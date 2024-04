Urus SE – SUV Lamborghini mạnh nhất giá gần 15 tỷ tại Việt Nam

Cụ thể, giá xe Lamborghini Urus SE tại Việt Nam từ 14,79 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Đi kèm với đó là chính sách bảo hành và bảo dưỡng chính hãng trong vòng 5 năm kể từ ngày bàn giao. Như vậy, giá bán của phiên bản này cao hơn so với mẫu Urus S (14,3 tỷ đồng) nhưng thấp hơn khá nhiều so với bản hiệu năng cao Urus Performante (16,5 tỷ đồng). Lamborghini Urus SE 2024 mới là phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của mẫu siêu SUV Urus. Xe được trang bị động cơ đốt trong V8 tăng áp kép công suất 612 mã lực kết hợp với mô tơ điện 189 mã lực và hộp số 8 cấp. Sự kết hợp trên giúp Urus SE sở hữu công suất lên tới 789 mã lực - trở thành mẫu SUV mạnh mẽ nhất của Lamborghini. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây, nhanh hơn 0,2 so với phiên bản Urus S, nhưng kém hơn mức 3,3 giây của Urus Performante. Bộ pin 25,9 kWh cho phạm vi di chuyển theo công bố là 60 km ở tốc độ 130 km/h. Không chỉ sở hữu khối động cơ mạnh mẽ, siêu SUV Lamborghini Urus SE còn được hãng bổ sung hàng loạt trang bị mới nhằm nâng cao trải nghiệm lái. Một trong số đó là bộ ly hợp đa đĩa điện-thủy lực mới, giúp phân phối linh hoạt hơn mức mô-men xoắn giữa trục trước và trục sau. Lamborghini cho biết tính năng này hoạt động song song với bộ vi sai hạn chế trượt ảo (virtual LSD) nhằm giúp xe có khả năng "thừa lái" (oversteer) theo ý muốn của chủ nhân, vốn được sử dụng để trình diễn các cú drift xe. Việc thay LSD cơ học bằng LSD ảo giúp trọng lượng xe giảm 20 kg, còn 2.540 kg, tuy nhiên mẫu SUV PHEV này vẫn nặng hơn 300 kg so với phiên bản chạy xăng. Thiết kế của Lamborghini Urus SE được thay đổi nhẹ để nhấn mạnh vào sự năng động, làm nổi bật tính thể thao và vẻ ngoài nam tính. Phần đầu xe gây ấn tượng với mui xe mới cùng các thiết kế nổi. Việc không có đường cắt trên mui xe mang đến cảm giác liên tục và tinh thần thể thao hơn, tương tự phong cách thiết kế xuất hiện trên chiếc Revuelto. Các yếu tố mới khác bao gồm cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED ma trận, dải đèn lấy cảm hứng từ đuôi của chú bò tót Lamborghini, cản va và lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế lại. Ở phía sau, cửa khoang hành lý cũng được thiết kế lại hoàn toàn, mang đến cảm giác liên tục lấy cảm hứng từ chiếc Gallardo, hài hòa các đường nét bằng cách kết nối cụm đèn hậu với đèn chữ “Y” và bộ khuếch tán. Cùng với cánh gió mới, bộ khuếch tán giúp tăng lực ép xuống phía sau thêm 35% ở tốc độ cao so với Urus S, cải thiện độ ổn định của xe. Hiệu suất khí động học còn được nâng cấp nhờ vào các lỗ thông hơi mới dưới thân xe và các ống dẫn khí cải tiến, giúp truyền nhiều luồng không khí hơn nhằm làm mát các bộ phận cơ khí và động cơ: tăng 15% so với Urus nguyên bản. Thiết kế mới của phần phía trước, kết hợp với việc tối ưu hóa mặt dưới khí động học, cũng đã cải thiện khả năng quản lý luồng khí dành riêng cho hệ thống phanh, cải thiện 30% khả năng làm mát không khí so với hệ thống trước đó. Nội thất của Lamborghini Urus SE cũng được nâng cấp với màn hình 12,3 inch (các phiên bản khác có màn hình 10,1 inch) với đồ họa được cập nhật trực quan hơn. Một số thay đổi đáng chú ý khác bao gồm thiết kế cửa gió điều hòa, chất liệu bọc ghế và bảng taplo. Urus SE là mẫu xe thứ hai của Lamborghini có hệ truyền động PHEV, sau mẫu siêu xe V12 Revuelto ra mắt năm 2023. Cuối năm nay, nhà sản xuất sẽ công bố mẫu xe kế nhiệm của Huracan, trang bị hệ truyền động PHEV. Trong khi đó, Lanzador – mẫu xe thuần điện đầu tiên của Lamborghini, được lên lịch ra mắt vào năm 2028. Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus SE 2024.

