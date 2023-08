Toyota Hilux GR Sport 2024 có gì "đấu" Ford Ranger Raptor tại Việt Nam?

Toyota Hilux GR Sport 2024 mới là mẫu xe bán tải hiệu suất cao, lấy cảm hứng từ đường đua Dakar Rally. Mẫu xe này đã chính thức có giá bán và trở thành đối thủ nặng ký của Ford Ranger Raptor. Bán tải Toyota Hilux GR Sport 2024 đã ra mắt tại thị trường Úc và cho tới hiện tại, mẫu xe đã chính thức được niêm yết giá bán tại thị trường này ở mức 73.990 đô la Úc (khoảng 1,2 tỷ đồng) và chưa bao gồm các mức chi phí ra biển để lưu thông trên đường. Với mức giá xe Toyota Hilux GR Sport 2024 bán được niêm yết, đây là phiên bản đắt nhất của dòng xe này tại thị trường Úc và nhỉnh hơn so với mức giá bán của phiên bản Hilux Rogue tới 3.230 đô la Úc. So với nguyên bản, Hilux GR Sport 2024 có chiều cao tăng thêm 15mm, chiều rộng tăng thêm tối đa 155mm. Hệ thống treo lò xò cuộn phía trước và lò xo lá nhíp sau đi kèm giảm xóc monotube KYB với đường kính piston lớn giúp xe trở nên khác biệt so với các phiên bản khác. Toyota Hilux GR Sport 2024 với thiết kế hầm hố, vạm vỡ và nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ phía Toyota Australia. Bên trong xe được trang bị vô lăng bọc da với lẫy chuyển số có đường chỉ màu đỏ ở trung tâm và dòng logo GR đặt ở đáy vô lăng. Các điểm nổi bật nội thất khác gồm ghế thể thao phía trước kết hợp da và da lộn, dây an toàn màu đỏ, bàn đạp nhôm, trang trí bảng điều khiển "Technical Mesh", cần sang số GR Sport, thảm sàn và hệ thống âm thanh JBL 9 loa. Toyota Hilux GR Sport 2024 được trang bị động cơ Turbo-diesel 2.8L sản sinh công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Điều này khiến nó trở thành chiếc Hilux chạy bằng động cơ diesel mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Sức mạnh của xe truyền qua hộp số tự động 6 cấp đã được điều chỉnh để hỗ trợ thêm công suất và mô-men xoắn kết hợp với hệ thống dẫn động bốn bánh. Sau khi xuất hiện tại Úc, Toyota Hilux GR Sport 2024 được kỳ vọng sẽ được phân phối chính hãng về Việt Nam. Nếu điều này là đúng thì Hilux GR Sport 2024 sẽ góp mặt trong phân khúc xe bán tải hiệu suất cao, cạnh tranh với nhiều dòng xe và trong đó có Ford Ranger Raptor. Video: Giới thiệu bán tải hiệu suất cao Toyota Hilux GR Sport 2024.

