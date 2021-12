Triumph Tiger 1200 2022 từ 442 triệu đồng, "đối thủ" BMW R1250GS

Triumph vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2022 cho mẫu Adventure Touring cao cấp nhất của mình là Tiger 1200. Theo hãng xe Anh quốc công bố, mẫu Triumph Tiger 1200 2022 mới sẽ có trọng lượng nhẹ và động cơ mạnh mẽ hơn so với phiên bản cũ để cạnh tranh tốt hơn trong phân khúc Adventure cao cấp. Ngoài ra xe cũng có thêm một số bổ sung về trang bị nâng cấp nhằm mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Cụ thể, khối động cơ 3 xylanh dung tích 1.215cc của mẫu xe môtô Triumph Tiger 1200 phiên bản cũ đã được giảm xuống 1.160cc, nhưng lại cho sức mạnh lớn hơn với mức công suất 148 mã lực, tăng 9 mã lực so với bản cũ. Bên cạnh đó, mômen xoắn của xe cũng tăng từ 122 Nm lên 128,8 Nm. Được biết, Triumph cũng thay thế trục khuỷu cũ bằng trục khuỷu T-Plane với thời nhịp vận hành khác biệt, mang đến cho động cơ thứ âm thanh đặc trực và cải thiện hiệu năng vận hành. Khối động cơ của xe cũng được bố trí tiến về phía trước khung xe nhiều hơn nhờ vào thiết kế két nước làm mát hai ngăn mới, qua đó giúp thân xe thêm gọn gàng hơn. Đi kèm với động cơ là trục các-đăng truyền động có thiết kế cơ mới, giúp giảm 1,5kg trọng lượng so với trang bị cũ. Trên thực tế, Triumph đã thực hiện "giảm cân" cho khá nhiều chi tiết của xe. So với phiên bản cũ, Triumph Tiger 1200 2022 nhẹ hơn đến 25kg, tùy thuộc vào từng bản trang bị mà trọng lượng của xe sẽ rơi vào khoảng 240 - 261 kg. Để giảm trọng lượng cho xe, Triumph đã cải tiến các trang bị như càng sau, khung phụ mới bằng nhôm bắt vào khung chính bằng đai ốc thay vì khung liền. Bên cạnh đó hãng xe Anh cũng loại bỏ các trang bị không cần thiết như kính chắn gió chỉnh điện. Trên phiên bản 2022, Triumph Tiger 1200 có 5 bản trang bị gồm Tiger 1200 GT, GT Pro, Rally Pro, GT Explorer và Rally Explorer. Trong đó, hai bản trang bị GT và GT Pro được bổ sung thêm một số tiện ích điện tử hỗ trợ. Hai bản GT trang bị bộ vành đúc 19-inch/18-inch tương ứng cho bánh trước và bánh sau, trong khi hai bản Rally sẽ sử dụng vành nan 21-inch/18-inch phù hợp cho việc off-road hơn. Tất cả các bản trang bị đều sử dụng hệ thống treo Showa bán chủ động, riêng hệ thống treo trên hai bản Rally sẽ có hành trình 220mm thay vì 200mm của các bản trang bị khác. Bản trang bị Explorer cao cấp nhất là sự kết hợp giữa hai bản GT Pro và Rally Pro, đi kèm là bình xăng 30 lít thay vì 20 lít, giúp xe có khả năng vận hành xa hơn chỉ với một lần đổ xăng. Ngoài ra Triumph Tiger 1200 Explorer còn có thêm các tiện ích giúp tăng sự thoải mái cho người dùng gồm tay lái và yên xe có tính năng sưởi, khung chống đổ bảo vệ động cơ, tính năng giám sát áp suất lốp, và cảm biến rađa giám sát điểm mù. Cũng vì thế mà chiều cao yên của các bản Rally sẽ ở mức 875mm, trong khi các bản trang bị thấp hơn có chiều cao yên 850mm. Ở trang bị điện tử, Triumph Tiger 1200 2022 có hệ thống điện tử mới với cảm biến IMU 6 trục, phanh ABS hỗ trợ trong cua,... Ngoài ra xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo cảm biến góc nghiêng, màn hình màu TFT tích hợp khả năng kết nối với hệ thống đàm thoại Sena. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp lên hệ thống khóa thông minh không chìa vật lý, nút khởi động có nắp che, khóa cổ và nắp bình xăng có lưới lọc. Mức giá xe Triumph Tiger 1200 GT là 14.600 Bảng (442 triệu đồng); GT Pro có giá 16.700 Bảng (505 triệu đồng); Rally Pro có giá 17.700 Bảng (535 triệu đồng). Hai bản GT Explorer và Rally Explorer lần lượt được bán với giá 18.100 Bảng và 19.100 Bảng, tương ứng với 547 triệu đồng và 578 triệu đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Triumph Tiger 1200 2022 thế hệ mới.

