Toyota Probox 2022 - xe van giá rẻ chỉ 301 triệu đồng tại Nhật

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp những chiếc ôtô ngày càng trở nên hiện đại và có nhiều công nghệ tiện dụng hơn. Tuy nhiên, vẫn có khách hàng thích mua những chiếc ôtô đơn giản và ít công nghệ. Mẫu xe van Toyota Probox hiện đang bán tại thị trường Nhật Bản là một ví dụ điển hình. Toyota Probox đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Nhật Bản vào hồi năm 2002 như mẫu xe thay thế cho đàn anh Corolla/Sprinter. Đến năm 2014, phiên bản nâng cấp của dòng xe này đã chính thức ra mắt thị trường nội địa. Sau 7 năm, hãng Toyota tiếp tục giới thiệu Probox 2022 tại xứ sở hoa anh đào. Mục tiêu của Toyota Probox 2022 mới chính là thị trường xe van thương mại hạng nhẹ. Do đó, không có gì thực sự hấp dẫn ở mẫu xe này. So với phiên bản cũ, Toyota Probox 2022 không thay đổi nhiều về thiết kế nội - ngoại thất. Xe vẫn sở hữu chiều dài 4.245 mm, chiều rộng 1.695 mm, chiều cao 1.530 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. Bên ngoài, Toyota Probox 2022 sở hữu thiết kế vuông vức đặc trung của dòng xe van thương mại. Trên đầu xe, Toyota Probox 2022 được trang bị lưới tản nhiệt gợi liên tưởng đến Venza đời cũ. Ở hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha Halogen khá to. Đặc biệt, Toyota Probox 2022 còn chỉ dùng vành la-zăng bằng thép, sơn màu bạc với đường kính 14 inch, nằm trong lốp 155/80R. Ở phiên bản 2022, mẫu xe van này được bổ sung bản GX mới với cửa sổ trước chỉnh điện, gương gập chỉnh điện, ổ điện AC100V/100W, kính màu tối và kính chắn tia UV. Những người muốn xe phong cách hơn có thể chọn phiên bản TRD với cánh lướt gió trước, vỏ đèn trong hơn và vành 14 inch có thiết kế riêng. Bên trong Toyota Probox 2022 cũng là không gian nội thất đơn giản, thậm chí bị đánh giá là giống xe của thập niên '80. Xe được trang bị đồng hồ công-tơ-mét cỡ lớn, đi kèm màn hình kỹ thuật số nhỏ bên dưới. Nằm bên cạnh vô lăng là giá đỡ điện thoại khá tiện. Tất nhiên, mẫu xe van thương mại hạng nhẹ này không hề có hệ thống thông tin giải trí. Ngay cả đầu âm thanh cũng không được trang bị tiêu chuẩn cho xe. Điều này trên thực tế khá phổ biến với những mẫu xe giá rẻ tại Nhật Bản. Toyota Probox 2022 có 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.3L với công suất tối đa 94 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 107 mã lực. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 1.5L. Tất cả đều đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Tùy phiên bản, Toyota Probox 2022 sẽ có hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Tuy là xe giá rẻ nhưng Toyota Probox 2022 vẫn có hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm tính năng tránh va chạm sớm tích hợp phát hiện người đi bộ vào ban ngày, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động và cảnh báo khi phương tiện phía trước di chuyển. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Probox 2022 hiện dao động từ 1,491 - 2,014 triệu Yên (khoảng 301 - 407 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Toyota Probox 2022 thế hệ mới.

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp những chiếc ôtô ngày càng trở nên hiện đại và có nhiều công nghệ tiện dụng hơn. Tuy nhiên, vẫn có khách hàng thích mua những chiếc ôtô đơn giản và ít công nghệ. Mẫu xe van Toyota Probox hiện đang bán tại thị trường Nhật Bản là một ví dụ điển hình. Toyota Probox đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Nhật Bản vào hồi năm 2002 như mẫu xe thay thế cho đàn anh Corolla/Sprinter. Đến năm 2014, phiên bản nâng cấp của dòng xe này đã chính thức ra mắt thị trường nội địa. Sau 7 năm, hãng Toyota tiếp tục giới thiệu Probox 2022 tại xứ sở hoa anh đào. Mục tiêu của Toyota Probox 2022 mới chính là thị trường xe van thương mại hạng nhẹ. Do đó, không có gì thực sự hấp dẫn ở mẫu xe này. So với phiên bản cũ, Toyota Probox 2022 không thay đổi nhiều về thiết kế nội - ngoại thất. Xe vẫn sở hữu chiều dài 4.245 mm, chiều rộng 1.695 mm, chiều cao 1.530 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. Bên ngoài, Toyota Probox 2022 sở hữu thiết kế vuông vức đặc trung của dòng xe van thương mại. Trên đầu xe, Toyota Probox 2022 được trang bị lưới tản nhiệt gợi liên tưởng đến Venza đời cũ. Ở hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha Halogen khá to. Đặc biệt, Toyota Probox 2022 còn chỉ dùng vành la-zăng bằng thép, sơn màu bạc với đường kính 14 inch, nằm trong lốp 155/80R. Ở phiên bản 2022, mẫu xe van này được bổ sung bản GX mới với cửa sổ trước chỉnh điện, gương gập chỉnh điện, ổ điện AC100V/100W, kính màu tối và kính chắn tia UV. Những người muốn xe phong cách hơn có thể chọn phiên bản TRD với cánh lướt gió trước, vỏ đèn trong hơn và vành 14 inch có thiết kế riêng. Bên trong Toyota Probox 2022 cũng là không gian nội thất đơn giản, thậm chí bị đánh giá là giống xe của thập niên '80. Xe được trang bị đồng hồ công-tơ-mét cỡ lớn, đi kèm màn hình kỹ thuật số nhỏ bên dưới. Nằm bên cạnh vô lăng là giá đỡ điện thoại khá tiện. Tất nhiên, mẫu xe van thương mại hạng nhẹ này không hề có hệ thống thông tin giải trí. Ngay cả đầu âm thanh cũng không được trang bị tiêu chuẩn cho xe. Điều này trên thực tế khá phổ biến với những mẫu xe giá rẻ tại Nhật Bản. Toyota Probox 2022 có 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.3L với công suất tối đa 94 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 107 mã lực. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 1.5L. Tất cả đều đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Tùy phiên bản, Toyota Probox 2022 sẽ có hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Tuy là xe giá rẻ nhưng Toyota Probox 2022 vẫn có hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm tính năng tránh va chạm sớm tích hợp phát hiện người đi bộ vào ban ngày, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động và cảnh báo khi phương tiện phía trước di chuyển. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Probox 2022 hiện dao động từ 1,491 - 2,014 triệu Yên (khoảng 301 - 407 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Toyota Probox 2022 thế hệ mới.