Toyota Rumion 2023 - MPV 7 chỗ "giá mềm" giống hệt Suzuki Ertiga

Toyota Rumion là mẫu MPV cỡ nhỏ dựa trên Suzuki Ertiga và đã lần đầu tiên ra mắt ở thị trường Nam Phi vào năm 2021. Vào hồi tháng 7/2023, mẫu xe này đã được bổ sung phiên bản nâng cấp nhẹ. Đến nay, Toyota Rumion 2023 mới tiếp tục ra mắt thị trường châu Á, cụ thể là Ấn Độ xe sở hữu thiết kế giống hệt xe ở Nam Phi. Đồng thời, mẫu MPV này cũng có ngoại hình khác biệt so với Suzuki Ertiga đang bán tại đây. Sự khác biệt giữa Toyota Rumion và Suzuki Ertiga thể hiện rõ ở khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu MPV mang thương hiệu Toyota được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn và bao quanh bằng viền mạ crôm. Lưới tản nhiệt này được thiết kế tương tự Toyota Innova Crysta 2023 ở thị trường Ấn Độ. Bên trong lưới tản nhiệt là mắt lưới hình tổ ong sơn màu đen thay vì mạ crôm như Suzuki Ertiga. Tương tự lưới tản nhiệt, cản trước của Toyota Rumion 2023 cũng không giống Suzuki Ertiga. Cản trước đi kèm hốc gió trung tâm hình thang với viền mạ crôm và hốc đèn sương mù ở hai góc. Thay đổi tiếp theo của Toyota Rumion 2023 so với Suzuki Ertiga là vành la-zăng. Bộ vành hợp kim này có đường kính 15 inch và thiết kế 7 chấu kép, phay xước 2 màu. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn của xe chỉ dùng vành thép 15 inch đi kèm ốp mâm màu bạc. Trong khi đó, những khu vực khác của Toyota Rumion 2023 như đèn pha Halogen, đèn hậu LED, cản sau, sườn xe hay cửa cốp vẫn giữ nguyên như Suzuki Ertiga. Gương chiếu hậu của xe có tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Khác với ngoại thất, nội thất của Toyota Rumion 2023 được bê nguyên từ Suzuki Ertiga sang. Mặt táp-lô của xe màu đen, trang trí bằng những chi tiết giả ốp gỗ trong khi ghế được bọc nỉ màu be tương phản. Nội thất của Toyota Rumion 2023 cũng có 7 chỗ và danh sách trang bị tương tự Suzuki Ertiga. Xe sở hữu những trang bị như chìa khóa thông minh, khởi động máy bằng nút bấm, vô lăng đa chức năng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 6 loa và cổng sạc 12V ở 2 hàng ghế đầu. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống kết nối viễn thông Toyota i-Connect, mang đến những tính năng điều khiển từ xa như bật/tắt điều hòa, mở/khóa cửa hay bật/tắt đèn cảnh báo và đèn pha. Hệ thống này cũng cho phép người lái tìm vị trí xe từ xa, nhắc nhở lịch bảo dưỡng, hỗ trợ kết nối với đồng hồ thông minh và điều khiển bằng giọng nói Siri. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Rumion 2023 ở thị trường Ấn Độ là 2 tùy chọn động cơ, không khác gì Suzuki Ertiga. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. Động cơ hút khí tự nhiên này đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ dùng khí nén thiên nhiên CNG với 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 88 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121,5 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 5 cấp. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình của động cơ xăng là 20,51 km/lít (khoảng 4,87 lít/100 km). Con số tương ứng của động cơ CNG là 26,11 km/lít (3,82 lít/100 km). Tương tự Suzuki Ertiga, Toyota Rumion 2023 cũng có trang bị an toàn khá cơ bản với phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và camera lùi. Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Rumion 2023 có 3 phiên bản là S, G và V. Hiện giá bán của xe vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến sẽ cao hơn Suzuki Ertiga. Tại thị trường Nam Phi, giá xe Toyota Rumion 2023 dao động từ 296.000 đến 380.000 Rand (tương đương khoảng 375 – 481 triệu đồng). Video: Chi tiết MPV giá rẻ Toyota Rumion 2023 mới.