Triumph vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2022 cho mẫu Adventure Touring cao cấp nhất của mình là Tiger 1200. Theo hãng xe Anh quốc công bố, mẫu Triumph Tiger 1200 2022 mới sẽ có trọng lượng nhẹ và động cơ mạnh mẽ hơn so với phiên bản cũ để cạnh tranh tốt hơn trong phân khúc Adventure cao cấp. Ngoài ra xe cũng có thêm một số bổ sung về trang bị nâng cấp nhằm mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Cụ thể, khối động cơ 3 xylanh dung tích 1.215cc của mẫu xe môtô Triumph Tiger 1200 phiên bản cũ đã được giảm xuống 1.160cc, nhưng lại cho sức mạnh lớn hơn với mức công suất 148 mã lực, tăng 9 mã lực so với bản cũ. Bên cạnh đó, mômen xoắn của xe cũng tăng từ 122 Nm lên 128,8 Nm. Được biết, Triumph cũng thay thế trục khuỷu cũ bằng trục khuỷu T-Plane với thời nhịp vận hành khác biệt, mang đến cho động cơ thứ âm thanh đặc trực và cải thiện hiệu năng vận hành. Khối động cơ của xe cũng được bố trí tiến về phía trước khung xe nhiều hơn nhờ vào thiết kế két nước làm mát hai ngăn mới, qua đó giúp thân xe thêm gọn gàng hơn. Đi kèm với động cơ là trục các-đăng truyền động có thiết kế cơ mới, giúp giảm 1,5kg trọng lượng so với trang bị cũ. Trên thực tế, Triumph đã thực hiện "giảm cân" cho khá nhiều chi tiết của xe. So với phiên bản cũ, Triumph Tiger 1200 2022 nhẹ hơn đến 25kg, tùy thuộc vào từng bản trang bị mà trọng lượng của xe sẽ rơi vào khoảng 240 - 261 kg. Để giảm trọng lượng cho xe, Triumph đã cải tiến các trang bị như càng sau, khung phụ mới bằng nhôm bắt vào khung chính bằng đai ốc thay vì khung liền. Bên cạnh đó hãng xe Anh cũng loại bỏ các trang bị không cần thiết như kính chắn gió chỉnh điện. Trên phiên bản 2022, Triumph Tiger 1200 có 5 bản trang bị gồm Tiger 1200 GT, GT Pro, Rally Pro, GT Explorer và Rally Explorer. Trong đó, hai bản trang bị GT và GT Pro được bổ sung thêm một số tiện ích điện tử hỗ trợ. Hai bản GT trang bị bộ vành đúc 19-inch/18-inch tương ứng cho bánh trước và bánh sau, trong khi hai bản Rally sẽ sử dụng vành nan 21-inch/18-inch phù hợp cho việc off-road hơn. Tất cả các bản trang bị đều sử dụng hệ thống treo Showa bán chủ động, riêng hệ thống treo trên hai bản Rally sẽ có hành trình 220mm thay vì 200mm của các bản trang bị khác. Bản trang bị Explorer cao cấp nhất là sự kết hợp giữa hai bản GT Pro và Rally Pro, đi kèm là bình xăng 30 lít thay vì 20 lít, giúp xe có khả năng vận hành xa hơn chỉ với một lần đổ xăng. Ngoài ra Triumph Tiger 1200 Explorer còn có thêm các tiện ích giúp tăng sự thoải mái cho người dùng gồm tay lái và yên xe có tính năng sưởi, khung chống đổ bảo vệ động cơ, tính năng giám sát áp suất lốp, và cảm biến rađa giám sát điểm mù. Cũng vì thế mà chiều cao yên của các bản Rally sẽ ở mức 875mm, trong khi các bản trang bị thấp hơn có chiều cao yên 850mm. Ở trang bị điện tử, Triumph Tiger 1200 2022 có hệ thống điện tử mới với cảm biến IMU 6 trục, phanh ABS hỗ trợ trong cua,... Ngoài ra xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo cảm biến góc nghiêng, màn hình màu TFT tích hợp khả năng kết nối với hệ thống đàm thoại Sena. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp lên hệ thống khóa thông minh không chìa vật lý, nút khởi động có nắp che, khóa cổ và nắp bình xăng có lưới lọc. Mức giá xe Triumph Tiger 1200 GT là 14.600 Bảng (442 triệu đồng); GT Pro có giá 16.700 Bảng (505 triệu đồng); Rally Pro có giá 17.700 Bảng (535 triệu đồng). Hai bản GT Explorer và Rally Explorer lần lượt được bán với giá 18.100 Bảng và 19.100 Bảng, tương ứng với 547 triệu đồng và 578 triệu đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Triumph Tiger 1200 2022 thế hệ mới.