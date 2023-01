Toyota Innova đời cũ được nâng cấp, bỏ động cơ xăng và hộp số AT

Vào hồi cuối tháng 11 năm ngoái, hãng Toyota đã chính thức ra mắt thế hệ mới của dòng xe Innova ở thị trường Indonesia và Ấn Độ. Ở thị trường Indonesia, mẫu MPV này có tên đầy đủ là Toyota Kijang Innova Zenix 2023 mới trong khi tên gọi ở Ấn Độ là Innova HyCross. Điều đặc biệt là tuy Toyota Innova HyCross đã được bán tại thị trường Ấn Độ nhưng thế hệ cũ của xe lại không bị "khai tử". Thay vào đó, thế hệ cũ của mẫu MPV này vẫn được bán song song với Toyota Innova HyCross 2023. Ở thị trường Ấn Độ, Toyota Innova thế hệ cũ được gọi bằng cái tên riêng là Toyota Innova Crysta. So với phiên bản cũ, Toyota Innova Crysta 2023 tại thị trường Ấn Độ đã được thay đổi nhẹ ở thiết kế ngoại thất. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt mới có kích thước nhỏ hơn và đi kèm 4 nan nằm ngang màu đen thay vì 5 nan như trước. Ngoài ra, hãng Toyota còn bổ sung nan mạ crôm mới bên trong lưới tản nhiệt của xe. Bao quanh lưới tản nhiệt của Toyota Innova Crysta 2023 ở thị trường Ấn Độ là nẹp mạ crôm mới. Chưa dừng ở đó, xe còn được trang bị cản trước mới với hốc gió trung tâm hẹp hơn phiên bản cũ. Hốc gió trung tâm cũng có viền nẹp mạ crôm mới, tạo cảm giác như kéo dài từ lưới tản nhiệt xuống. Thay đổi tiếp theo của Toyota Innova Crysta 2023 ở thị trường Ấn Độ là đèn xi nhan và đèn sương mù trước. Theo đó, 2 đèn này được dồn vào cùng một chỗ thay vì tách riêng như phiên bản cũ và trang trí bằng nẹp mạ crôm hình boomerang ở hai góc cản trước. Hiện chưa có hình ảnh cụ thể của khu vực phía sau Toyota Innova Crysta 2023. Chỉ thấy rằng, xe có thêm nẹp mạ crôm ở hốc bánh và trên cửa. Trong khi đó, nắp ca-pô, đèn pha, vành la-zăng và thiết kế sườn xe của mẫu MPV này không thay đổi so với trước. Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Innova Crysta 2023 sẽ có 4 bản trang bị, bao gồm G, GX, VX và ZX. Ở 3 bản G, GX và VX, xe sẽ có cả cấu hình nội thất 7 chỗ lẫn 8 chỗ. Riêng bản ZX cao cấp nhất chỉ có cấu hình nội thất 7 chỗ. Trang bị nội thất của Toyota Innova Crysta 2023 cũng được nâng cấp so với phiên bản cũ. Theo đó, mẫu MPV này được trang bị ghế lái chỉnh điện, hệ thống điều hòa đa vùng, bàn gấp và tính năng gập một chạm dành cho hàng ghế giữa, ghế bọc da cho các bản cao cấp với nhiều tùy chọn màu sắc cũng như hệ thống đèn viền nội thất. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Ngoài ra, Toyota Innova Crysta 2023 ở thị trường Ấn Độ còn có những trang bị an toàn như 7 túi khí, cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Toàn bộ các phiên bản của xe đều được trang bị túi khí 3 điểm tiêu chuẩn dành cho mọi vị trí trong xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Innova Crysta 2023 tại thị trường Ấn Độ là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, đồng hành cùng hộp số sàn 5 cấp. So với phiên bản cũ, xe đã bị cắt động cơ xăng và hộp số tự động. Đây là lần đầu tiên hãng Toyota cùng lúc bán 2 mẫu xe Innova hoàn toàn khác nhau trên thị trường. Hiện giá xe Toyota Innova Crysta 2023 ở thị trường Ấn Độ vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, hãng Toyota đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu MPV này. Theo tin đồn, Toyota Innova tại Việt Nam cũng sẽ được bán song song cả thế hệ cũ lẫn mới. Trong đó, thế hệ mới nhắm đến những khách hàng mua xe phục vụ gia đình thay vì chạy dịch vụ. Hiện nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý ở Việt Nam cũng đã nhận cọc cho Innova thế hệ mới. Nhiều khả năng xe sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào giữa năm nay dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trong khi đó, Toyota Innova cũ vẫn được lắp ráp tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết MPV Toyota Innova thế hệ mới.

