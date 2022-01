Toyota Supra 2021 gần 6 tỷ đồng, tưởng "bị bỏ quên" tại Việt Nam

Chiếc Toyota Supra 2021 đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thuộc phiên bản Premium 3.0, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với điểm nhận diện là thanh phản quang ở hông xe phía trước. Toyota Supra 2021 tại Việt Nam có tuỳ chọn sơn ngoại thất màu bạc ánh kim, đi kèm bộ mâm kích thước 19 inch 5 chấu kép và cùm phanh sơn đen. Mẫu xe thể thao Toyota Supra 2021 mới là thế hệ thứ 5 của dòng sản phẩm này và vẫn sở hữu phong cách thiết kế quen thuộc. Dù tới từ một thương hiệu xe phổ thông nhưng có thể nói, Supra dường như tách biệt so với những mẫu xe còn lại của hãng. Ngay ở phần ngoại hình, sự trẻ trung và năng động là những điểm khiến người xem ấn tượng về mẫu xe này. Được phát triển dựa trên nền tảng chung với mẫu BMW Z4, Supra 2021 sử dụng động cơ I6 3.0L do chính BMW chế tạo, sản sinh công suất 382 mã lực và 499 Nm mô-men xoắn. Với sức mạnh này, Toyota Supra 2021 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,9 giây cùng trần vận tốc là 250 km/h, đi kèm trang bị hộp số tự động 8 cấp. Đối với khoang cabin, Toyota Supra 2021 bản Premium 3.0 được trang bị khá nhiều tiện ích giải trí, bao gồm hệ thống âm thanh JBL 12 loa, màn hình giải trí cảm ứng 8,8 inch có kết nối điện thoại, sạc không dây, HUD và đặc biệt là cả gói an toàn Toyota Safety Sense.Giá xe Toyota Supra 2021 không được tiết lộ, nhưng từng có một đơn vị nhập xe tư nhân khác tại Việt Nam chào bán Supra 2021 với giá dự kiến lên đến gần 6 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Toyota Supra thế hệ mới.

