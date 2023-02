Toyota Land Cruiser 2023 tại Việt Nam âm thầm tăng giá thêm 90 triệu

Cách đây không lâu, dòng xe Land Cruiser đã âm thầm được nâng cấp trên trang web của Toyota Việt Nam và niêm yết chính hãng là 4,196 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày thì giá bán của Toyota Land Cruiser 2023 nâng cấp bất ngờ lặng lẽ được điều chỉnh. Theo đó, mẫu xe này hiện có giá niêm yết là 4,286 tỷ đồng, tăng 90 triệu đồng so với trước. Trên thực tế, đây là lần thứ 3 dòng xe này tăng giá tại Việt Nam. Khi lần đầu tiên ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 7/2021, Toyota Land Cruiser thế hệ mới LC300 được niêm yết giá là 4,06 tỷ đồng. Đến tháng 5/2022, giá của xe được điều chỉnh tăng 40 triệu đồng lên 4,1 tỷ đồng. 5 tháng sau, Toyota Land Cruiser âm thầm được tăng giá thêm 100 triệu đồng lên 4,196 tỷ đồng. Ở phiên bản 2023, mẫu SUV nhập khẩu này được nâng cấp ở những trang bị như vành la-zăng với đường kính 20 inch mới, thay cho loại 18 inch cũ. Tiếp đến là hệ thống điều hòa có ion âm và màn hình hiển thị thông tin kính HUD mới. Ngoài ra, Toyota Land Cruiser 2023 còn được bổ sung hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe. Đồng thời, thời gian bảo hành của xe cũng được nâng lên 5 năm hoặc 150.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Những trang bị còn lại của Toyota Land Cruiser 2023 không có gì khác trước. Xe vẫn dùng động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Trang bị hộp số là loại tự động 10 cấp hoàn toàn mới. Ngoài ra, Toyota Land Cruiser 2023 tại Việt Nam còn có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED, bảng đồng hồ kết hợp analogue với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, sưởi vô lăng. Dàn âm thanh JBL 14 loa, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói tự động tràn viền, phanh đỗ xe điện tử, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, cốp đóng/mở điện tích hợp “đá cốp” rảnh tay và hệ thống chống ồn chủ động. Bên cạnh đó là gói trang bị an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm sớm, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và điều chỉnh đèn chiếu xa tự động. Ngay từ khi ra mắt Việt Nam, Toyota Land Cruiser thế hệ mới đã thường xuyên rơi vào tình trạng "bán bia kèm lạc" tại đại lý. Ban đầu, "mức lạc" của mẫu xe này là khoảng 400 triệu đồng, tương đương giá của một chiếc ôtô hạng A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Tuy nhiên, đã có thời điểm mà khách hàng muốn nhận xe sớm phải trả "tiền lạc" kỷ lục lên đến 1,3 tỷ đồng, đủ để mua thêm một chiếc Toyota Camry mới. Do đó, không ngoa khi gọi Toyota Land Cruiser LC300 là "vua lạc" tại thị trường Việt Nam. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng "kèm lạc" này là do nguồn cung hạn chế của Land Cruiser thế hệ mới. Do ảnh hưởng của tình trạng thiếu chip bán dẫn và đứt gãy chuỗi cung ứng. Vào năm ngoái, hãng Toyota đã phải ngừng nhận đơn đặt hàng dành cho mẫu SUV này tại thị trường Nhật Bản. Thậm chí theo thông báo của hãng, khách hàng tại quê nhà Nhật Bản những khách hàng đặt mua Toyota Land Cruiser thế hệ mới còn phải chờ 4 năm mới nhận được xe. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Land Cruiser LC300 thế hệ mới.

Cách đây không lâu, dòng xe Land Cruiser đã âm thầm được nâng cấp trên trang web của Toyota Việt Nam và niêm yết chính hãng là 4,196 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày thì giá bán của Toyota Land Cruiser 2023 nâng cấp bất ngờ lặng lẽ được điều chỉnh. Theo đó, mẫu xe này hiện có giá niêm yết là 4,286 tỷ đồng, tăng 90 triệu đồng so với trước. Trên thực tế, đây là lần thứ 3 dòng xe này tăng giá tại Việt Nam. Khi lần đầu tiên ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 7/2021, Toyota Land Cruiser thế hệ mới LC300 được niêm yết giá là 4,06 tỷ đồng. Đến tháng 5/2022, giá của xe được điều chỉnh tăng 40 triệu đồng lên 4,1 tỷ đồng. 5 tháng sau, Toyota Land Cruiser âm thầm được tăng giá thêm 100 triệu đồng lên 4,196 tỷ đồng. Ở phiên bản 2023, mẫu SUV nhập khẩu này được nâng cấp ở những trang bị như vành la-zăng với đường kính 20 inch mới, thay cho loại 18 inch cũ. Tiếp đến là hệ thống điều hòa có ion âm và màn hình hiển thị thông tin kính HUD mới. Ngoài ra, Toyota Land Cruiser 2023 còn được bổ sung hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe. Đồng thời, thời gian bảo hành của xe cũng được nâng lên 5 năm hoặc 150.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Những trang bị còn lại của Toyota Land Cruiser 2023 không có gì khác trước. Xe vẫn dùng động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Trang bị hộp số là loại tự động 10 cấp hoàn toàn mới. Ngoài ra, Toyota Land Cruiser 2023 tại Việt Nam còn có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED, bảng đồng hồ kết hợp analogue với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, sưởi vô lăng. Dàn âm thanh JBL 14 loa, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói tự động tràn viền, phanh đỗ xe điện tử, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, cốp đóng/mở điện tích hợp “đá cốp” rảnh tay và hệ thống chống ồn chủ động. Bên cạnh đó là gói trang bị an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm sớm, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và điều chỉnh đèn chiếu xa tự động. Ngay từ khi ra mắt Việt Nam, Toyota Land Cruiser thế hệ mới đã thường xuyên rơi vào tình trạng "bán bia kèm lạc" tại đại lý. Ban đầu, "mức lạc" của mẫu xe này là khoảng 400 triệu đồng, tương đương giá của một chiếc ôtô hạng A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Tuy nhiên, đã có thời điểm mà khách hàng muốn nhận xe sớm phải trả "tiền lạc" kỷ lục lên đến 1,3 tỷ đồng, đủ để mua thêm một chiếc Toyota Camry mới. Do đó, không ngoa khi gọi Toyota Land Cruiser LC300 là "vua lạc" tại thị trường Việt Nam. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng "kèm lạc" này là do nguồn cung hạn chế của Land Cruiser thế hệ mới. Do ảnh hưởng của tình trạng thiếu chip bán dẫn và đứt gãy chuỗi cung ứng. Vào năm ngoái, hãng Toyota đã phải ngừng nhận đơn đặt hàng dành cho mẫu SUV này tại thị trường Nhật Bản. Thậm chí theo thông báo của hãng, khách hàng tại quê nhà Nhật Bản những khách hàng đặt mua Toyota Land Cruiser thế hệ mới còn phải chờ 4 năm mới nhận được xe. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Land Cruiser LC300 thế hệ mới.