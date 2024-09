Trên tay 600 triệu đồng, chọn mua ôtô MPV nào cho "hợp ví"

Suzuki XL7 hybrid giá 599 triệu đồng

Suzuki XL7 hybrid vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2024, mẫu xe này mở bán với duy nhất một phiên bản đi kèm mức giá 599 triệu đồng. Đây được xem là một trong những mẫu MPV đa dụng giá bán rẻ nhất thị trường hiện nay. Đây là mẫu xe chủ lực của Suzuki Việt Nam tại thị trường trong nước, đồng thời cũng thay thế “đàn anh” Ertiga hybrid. So với đa số các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam, Suzuki XL7 hybrid có lợi thế về giá bán, đặc biệt là khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ lai xăng - điện. Cụ thể, Suzuki XL7 hybird được trang bị động cơ xăng có dung tích 1.5L kết hợp mô-tơ điện và pin lithium-ion nhỏ, sản sinh ra công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Bên cạnh việc trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki XL7 hybird cũng ghi điểm trong mắt người tiêu dùng khi được hãng cải tiến về ngoại thất như mặt ca lăng, gương chiếu hậu, la zăng kiểu mới; phần nóc xe được sơn đen giúp chiếc xe có vẻ ngoài thể thao hơn. Phần đuôi có thêm logo hybird giúp phân biệt với các dòng Suzuki XL7 trước đây. Hyundai Stargazer X giá 559 triệu đồng

Nếu so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Suzuki XL7 hybrid thì Hyundai Stargazer X có lợi thế hơn khi mức giá rẻ hơn tới 40 triệu đồng. Ngoài lợi thế về giá bán, Hyundai Stargazer có lợi thế khi sở hữu kích thước chiều dài cơ sở lớn hàng đầu phân khúc. Cùng với đó, nhiều trang bị tiện nghi cũng nằm ở top đầu phân khúc. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Stargazer X là động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L mới, có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144Nm tại 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh). Hyundai Stargazer X được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn cao cấp: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí, cảm biến va chạm trước. Toyota Avanza Premio giá từ 558 – 598 triệu đồng

So với hai đối thủ cạnh tranh nêu trên, Toyota Avaza mang kiểu dáng thiết kế vuông vức, góc cạnh hơn. Nổi bật nhất ở phần đầu là bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn. Các trang bị tiện nghi trên xe như: chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, cửa gió sau, hệ thống điều hòa chỉnh tay với cửa gió phía trước và phía sau, màn hình giải trí trung tâm 9 inch kết nối điện thoại thông minh, hệ thống sạc và dàn âm thanh 4 loa. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Avanza Premio là động cơ có dung tích 1,5 lít, có suất cực đại đạt 105Hp, đi kèm hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động vô cấp (CVT). Các hệ thống an toàn tiêu chuẩn được trang bị trên Toyota Avanza Premio bao gồm: hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi hỗ trợ đỗ xe, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, túi khí an toàn. Riêng bản cao cấp CVT còn được bổ sung thêm một số tính năng an toàn khác như: hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, túi khí bên hông phía trước và túi khí rèm. Mitsubishi Xpander số sàn giá 560 triệu đồng

Với mức giá này, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản số sàn của mẫu xe Mitsubishi Xpander với giá bán 560 triệu đồng. Hiện mẫu xe này là mẫu MPV đa dụng bán chạy nhất thị trường hiện nay. Do là phiên bản số sàn nên Mitsubishi Xpander chỉ được trang bị hệ thống đèn pha halogen, đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED. Bên trong, trung tâm là màn hình giải trí cảm ứng 7inch, hỗ trợ iOS và Android Miroring, cổng sạc cho 3 hàng ghế, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, dàn âm thanh 4 loa. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ 1,5 lít có công suất cực đại 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm. Các tính năng an toàn cho xe bao gồm: hệ thống chống cứng bó phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc,… Video: Suzuki XL7 hybrid giá 599 triệu đồng tại Việt Nam có gì?

