Toyota Innova Crysta 2021 máy dầu 2.8L từ hơn 1 tỷ đồng

Toyota Thái Lan giới thiệu Innova 2021 mới, hai phiên bản Crystal cao cấp sử dụng động cơ dầu 2.8L: giá xe Toyota Innova Crysta 2021 2.8 Premium AT là 1.429.000 bath (1,066 tỷ đồng); Toyota Innova Crysta 2021 2.8 Crysta AT 1.279.000 bath (955 triệu đồng); Toyota Innova lắp máy dầu chắc chắn vẫn còn xa lạ với nhiều bác oser, tuy nhiên ở nhiều thị trường khác như Thái Lan, Indonesia hay Ấn Độ thì dòng xe Toyota Innova đã được trang bị máy dầu từ lâu. Ở Thái Lan, Toyota Innova Crysta 2021 mới sử dụng máy dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.8L (2.755cc) tăng áp (đơn, single turbo), mã GD chia sẻ với dòng bán tải và SUV Hilux và Fortuner. Tuy nhiên, động cơ này được điều chỉnh để mang hiệu suất thấp hơn – tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Innova Crysta máy dầu 2.8L có công suất tối đa khoảng 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360Nm. Mạnh hơn đáng kể so với hiệu suất của Innova máy xăng 4cyl dung tích 2.0L mạnh 137 mã lực và mô-men xoắn 183Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT) Sequential Shift (không có phiên bản số sàn). Toyota Innova Crysta 2021 tại Thái sở hữu ngoại thất mang thiết kế cao cấp với bodylip đẹp mắt, mâm 17 inch thiết kế “thửa riêng”. Nội thất bản Premium của Crysta 2021 sở hữu màn hình hỗ trợ lái, màn hình cảm ứng 9 inch mới hỗ trợ hệ thống kết nối Apple CarPlay, hệ thống T-Connect. Vô lăng tích hợp Cruise Control. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế phía sau 2 ghế. Ghế ngồi bọc da và nội thất trang trí ốp gỗ. Hỗ trợ lái đi kèm với 2 cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, 4 cảm biến sau và camera lùi. Trang bị an toàn với 7 túi khí, ổn định thân xe (VSC),… tương tự các phiên bản thường. Tại Việt Nam, Toyota Innova bản máy dầu là dòng xe được nhiều khách hàng Việt chờ đợi TMV phân phối. So với bản máy xăng 2.0L, Innova phiên bản máy dầu 2.4L và 2.8L mang ưu điểm ở hiệu suất mạnh mẽ, tiết kiệm và mang tính kinh tế hơn, nhờ đó rất thích hợp để chạy dịch vụ. Trên thực tế, dòng xe MPV 7 chỗ như Innova thường được khách mua xe để chạy dịch vụ. Nếu Innova trong tương lai gần ở Việt Nam có bản máy dầu, thì chắc chắn dòng xe Innova sẽ tăng tính cạnh tranh hơn phiên bản hiện tại. Khi các đối thủ “bất đắc dĩ” của Innova trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ như: Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7 không có phiên bản máy dầu. Dẫu vậy, Innova máy dầu 2.8L có giá bán không hề rẻ, nếu mang về Việt Nam cũng không loại trừ khả năng Innova máy dầu sẽ “dẫm chân” mẫu SUV bán chạy Toyota Fortuner máy dầu 2.4L Video: ra mắt Toyota Innova Crysta 2021 thế hệ mới.

