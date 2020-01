Toyota Vios E 2020 số sàn chỉ 470 triệu tại Việt Nam

Ngay từ đầu năm 2020, Toyota đã giới thiệu mẫu Vios thế hệ nâng cấp. Ngoại hình của Toyota Vios 2020 mới tất cả các phiên bản vừa ra mắt tại Việt nam đều không có khác biệt đáng kể nào so với phiên bản cũ. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, chiều dài cơ sở ở mức 2.550 mm. So với Hyundai Accent và Honda City, chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở của Vios 2020 đều ngắn hơn. Đèn pha phía trước trang bị bóng halogen, thấu kính Projector, đèn chiếu sáng ban ngày LED và đèn pha tự động đối với bản G. Bản E vẫn dùng đèn pha halogen. Khác biệt duy nhất của mẫu xe sedan Toyota Vios nâng cấp mới tại Việt Nam là việc bổ sung thêm đèn sương mù phía trước cho phiên bản E 7 túi khí. Phần đuôi với đèn hậu dùng công nghệ LED với thiết kế điệu đà. Thay đổi mới nhưng khó nhận thấy chính là xe có thêm camera lùi các 4 cảm biến ở cản sau. Mâm xe kích thước 15 inch, sử dụng phanh đĩa ở cả 4 bánh. Trong khi bản E MT trang bị phanh tang trống đối với 2 bánh sau. Mọi thay đổi của Toyota Vios E 2020 tại Việt Nam nằm ở các trang bị tiện nghi nằm bên trong các cánh cửa. Đầu tiên là khoang nội thất của xe chuyển sang tông màu đen, không phải màu be như đời cũ, đây là chi tiết dễ nhận ra nhất trên mẫu xe phiên bản mới. Tiếp theo, Toyota Vios E 2020 được trang bị tiêu chuẩn đầu đọc DVD giải trí hiệu Pionneer có kích thước 7 inch dành riêng cho các dòng xe Toyota. Đầu đọc này có khả năng kết nối Apple Car Play và Android Auto, rất tiện ích cho các bác tài hay sử dụng các ứng dụng bản đồ để di chuyển. Toyota Vios E 2020 cũng được trang bị sẵn camera lùi, một trang bị mà ngay cả mẫu Vios G 2019 cũ cũng không có. Như vậy, khách hàng sẽ không phải mất thêm một khoảng tiền để trang bị camera này. Hiện tại camera lùi là một tiện ích cần thiết cho bất kỳ mẫu xe nào thường xuyên phải di chuyển trong đô thị. Xe vẫn trang bị động cơ loại 4 xi lanh, Dual i-VVT, dung tích 1.5 lít có công suất tối đa 107 mã lực tại 6.00 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. bản E CVT và E MT có thêm tùy chọn 3 túi khí với giá bán rẻ hơn 20 triệu so với bản 7 túi khí, hướng đến nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ.Giá xe Toyota Vios E 2020 phiên bản số sàn dao động từ 470 triệu đồng cho trang bị 3 túi khí, trong khi đó phiên bản 7 túi khí có giá 490 triệu đồng. Đây là mẫu xe hợp lý cho những người mua xe để kinh doanh dịch vụ, chạy taxi công nghệ, hay những khách hàng đơn giản chỉ cần một chiếc xe tốt để phục vụ di chuyển hàng ngày. Video: Xem chi tiết xe sedan Toyota Vios 2020 tại Hà Nội.