Toyota Rumion là mẫu MPV cỡ nhỏ dựa trên Suzuki Ertiga và đã lần đầu tiên ra mắt ở thị trường Nam Phi vào năm 2021. Vào hồi tháng 7/2023, mẫu xe này đã được bổ sung phiên bản nâng cấp nhẹ. Đến nay, Toyota Rumion 2023 mới tiếp tục ra mắt thị trường châu Á, cụ thể là Ấn Độ xe sở hữu thiết kế giống hệt xe ở Nam Phi. Đồng thời, mẫu MPV này cũng có ngoại hình khác biệt so với Suzuki Ertiga đang bán tại đây. Sự khác biệt giữa Toyota Rumion và Suzuki Ertiga thể hiện rõ ở khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu MPV mang thương hiệu Toyota được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn và bao quanh bằng viền mạ crôm. Lưới tản nhiệt này được thiết kế tương tự Toyota Innova Crysta 2023 ở thị trường Ấn Độ. Bên trong lưới tản nhiệt là mắt lưới hình tổ ong sơn màu đen thay vì mạ crôm như Suzuki Ertiga. Tương tự lưới tản nhiệt, cản trước của Toyota Rumion 2023 cũng không giống Suzuki Ertiga. Cản trước đi kèm hốc gió trung tâm hình thang với viền mạ crôm và hốc đèn sương mù ở hai góc. Thay đổi tiếp theo của Toyota Rumion 2023 so với Suzuki Ertiga là vành la-zăng. Bộ vành hợp kim này có đường kính 15 inch và thiết kế 7 chấu kép, phay xước 2 màu. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn của xe chỉ dùng vành thép 15 inch đi kèm ốp mâm màu bạc. Trong khi đó, những khu vực khác của Toyota Rumion 2023 như đèn pha Halogen, đèn hậu LED, cản sau, sườn xe hay cửa cốp vẫn giữ nguyên như Suzuki Ertiga. Gương chiếu hậu của xe có tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Khác với ngoại thất, nội thất của Toyota Rumion 2023 được bê nguyên từ Suzuki Ertiga sang. Mặt táp-lô của xe màu đen, trang trí bằng những chi tiết giả ốp gỗ trong khi ghế được bọc nỉ màu be tương phản. Nội thất của Toyota Rumion 2023 cũng có 7 chỗ và danh sách trang bị tương tự Suzuki Ertiga. Xe sở hữu những trang bị như chìa khóa thông minh, khởi động máy bằng nút bấm, vô lăng đa chức năng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 6 loa và cổng sạc 12V ở 2 hàng ghế đầu. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống kết nối viễn thông Toyota i-Connect, mang đến những tính năng điều khiển từ xa như bật/tắt điều hòa, mở/khóa cửa hay bật/tắt đèn cảnh báo và đèn pha. Hệ thống này cũng cho phép người lái tìm vị trí xe từ xa, nhắc nhở lịch bảo dưỡng, hỗ trợ kết nối với đồng hồ thông minh và điều khiển bằng giọng nói Siri. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Rumion 2023 ở thị trường Ấn Độ là 2 tùy chọn động cơ, không khác gì Suzuki Ertiga. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. Động cơ hút khí tự nhiên này đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ dùng khí nén thiên nhiên CNG với 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 88 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121,5 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 5 cấp. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình của động cơ xăng là 20,51 km/lít (khoảng 4,87 lít/100 km). Con số tương ứng của động cơ CNG là 26,11 km/lít (3,82 lít/100 km). Tương tự Suzuki Ertiga, Toyota Rumion 2023 cũng có trang bị an toàn khá cơ bản với phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và camera lùi. Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Rumion 2023 có 3 phiên bản là S, G và V. Hiện giá bán của xe vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến sẽ cao hơn Suzuki Ertiga. Tại thị trường Nam Phi, giá xe Toyota Rumion 2023 dao động từ 296.000 đến 380.000 Rand (tương đương khoảng 375 – 481 triệu đồng). Video: Chi tiết MPV giá rẻ Toyota Rumion 2023 mới.