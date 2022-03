Toyota Tundra 2022 được chào bán tại Việt Nam từ 4,52 tỷ đồng

Toyota Tundra 2022 mới được giới thiệu tại Mỹ vào năm ngoái với thiết kế và trang bị được “lột xác” hoàn toàn. Tundra 2022 bắt đầu được bán ra tại Mỹ từ cuối năm ngoái, trong khi đó tại thị trường Việt Nam mẫu xe này hiện chưa được phân phối chính hãng nên khách hàng có nhu cầu mua xe sẽ phải đặt hàng thông qua đại lý tư nhân. Gần đây, một đại lý nhập khẩu tư nhân tại Hà Nội đã chào bán Toyota Tundra 2022 với 4 phiên bản: Limited, Platinum, 1974 và TRD Pro. Tại Mỹ, chiếc bán tải Nhật được phân phối tổng cộng 7 phiên bản, nhưng với thị hiếu của người dùng Việt 4 phiên bản trên là phù hợp nhất. Giá xe Toyota Tundra 2022 bản Limited là 4,52 tỷ đồng, Platinum, 1974 và TRD Pro lần lượt 4,65 tỷ đồng, 4,85 tỷ đồng và 5,2 tỷ đồng. So với thế hệ cũ, bán tải Toyota Tundra 2022 đã có màn "lột xác" ngoạn mục với diện mạo hấp dẫn hơn cùng nhiều trang bị tiện nghi tiên tiến, hiện đại mới được bổ sung. Về thiết kế, Toyota Tundra 2022 sẽ có diện mạo khác nhau tùy thuộc vào từng phiên bản. Tuy nhiên, tất cả các biến thể đều được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với hốc gió dạng thẳng đứng ở hai bên và đèn pha hình chữ “T” ấn tượng. Những đường gân dập nổi mạnh mẽ trên nắp ca-pô và vòm bánh xe mở rộng cơ bắp càng tôn thêm nét đẹp hầm hố cho Toyota Tundra. Sự xuất hiện của các chi tiết sơn đen bóng ở cột A, cột B, viền vòm bánh xe, kính cửa sau trở thành điểm nhấn thể thao, trẻ trung cho mẫu bán tải Nhật. Ở phía sau, thiết kế thùng hàng của Tundra 2022 có trọng lượng nhẹ, chắc chắn nhờ cấu trúc vật liệu Sheet-Molded Compound (SMC) mới và nhôm. SMC cung cấp thêm khả năng bảo vệ, chống lại vết lõm và rỉ sét tốt hơn so với sàn thép truyền thống. Ngoài ra, phần đuôi của xe có cặp đèn pha LED tạo hình chữ C ngược, xếp lớp, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Nội thất của Toyota Tundra 2022 được thiết kế hiện đại với một buồng lái trang bị nhiều công nghệ cao. Các phím bấm chức năng được bố trí dễ dàng thao tác hơn. Người lái có thể điều chỉnh các tính năng của xe thông qua phím xoay cơ học. Nội thất của Toyota Tundra 2022 được thiết kế hiện đại với một buồng lái trang bị nhiều công nghệ cao. Các phím bấm chức năng được bố trí dễ dàng thao tác hơn. Đáng chú ý nhất chính là hệ thống thông tin giải trí Audio Multimedia hoàn toàn mới. Xe sử dụng đồng hồ hỗ trợ lái TFT 12,3 inch trên bản cao và đồng hồ analog kết hợp với màn hình đa thông tin kỹ thuật số (MID) 4,1 inch trên bản thấp. Màn hình cảm ứng 8 inch là trang bị tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng 14 inch ở phiên bản cao, tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây tiêu chuẩn. Chưa hết, Tundra còn có trợ lý ảo thông minh hoàn toàn mới và dữ liệu điểm ưa thích của Google. Về truyền động, Toyota Tundra 2022 được cung cấp 2 tuỳ chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng V6 tăng áp kép, dung tích 3.5L, sản sinh công suất 389 mã lực và mô-men xoắn 649 Nm. Thứ hai là hệ thống truyền động hybrid hoàn toàn mới được gọi là i-Force Max, có công suất 437 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Cả hai đều kết hợp với hộp số tự động 10 cấp thông minh (ECTi), có chế độ sang số tuần tự, mang logic chuyển số khi xe Lên/Xuống dốc và chế độ kéo TOW và HAUL. Cả 3 phiên bản Limited, Platinum và 1974 đều có thể tuỳ chọn động cơ V6 3.5L hoặc V6 3.5L Hybrid, trong khi phiên bản TRD Pro mặc định sử dụng động cơ V6 3.5L Hybrid. Sức mạnh động cơ gia tăng giúp sức tải và sức kéo của Toyota Tundra mới cũng cải thiện đáng kể, lần lượt là 880 kg và 5.440 kg, tức tăng 11% và 17.6% so với trước đây. Khả năng off-road của Toyota Tundra 2022 cũng ấn tượng hơn hẳn nhờ đổi mới khung gầm, hệ thống treo sử dụng lò xo cùng giảm xóc 2.5 inch của Fox. Thêm vào đó là nhiều hệ thống hỗ trợ người lái như hỗ trợ xuống dốc (Downhill Assist Control), hỗ trợ di chuyển trên địa hình khó (Crawl Control), màn hình quan sát đa địa hình (Multi-Terrain Monitor), các camera và cảm biến phụ... Về an toàn, Tundra 2022 được trang bị bộ hệ thống hỗ trợ lái Toyota Safety Sense 2.5, bao gồm hệ thống phát hiện trước va chạm với người đi bộ, hệ thống kiểm soát hành trình ra đa cũng như hỗ trợ lái khẩn cấp, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ theo dõi làn đường (căn giữa làn đường), đèn chiếu sáng cao tự động, hỗ trợ biển báo giao thông,…. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Tundra cạnh tranh trực tiếp với Ford F-150, Chevrolet Silverado, GMC Sierra... Video: Toyota Tundra 2022 thế hệ mới thách thức Ford F-150.

