Toyota Vios 2023 chủ nhân mới chạy 200km, rao bán chỉ 565 triệu đồng

Trên thị trường xe cũ hiện nay có khá nhiều tin rao bán xe Toyota Vios 2023. Tuy nhiên, xe thuộc mô hình nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt hồi tháng 5 lại khá hiếm, chỉ có 1-2 xe. Chiếc Toyota Vios 2023 trong bài viết có thể coi là chiếc đầu tiên lên sàn xe cũ khi mới lướt vỏn vẹn 200 km và không khác xe mới. Theo thông tin đăng tải trên sàn xe cũ Việt Nam, chiếc Toyota Vios 2023 mới lăn bánh 200km này được chủ nhân rao bán thuộc bản G, ngoại thất màu đen, có giá niêm yết chính hãng là 592 triệu đồng. Cộng thêm các khoản thuế, phí, giá lăn bánh xe Vios ở khu vực Phủ Lý, Nam Định (nơi đăng bán xe) rơi vào khoảng 625 triệu đồng. Trong khi đó, chủ xe đang rao bán Toyota Vios giá 565 triệu đồng đi kèm cam kết đầy đủ giấy tờ, bảo hành hãng, không đâm đụng, không ngập nước. Như vậy, ngoài việc bán với giá thấp hơn mức niêm yết, chủ nhân chiếc Vios G 2023 còn mất nguyên tiền ra biển chỉ sau 200 km lăn bánh. Theo đánh giá từ những người có kinh nghiệm mua bán xe, nếu chiếc Vios này còn nguyên bản, chưa đâm đụng, chưa ngập nước như thông tin đăng tải thì mức giá 565 triệu đồng thực sự là một món hời và những người đang có nhu cầu mua xe Vios không nên bỏ lỡ. Đặc biệt, theo quy định mới, chi phí cấp đổi chứng nhận đăng ký xe kèm biển số đối xe cũ biển tỉnh chuyển về Hà Nội và TP.HCM hiện chỉ ở mức 150.000 đồng, thay vì 20.000.000 đồng như trước đây. Trong khi phí biển số xe mới đối với 2 khu vực này vẫn là 20.000.000 đồng. Toyota Vios 2023 là bản nâng cấp mới nhất ở Việt Nam vừa được bổ sung vào tháng 5 năm nay. Xe nhận khá nhiều tinh chỉnh về ngoại hình, đặc biệt là ở khu vực đầu xe. Cụ thể, lưới tản nhiệt hình thang đã bị loại bỏ và thay vào đó là chi tiết nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang 2 bên. Cản trước cũng được thiết kế lại và sơn đen, mang đến cái nhìn mới mẻ. Đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn, kích thước la-zăng vẫn giữ nguyên 15 inch nhưng họa tiết bên trong được thay đổi theo hướng khỏe khoắn và thể thao hơn. Phía sau, sự thay đổi nằm ở phần cản sau, đèn hậu không có sự khác biệt so với mô hình cũ. Thiết kế nội thất gần như không thay đổi, chỉ bổ sung thêm một số trang bị như màn hình 9 inch thay cho loại 7 inch trước đó, có tích hợp Apple CarPlay/Android Auto; vô-lăng bản G có thêm lẫy chuyển số; thêm cổng sạc USB cho hàng ghế sau trên các bản E MT và E CVT. Toyota Vios nâng cấp 2023 tại Việt Nam sử dụn động cơ xăng 1.5L giúp sản sinh công suất tối đa 106 mã lực tại dải tua máy 6.000 vòng/phút và 140 Nm mô-men xoắn cực đại tại 4.200 vòng/phút. Tất cả các phiên bản đều sử dụng dẫn động cầu trước, nhưng lại có sự khác nhau về trang bị hộp số. Theo đó, chỉ phiên bản E MT sở hữu hộp số sàn 5 cấp, trong khi các phiên bản còn lại là CVT. Về hệ thống an toàn, điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Vios 2023 thuộc về gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) trên bản G. Đây là lần đầu tiên Vios sở hữu gói TSS với loạt tính năng tiên tiến như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và Cruise Control. Video: Đánh giá chi tiết Toyota Vios 2023 tại Việt Nam.

