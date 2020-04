Toyota Hiace 2020 mới tăng gần 200 triệu đồng tại Việt Nam?

Theo một số nguồn tin rò rỉ, Toyota Việt Nam đang chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt hai mẫu xe bao gồm Hiace và Granvia 2020 tại thị trường trong nước. Bản báo giá sơ bộ của cả hai mẫu xe hiện đã được gửi tới phía đại lý và dự kiến sẽ bắt đầu cho khách đặt cọc xe từ tháng 4 này. Mức giá cụ thể cho mẫu Toyota Hiace 2020 mới được ấn định ở mức 1,176 tỷ đồng, tức cao hơn so với phiên bản trước tới 177 triệu đồng. Xe minivan Toyota Hiace 2020 chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam, thuộc thế hệ thứ 6. Trước Việt Nam, một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á đã chào đón mẫu xe này như Thái Lan, Philippines và đây cũng chính là một trong hai thị trường mà Hiace mới sẽ được nhập khẩu về nước ta. Do đó, các trang bị và thiết kế của Hiace bán ra tại Việt Nam sẽ gần như tương tự so với các nước trong khu vực. Ở phần ngoại thất, Toyota Hiace 2020 sở hữu phong cách thiết kế khá đơn giản và mang đậm giá trị thực dụng của một dòng xe thương mại du lịch. Mẫu minivan tới từ Nhật Bản vẫn dễ dàng gây sự chú ý của người nhìn đặc biệt ở phần đầu xe với bộ mặt ca-lăng to bản, thiết kế vuông vức nam tính cùng trần xe cao, rộng. Bước sang thế hệ mới, Hiace 2020 được nhà sản xuất gia tăng chiều dài tổng thể từ 5.380 mm lên 5.910 mm, trục cơ sở từ 2.570 lên 3.210 mm. Chính vì vậy, khi so sánh với người tiền nhiệm, Hiace 2020 chắc chắn sẽ có không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn đáng kể. Về trang bị, Toyota Hiace 2020 tại Việt Nam dự kiến sẽ có các trang bị như ABS, 2 túi khí trước, hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Hệ thống động cơ trên Hiace 2020 cũng sẽ là một điểm mới so với trước đây. Ngoài Toyota Hiace 2020, mẫu xe anh em là Toyota Granvia mới cũng lộ giá bán sớm ở mức từ 3,07 - 3,08 tỷ đồng cho 2 phiên bản. Video: Chi tiết Toyota Hiace 2020 thế hệ mới.

