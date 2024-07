Triumph Bonneville T120 bản tri ân ca sĩ Elvis Presley từ 15.495 USD

Nhằm tri ân huyền thoại Rock 'n Roll Elvis Presley, Triumph đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition giới hạn với số lượng 925 chiếc toàn cầu. Lúc sinh thời, Elvis Presley cũng là một tay chơi xe có tiếng. Ông từng đặt 9 chiếc xe môtô Triumph T120 Bonneville cho hội bạn thân "Memphis Mafia" chỉ sau một lần lái thử. Triumph Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition ra mắt với tông màu đặc trưng từ buổi biểu diễn "'68 Comeback Special" của ca sĩ này. Chiếc xe lấy cảm hứng từ chính chiếc Bonneville T120 được cá nhân hóa bởi nghệ sĩ J Daar nhằm tri ân ông hoàng Rock 'n Roll, vốn được đấu giá thành công với số tiền 23.000 USD vào năm 2024. Bình xăng của phiên bản đặc biệt này được sơn màu đỏ Carnival Red kết hợp cùng họa tiết màu bạc Aluminum Silver. Ký tự ELVIS được thiết kế bởi các bóng đèn dây tóc vàng cùng chữ ký của ca sĩ này được thực hiện thủ công. Mỗi chiếc xe đều mang biểu tượng "Taking Care of Business in a Flash", vốn được sử dụng làm mặt dây chuyền Elvis Presley dành tặng cho hội bạn thân "Memphis Mafia". Nhiều chi tiết được mạ chrome bóng mang phong cách retro, bao gồm hệ thống ống xả kép dạng nòng súng. Vè trước và sau được sơn màu bạc Aluminum Silver. Số thứ tự của xe được khắc trên ghi đông, đi kèm chữ ký của nghệ sĩ tài hoa người Mỹ. Họa tiết tương tự trên bình xăng cũng có thể được tìm thấy trên 2 tấm che thân xe. Triumph Bonneville T120 vẫn được trang bị động cơ xy-lanh đôi dung tích 1.200 cc, sản sinh công suất tối đa 80 mã lực và mô-men xoắn cực đại 105 Nm. Chủ sở hữu của phiên bản đặc biệt này sẽ được tặng một đĩa nhạc Sony mạ vàng với bao bì thửa riêng giữa Elvis Presley và Triumph Motorcycles, đi kèm chữ ký của CEO Triumph Motorcycles và ABG, công ty sở hữu tác quyền của ca sĩ này. Xe chỉ được sản xuất với số lượng 925 chiếc. Mức giá xe Triumph Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition lên đến 15.495 USD, cao hơn 2.600 USD so với chiếc T120 tiêu chuẩn. Tại Việt Nam, Triumph Bonneville T120 có giá từ 579 triệu đồng. Video: Triumph Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition 2024.

