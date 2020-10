Toyota Innova 2021 mới từ 750 triệu đồng tại Việt Nam

Chỉ sau 1 tháng kể từ khi thông tin của Toyota Innova 2021 mới xuất hiện trên trang web của Cục Đăng kiểm, Toyota Việt Nam đã nhanh chóng ra mắt phiên bản mới của mẫu MPV đa dụng này. Cụ thể, chiếc Innova 2021 là phiên bản bổ sung thêm một số trang bị tiện nghi để chiều lòng khách Việt và tương tự như những mẫu xe chưa có bản nâng cấp trong năm nay, Toyota Việt Nam ấn định giá bán lẻ đề xuất của Toyota Innova 2021 vẫn nằm trong khoảng hấp dẫn. Toyota Innova thế hệ mới vẫn được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản gồm E, G, V và Venturer nhằm giảm bớt chi phí trước bạ 50% cho người dùng ở năm 2020. Trong đó, phiên bản Venturer dành cho khách hàng cá nhân sở hữu gói trang bị ngoại thất với diện mạo thể thao, bắt mắt hơn 3 phiên bản còn lại. Mẫu MPV quốc dân này cũng được bổ sung khởi động nút bấm trên phiên bản Venturer và 2.0 G (phiên bản V có sẵn tính năng này); cảm biến hỗ trợ đỗ xe trên cả 4 phiên bản; camera lùi cho bản 2.0 G và 2.0 E (có sẵn trên bản V và Venturer) và cuối cùng phiên bản tiêu chuẩn 2.0 E, vốn dành cho khách hàng kinh doanh vận tải giờ đây cũng được nâng hệ thống thông tin giải trí đi kèm hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Ngoài những điểm chính như trên, trên 3 phiên bản Venturer, 2.0 V và 2.0 G của Toyota Innova 2021 giờ đây cũng có sự đồng nhất về mặt trang bị. Cụ thể, cụm đèn chiếu sáng phía trước của phiên bản Venturer và 2.0 G giờ đây cũng đã được nâng cấp lên giống với bản 2.0 V: đèn chiếu gần sử dụng bóng LED, đèn chiếu xa sử dụng bóng halogen, thêm hệ thống đèn chờ dẫn đường. Hệ thống cân bằng góc chiếu trên 3 phiên bản này đều được nâng cấp từ chỉnh tay lên chỉnh điện, cùng với đó là cụm sương mù dạng LED. Các trang bị còn lại của xe không có gì thay đổi, trong đó phiên bản 2.0 V vẫn nổi trội hơn các phiên bản còn lại ở trang bị ghế da và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Xe vẫn có các tính năng đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP như phanh chống bó cứng ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 7 túi khí. Phiên bản 2.0E được nâng cấp bao gồm: 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi và màn hình cảm ứng 7 inch với giá bán được điều chỉnh giảm 21 triệu, còn 750 triệu đồng cùng ưu đãi gói thay dầu máy, lọc dầu và kiểm tra xe miễn phí 3 năm có giá trị tương đương với 20 triệu đồng (không quy đổi ra tiền mặt) mang lại giải pháp đầu tư hợp lý dành cho các công ty, tổ chức và doanh nghiệp. Dẫu rằng phân khúc MPV giá rẻ hiện đang nổi lên với nhiều sản phẩm đáng chú ý nhưng nhờ không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi do chiều dài cơ sở thuộc tầm cỡ trung, đi kèm với đó là sự bền bỉ qua từng năm tháng đã được chứng minh khiến cho Innova vẫn là một sự lựa chọn hấp dẫn của khách Việt. Đặc biệt ở lần nâng cấp nhẹ này, phiên bản 2.0 E tiêu chuẩn của Toyota Innova 2021 đã với một số trang bị mới cùng mức giá hợp lý (754 triệu đồng, giảm 17 triệu) đã trở nên phù hợp hơn với những khách hàng tìm kiếm một phương tiện phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ.Giá xe Toyota Innova 2021 tại Việt Nam được bán ra chính hãng như sau; phiên bản Innova 2.0E MT là 750 triệu đồng, phiên bản Innova 2.0G AT từ 865 đến 873 triệu đồng, Innova Venturer bán ra từ 879 đến 887 triệu đồng, phiên bản Innova 2.0V AT bán ra từ 989 đến 997 triệu đồng. Trong thời điểm ra mắt, một số phiên bản giảm từ 18 đến 21 triệu đồng. Video: Toyota Innova 2021 quyết tâm đòi lại ngôi vương từ Xpander.

