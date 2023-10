Toyota Hilux 4x4 AT Adventure hơn 1 tỷ tại Việt Nam, nội thất “lạc hậu“

Xe bán tải hiện khá được ưa chuộng tại Việt Nam, đặc biệt là Ford Ranger. Để tăng cường sức cạnh tranh trong phân khúc này, hãng Toyota đã quyết định bổ sung phiên bản mới cho dòng xe Hilux. Phiên bản này chính là Toyota Hilux 4x4 AT Adventure 2023 mới và hiện đã có mặt tại đại lý. Mẫu xe bán tải Toyota Hilux từng bị tạm ngừng bán tại Việt Nam trong năm 2022 vì không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Mãi đến tháng 3 đầu năm nay, mẫu xe bán tải này mới quay trở lại thị trường Việt Nam với 1 phiên bản là 2.4 4x2 AT và giá bán từ 852 triệu đồng. Với sự góp mặt của bản 4x4 AT Adventure mới, dòng xe này sẽ có tổng cộng 2 lựa chọn cho khách hàng Việt. Theo thông tin từ đại lý, mức giá xe Toyota Hilux 4x4 AT Adventure 2023 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan lên đến 1,077 tỷ đồng. So với bản 2.4 4x2 AT, xe đắt hơn đến 225 triệu đồng. Ngoài ra, Toyota Hilux 4x4 AT Adventure 2023 còn đắt hơn 98 triệu đồng so với Ford Ranger Wildtrak. Đây rõ ràng là một bất lợi không nhỏ cho phiên bản mới của dòng xe Toyota Hilux. Không chỉ đắt hơn nhiều, Toyota Hilux 4x4 AT Adventure 2023 còn sở hữu một số điểm khác biệt về mặt ngoại hình so với bản 2.4 4x2 AT. Theo đó, xe có nhiều chi tiết màu đen khỏe khoắn như viền xung quanh lưới tản nhiệt, ốp cua lốp, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa và thanh thể thao trên thùng hàng phía sau. Trên cản trước của xe còn có thêm ốp màu xám thể thao hơn. Bên cạnh đó là nẹp mạ crôm trên đỉnh lưới tản nhiệt, đèn sương mù và vành la-zăng 18 inch có thiết kế riêng. Cửa thùng hàng phía sau đi kèm logo "Adventure" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản cao cấp của dòng xe bán tải này. Bên trong xe, Toyota Hilux 4x4 AT Adventure 2023 được trang bị ghế bọc da, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin nằm giữa, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hệ thống âm thanh JBL và hệ thống điều hòa tự động với cửa gió dành cho hàng ghế sau. Tuy nhiên, thiết kế nội thất của mẫu xe bán tải trị giá gần 1,1 tỷ đồng này vẫn bị đánh giá là trông khá lạc hậu. Động cơ của Toyota Hilux 4x4 AT Adventure 2023 vẫn là máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Động cơ quen thuộc này cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Điểm nhấn còn lại của Toyota Hilux 4x4 AT Adventure 2023 nằm ở trang bị an toàn. So với bản 2.4 4x2 AT, bản này có nhiều trang bị an toàn hiện đại hơn như camera 360 độ, cảm biến lùi, cảm biến góc và những tính năng trợ lái nâng cao ADAS nằm trong gói Toyota Safety Sense. Cụ thể, gói Toyota Safety Sense bao gồm hệ thống cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phanh khoảng cách, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống kiểm soát hành trình chủ động. 7 túi khí và những tính năng an toàn thường gặp như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử,... cũng được trang bị cho xe. Video: Toyota Hilux 2023, đắt nhưng có xắt ra miếng?

