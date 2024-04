Toyota Urban Cruiser Taisor "giá mềm" từ 231 triệu đồng, đối thủ Kia Sonet

Hãng xe Nhật Bản đã chính thức ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 mới tại Ấn Độ. Đúng như tên gọi, đây là phiên bản SUV lai Coupe của dòng xe cỡ nhỏ Toyota Urban Cruiser Hyryder hiện đang bán tại thị trường này. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Heartect của Suzuki Fronx, mẫu xe Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 giá rẻ sở hữu kích thước tương tự Suzuki Fronx. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 3.995 x 1.550 x 1.765 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm. Đúng như dự đoán, Toyota Urban Cruiser Taisor chỉ thay đổi nhẹ về mặt thiết kế ngoại thất so với Suzuki Fronx. Theo đó, mẫu SUV lai Coupe giá rẻ nhà Toyota được bổ sung lưới tản nhiệt mới với mắt lưới tổ ong và cản trước cải tiến. Dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên đèn pha, sát với nắp ca-pô, cũng được thay đổi thiết kế so với Suzuki Fronx. Thay đổi còn lại của Toyota Urban Cruiser Taisor so với Suzuki Fronx nằm ở vành hợp kim 16 inch có thiết kế 5 chấu kép, cụm đèn hậu LED và logo của hãng Toyota. Cũng như Suzuki Fronx, Toyota Urban Cruiser Taisor được trang bị cụm đèn pha LED với 3 bóng, thiết kế nóc dốc về phía sau theo phong cách xe coupe, nẹp nhựa màu đen ở hốc bánh/bệ cửa và dải đèn mỏng nằm vắt ngang cửa cốp, nối liền với đèn hậu. Bên trong Toyota Urban Cruiser Taisor là không gian nội thất phối 2 màu đen - nâu. Thiết kế và trang bị nội thất của mẫu xe này không có gì khác so với Suzuki Fronx, trừ logo của hãng Toyota trên vô lăng. Cụ thể, Toyota Urban Cruiser Taisor được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, hệ thống điều hòa tự động, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, camera 360 độ, sạc điện thoại không dây và kết nối với đồng hồ thông minh. Trong khi đó, trang bị an toàn của mẫu xe này khá cơ bản với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và móc ghế trẻ em ISOFIX. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Urban Cruiser Taisor là 2 động cơ được bê nguyên từ Suzuki Fronx sang. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn hoặc hộp số sàn tự động AMT tùy chọn. Thứ hai là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, cho công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 148 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, Toyota còn trang bị cả động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG với dung tích 1.2L, nhưng chỉ dành cho bản tiêu chuẩn. Tại thị trường Ấn Độ, mức giá xe Toyota Urban Cruiser Taisor cho 6 phiên bản dao động từ 774.000 - 1.304.000 Rupee (khoảng 231 - 390 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này có giá khởi điểm cao hơn Suzuki Fronx trong khi bản cao cấp nhất lại rẻ hơn. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Suzuki Fronx, Kia Sonet và Hyundai Venue. Video: Giới thiệu Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 mới.

