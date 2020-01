VinFast LUX SA.20 mới đăng ký đã bán 1,5 tỷ tại Quảng Ninh

Giá xe VinFast Lux SA2.0 “hàng siêu lướt” này chỉ 1,5 tỷ đồng, tức thấp hơn nhiều so với mức giá hiện tại là 1,814 tỷ đồng của Lux SA2.0 phiên bản Cao cấp (trang bị nội thất da Nappa be hoặc nâu). Đáng chú ý là với mức giá "đập hộp" chính hãng, vẫn chưa bao gồm các chi phí như: trước bạ, đăng ký xe để lăn bánh trên đường,... Như vậy, mức giá 1,5 tỷ đồng cho chiếc Lux SA chạy “lướt” nhẹ này có thể xem là khá hợp lý, vì nó không khác gì xe mới, khi người mua sẽ sở hữu xe còn mới 99% và tiết kiệm vài trăm triệu đồng. Không rõ nguyên nhân chủ nhân ở Quảng Ninh của chiếc xe VinFast Lux SA mới này vì sao vừa mua chưa lâu đã rao bán và chấp nhận mất số tiền lớn. Về ngoại hình, chiếc xe này gần như mới nguyên - xe được thiết kế bởi studio nổi tiếng Pininfarina. Thiết kế VinFast LUX SA2.0 mang ngoại hình ấn tượng, đặc biệt là phần đầu xe mang đậm dấu ấn thương hiệu VinFast với lưới tản nhiệt thiết kế lớn, logo chữ "V" của VinFast nổi bật ở chính giữa. Xe cũng sở hữu dải đèn LED định vị kéo dài xuống lưới tản nhiệt mang phong cách hiện đại, kết hợp với chi tiết crôm bóng bên phải của logo tạo nên chữ "F", ký tự thứ hai trong cái tên của thương hiệu xe Việt. Kích thước của xe (DxRxC) lần lượt: 4.940 x 1.960 x 1.773mm đi cùng với chiều dài cơ sở 2.933mm. Nội thất của VinFast LUX SA2.0 toát lên vẻ sang trọng và công nghệ cao nhờ ứng dụng chất liệu da bọc ở táp-lô và ghế xe. Chính giữa bảng điều khiển là màn hình của hệ thống giải trí với kích thước lớn, tích hợp cảm ứng, kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Xe sở hữu 3 hàng ghế theo kiểu 5+2. Vô lăng của xe là loại 3 chấu khá thể thao và được bọc da, Bảng đồng hồ của VinFast LUX SA2.0 là loại analog kết hợp với màn hình màu TFT ở chính giữa, hiển thị nhiều thông tin cơ bản của xe. Về an toàn, Vinfast Lux SA 2.0 mới được trang bị 06 túi khí, loạt phanh (ABS/EBD/BA), cân bằng điện tử (ESC), chống trượt (TCS), khởi hành ngang dốc (HSA), hỗ trợ xuống dốc (HDC), chống lật (ROM), đèn báo phanh khẩn cấp (ESS). Xe sử dụng nền tảng khung gầm của BMW X5 thế hệ cũ F15, chính "chiếc xương sống" này làm nền tảng giúp để Lux SA sở hữu một kích cỡ tương đương các mẫu SUV hạng sang cỡ trung như Mercedes-Benz GLE hay Volvo XC90. Cung cấp sức mạnh cho VinFast LUX SA2.0 là khối động cơ BMW N20 với 4 xylanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 228 mã lực tại tua máy 5.000 - 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm tại tua máy 1.750 - 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp. Ngoài ra, mẫu xe Vinfast Lux SA 2.0 mới này còn có hệ dẫn động cầu sau ở bản tiêu chuẩn hoặc 4 bánh ở bản cao cấp. Với số tiền 1,5 tỷ đồng để mua chiếc xe Vinfast Lux SA 2.0 phiên bản cao cấp "siêu lướt" này, người dùng vẫn khá dư dả để có thể lựa chọn “đập hộp” các mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung như Toyota Fortuner hay Ford Everest... Tuy nhiên, với Vinfast Lux SA 2.0 có thể thấy nó có thiết kế cao cấp và nhiều tính năng hiện đại hơn đáng để cân nhắc. Video: Chủ tịch trực tiếp lái chiếc Vinfast LUX SA 2.0.

