có hạn 500 chiếc. Vì vậy, sau khi VinFast ngừng bán xe xăng, ít khi thấy mẫu xe này xuất hiện trên các điểm mua bán xe cũ. Gần đây, bắt đầu thấy mẫu xe này xuất hiện nhiều hơn trên thị trường xe cũ, với mức giá xe VinFast President cũ hiện chỉ bằng khoảng một phần ba thời điểm ra mắt, chỉ từ 1,6 đến 1,8 tỷ đồng. VinFast President được xem là biến thể nâng cấp của Lux SA2.0, sở hữu nhiều trang bị ấn tượng hơn. Nội thất gây ấn tượng với ghế bọc da Nappa, màn hình giải trí 12,3 inch đi kèm hệ thống âm thanh 13 loa. Các trang bị tiện nghi khác của mẫu xe SUV hạng sang này gồm: điều hòa tự động 2 vùng tích hợp hệ thống lọc không khí, cửa sổ trời, sưởi/làm mát/massage trên cả 2 hàng ghế, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động… Về tính năng an toàn, VinFast President được trang bị hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ đổ đèo (HDC), chống lật (ROM), cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, camera 360... Bên dưới nắp ca-pô, VinFast President được trang bị động cơ V8, dung tích 6.2L sản sinh công suất tối đa 420 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 624Nm tại 4.100 vòng/phút. Hộp số là loại tự động 8 cấp, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. VinFast President có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây, đạt vận tốc tối đa gần 300 km/h. Giá VinFast President trước đây đắt một phần do trang bị cao cấp, một phần do động cơ dung tích lớn khiến chiếc xe phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức cao nhất (150%). Ngoài ra, động cơ V8 dung tích lớn cũng là lý do khiến mức tiêu hao nhiên liệu của xe, dẫn đến tình trạng kén khách và mất giá khá nhiều khi bán lại. Trước mẫu xe SUV hạng sang VinFast President "chủ tịch", nữ diễn viên xinh đẹp Ngô Thanh Vân cũng từng sở hữu một chiếc SUV Vinfast Lux SA2.0 màu đỏ cam rất bắt mắt. Video: "Đả nữ” Ngô Thanh Vân nhận xe VinFast President.

Mới đây, cặp đôi người nổi tiếng Huy Trần và Ngô Thanh Vân đăng bán chiếc VinFast President chủ tịch cũ giá 1,58 tỷ đồng, được mua từ năm 2021. Chiếc xe có màu sơn cam, đã chạy được 25.000 km, nội và ngoại thất nhìn vẫn rất mới. Thời điểm mới ra mắt, VinFast President của Ngô Thanh Vân được bán với mức giá lên tới 4,6 tỷ đồng, ngang bằng với Lexus LX570, Mercedes-Benz GLS hay BMW X7. Khi đó, mẫu xe này cũng chỉ được sản xuất số lượng có hạn 500 chiếc. Vì vậy, sau khi VinFast ngừng bán xe xăng, ít khi thấy mẫu xe này xuất hiện trên các điểm mua bán xe cũ. Gần đây, bắt đầu thấy mẫu xe này xuất hiện nhiều hơn trên thị trường xe cũ, với mức giá xe VinFast President cũ hiện chỉ bằng khoảng một phần ba thời điểm ra mắt, chỉ từ 1,6 đến 1,8 tỷ đồng. VinFast President được xem là biến thể nâng cấp của Lux SA2.0, sở hữu nhiều trang bị ấn tượng hơn. Nội thất gây ấn tượng với ghế bọc da Nappa, màn hình giải trí 12,3 inch đi kèm hệ thống âm thanh 13 loa. Các trang bị tiện nghi khác của mẫu xe SUV hạng sang này gồm: điều hòa tự động 2 vùng tích hợp hệ thống lọc không khí, cửa sổ trời, sưởi/làm mát/massage trên cả 2 hàng ghế, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động… Về tính năng an toàn, VinFast President được trang bị hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ đổ đèo (HDC), chống lật (ROM), cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, camera 360... Bên dưới nắp ca-pô, VinFast President được trang bị động cơ V8, dung tích 6.2L sản sinh công suất tối đa 420 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 624Nm tại 4.100 vòng/phút. Hộp số là loại tự động 8 cấp, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. VinFast President có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây, đạt vận tốc tối đa gần 300 km/h. Giá VinFast President trước đây đắt một phần do trang bị cao cấp, một phần do động cơ dung tích lớn khiến chiếc xe phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức cao nhất (150%). Ngoài ra, động cơ V8 dung tích lớn cũng là lý do khiến mức tiêu hao nhiên liệu của xe, dẫn đến tình trạng kén khách và mất giá khá nhiều khi bán lại. Trước mẫu xe SUV hạng sang VinFast President "chủ tịch", nữ diễn viên xinh đẹp Ngô Thanh Vân cũng từng sở hữu một chiếc SUV Vinfast Lux SA2.0 màu đỏ cam rất bắt mắt. Video: "Đả nữ” Ngô Thanh Vân nhận xe VinFast President.