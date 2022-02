Trong một buổi phỏng vấn với báo giới, khi được hỏi về quyết định dừng sản xuất xe xăng để tập trυпɡ vào xe ôtô điện Vinfast, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch tập đoàn Vingroup cho biết, đã nhìn nhận гấт rõ tương lai bắt buộc phải là xe điện nên sẽ dứt khoát thay đổi ngay từ sớm “thay vì cứ nửa xăng nửa điện”. Sau khi nhận được thông tin VinFast quyết định dừng sản xuất xe xăng để chuyển hoàn toàn sang xe điện vào năm 2022, nhiều người dùng đã lo lắng rằng xe dùng động cơ đốt trong của thương hiệu ôtô Việt sẽ bị mất giá. Trả lời cho vấn đề này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết đã tính tới những giải pháp để người dùng không bị thiệt mà trái lại vẫn có lợi. Mặc dù dừng sản xuất xe xăng, song VinFast vẫn tiếp tục bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng như cam kết trước đó, chưa kể hãng còn bổ sung thêm những chính sách và dịch vụ có lợi hơn đến với khách hàng. Điển hình như, tăng thời hạn bảo hành xe lên 10 năm, nhiều nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại hay cung cấp dịch vụ sửa chữa xe lưu động (Mobile Service). Bên cạnh đó, ông cũng cho hay, lượng phụ tùng ôtô đã được hãng dự phòng gấp 1,5 lần so với thô‌пg lệ, đủ để đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng cho tất cả các dòng xe xăng đến hết vòng đời. Với những khách hàng đang sử dụng xe ôtô xăng của VinFast, nếu muốn đổi sang điện khách hàng sẽ hãng hỗ trợ thêm 30 triệu đồng, kinh phí từ quỹ “Vì tương lai xanh” của hãng. Hiện mô hình các trạm sạc xe VinFast đã được triển khai lắp đặt.Trên cao tốc, quốc lộ được bố trí điểm sạc siêu nhanh 250kW, trung tâm thương mại sử dụng trụ sạc từ 30 - 60kW, trong khi hầm chung cư và bãi đỗ xe qua đêm chủ yếu là loại 11 – 30kW. Ngoài ra, hãng cũng sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác trên toàn quốc để lắp trạm sạc và toàn bộ chi phí vận hành, lắp đặt đều do Vingroup chịu trách nhiệm. “Đến nay, chúng tôi có 40.000 cổng sạc ɴɦυ̛ɴg sẽ nâng lên 150.000 vào cuối năm 2022,” ông Vượng cho biết. Khi nói về việc phát triển xe điện, ông Phạm Nhật Vượng cho biết công ty hiện đang phải chịu lỗ và phải vài năm nữa mới có lãi. Nhưng lãi sẽ đến từ thị trường quốc tế còn Việt Nam thì vẫn phải bù lỗ do gáɴh chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng cho xe điện. Theo kế hoạch, trong năm nay hãng xe VinFast sẽ mở cọc thêm mẫu SUV điện cỡ A - VF5, cùng một số mẫu xe máy điện hoàn toàn mới. Video: Trạm sạc điện xe Vinfast ở Nghệ An.

