Toyota Fortuner 2021 đầu tiên lên sàn xe cũ, thét tới 1,13 tỷ

Mẫu xe SUV Toyota Fortuner 7 chỗ luôn được đánh giá là ăn khách nhất trong phân khúc tại thị trường Việt Nam. Là dòng xe bán chạy, “dễ mua dễ bán” nên Fortuner 2021 mới đã nhanh chóng có mặt trên sàn xe cũ chỉ sau khoảng 2 tháng bán ra. Chiếc Toyota Fortuner 2021 mới đầu tiên lên sàn xe cũ tại Việt Nam thuộc phiên bản máy dầu 1 cầu số tự động (2.4AT 4x2). Xe hiện tại chỉ lăn bánh khoảng 1.000km nên có thể gọi là xe chạy “lướt” như mới. Theo thông tin rao bán, giá xe Toyota Fortuner 2021 chạy lướt trong bài viết này đang tìm chủ với mức 1,130 tỷ đồng. Tức cao hơn khoảng 40 triệu đồng so với giá bán đề xuất chính hãng là 1,088 tỷ đồng cho phiên bản Fortuner 2.4AT 4x2. Thay vì lựa chọn “đập hộp” xe mới, lựa chọn xe chạy “lướt” sẽ giúp người mua tiết kiệm được một phần chi phí lăn bánh đáng kể. Tham khảo, phiên bản máy dầu 1 cầu số tự động của Fortuner 2021 có giá lăn bánh ở khu vực TP.HCM và Hà Nội sẽ rơi vào khoảng 1,160 – 1,170 tỷ đồng. Đó là chưa tính đến các chi phí phụ khác như “đồ chơi” cho xe, chi phí bảo hiểm khác cho xe, sau khi mua xe mới. Trên thực tế, Toyota Fortuner 2021 phiên bản máy dầu 1 cầu số tự động (2.4AT 4x2) thường được số đông lựa chọn vì có giá bán dễ tiếp cận, động cơ dầu 2.4L bền bỉ, tiết kiệm và có tính kinh tế cao thích hợp để phục vụ cho nhu cầu sử dụng chạy dịch vụ. So với phiên bản máy xăng 2.7L cấu hình 1 cầu số tự động, phiên bản máy dầu có giá rẻ hơn khoảng 40 triệu đồng. Nhìn chung, Toyota Fortuner 2021 phiên bản máy dầu 1 cầu số tự động cũng được trang bị khá nhiều “đồ chơi” thiết thực để phù hợp sử dụng cho gia đình như: Lẫy chuyển số đằng sau vô lăng, điều khiển hành trình, chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm, khoá cửa điện/ khoá từ xa. Ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, 2 giàn lạnh tự động, màn hình DVD 7 inch giải trí. Mặc dù phiên bản này không có hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, nhưng trang bị an toàn chủ động và bị động trên Fortuner 2021 cũng khá đầy đủ với loạt phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, camera lùi và 7 túi khí. Từ trước đến nay, dòng xe Toyota Fortuner luôn được đông đảo khách hàng Việt quan tâm tin dùng bởi yếu tố bền bỉ, tiết kiệm đã được người dùng kiểm chứng, bên cạnh yếu tố bảo dưỡng sửa chữa với chi phí hợp lý, nhiều hệ thống đại lý trên toàn quốc, dễ mua dễ bán và khá giữ giá. Hiện tại, Toyota Fortuner 2021 có tổng cộng 7 phiên bản đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng khác nhau. Đồng thời trang bị an toàn và hỗ trợ lái trên các phiên bản hàng đầu của Fortuner 2021 cũng không thua kém bất kỳ đối thủ nào trong phân khúc. Video: Chi tiết Toyota Fortuner 2021 tại Việt Nam.

