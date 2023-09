Toyota RAV4 2024 tăng giá từ hơn 22 triệu đồng, "đối thủ" Honda CR-V

Toyota RAV4 2024 mới có giá khởi điểm từ 28.475 USD (khoảng hơn 675 triệu đồng tịa thị trường Mỹ - tất cả các mức giá đều chưa bao gồm phí vận chuyển) với phiên bản LE FWD sử dụng động cơ đốt trong. Như vậy, mức giá xe Toyota RAV4 2024 cao hơn 900 USD (khoảng hơn 22 triệu đồng) so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, với tình hình lạm phát hiện nay ở Mỹ thì mức tăng giá này vẫn khá nhẹ so với các đối thủ cạnh tranh. Phiên bản đắt nhất có giá 39.780 USD (khoảng 943 triệu đồng) với phiên bản hybrid e-AWD Limited (tăng 1.250 USD so với phiên bản 2023). Trong khi đó, phiên bản Woodland Edition e-AWD vẫn sẽ xuất hiện trong dòng sản phẩm 2024. Với mức giá từ 34.695 USD tăng 1.670 USD (khoảng 822 triệu đồng, tăng hơn 39 triệu đồng. Phiên bản Toyota RAV4 2024 Woodland Edition e-AWD được trang bị lốp dành cho mọi địa hình, hệ thống treo địa hình được tinh chỉnh… kèm gói trang bị tùy chọn Weather Package mới bổ sung thêm ghế trước có sưởi, vô lăng bọc da và cần gạt nước mưa cảm biến có thêm tính năng phá băng. Một điểm mới nữa là sự kết hợp màu sơn hai tông màu giữa màu Army Green hoặc Ice Cap với phần mái màu đen Midnight Black Metallic. Ngoài ra, người mua cũng có thể lựa chọn màu sơn Midnight Black. Đây là tùy chọn màu sơn đơn sắc cực kỳ tinh tế. Bên trong cabin, Toyota RAV4 2024 nâng cấp mới sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 7, 10,5 hoặc 12,3 inch, đi kèm với tính năng trợ lý giọng nói, điều hướng dựa trên đám mây… Chiếc SUV nhỏ gọn cũng sẽ bao gồm hệ thống công nghệ an toàn quen thuộc và công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, bao gồm cả tính năng nhắc nhở ở hàng ghế sau… Cung cấp sức mạnh cho Woodland Edition và các phiên bản còn lại của dòng RAV4 hybrid tiếp tục là động cơ 2.5L với hệ thống Toyota Hybrid System II, sản sinh công suất kết hợp 219 mã lực. Cho dù người dùng chọn màu sơn ngoại thất nào thì Woodland Edition cũng sẽ được cung cấp mâm xe hợp kim TRD 18 inch, sáu chấu màu đồng được bọc trong lốp Falken Wildpeak A/T. Xe cũng có hệ thống treo TRD được tinh chỉnh để tăng cường khả năng kiểm soát thân xe. Toyota RAV4 2024 bản nâng cấp mới này dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào cuối năm nay và cạnh tranh với "người đồng hương" là Honda CR-V thế hệ mới. Các thị trường khác hiện chưa có thông tin về mẫu xe này. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Toyota RAV4 2024 nâng cấp mới.

