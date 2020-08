Toyota Fortuner 2020 cao nhất 44.023 USD tại Australia

Chỉ vài tháng sau khi được ra mắt toàn cầu tại Thái Lan, Toyota Fortuner 2020 mới đã chính thức được trình làng ở thị trường Australia với 3 phiên bản là GX, GXL và Crusade. So với phiên bản tiền nhiệm, Fortuner 2020 nhận được hàng loạt các nâng cấp ở thiết kế, động cơ cũng như trang bị an toàn. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mới có kích thước lớn hơn, phần viền chrome 2 bên cũng được mở rộng. Hệ thống đèn chính sử dụng loại bi-LED cho khả năng chiếu sáng tốt hơn phiên bản tiền nhiệm. Thiết kế đuôi xe của SUV 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới không có nhiều thay đổi ngoại trừ cụm đèn hậu dạng LED được tinh chỉnh đôi chút. Khoang nội thất của Fortuner 2020 cho cảm giác sang trọng hơn nhờ sử dụng tone màu đen cho hầu hết trang bị. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 9 inch, lớn hơn phiên bản trước 1 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto cũng như tích hợp hệ thống điều khiển bằng giọng nói. Cụm đồng hồ tốc độ được Toyota nâng cấp đôi chút với font chữ mới, kiểu dáng đồng hồ vẫn được giữ nguyên. Phiên bản GX và GXL sở hữu ghế ngồi bọc da màu xám đậm, trong khi phiên bản cao cấp Crusade có ghế ngồi bọc da màu đỏ/đen hoặc đen/vàng. Ngoài ra, phiên bản Crusade có ghế trước điều chỉnh điện 8 hướng, gương chiếu hậu chống chói, hệ thống âm thanh JBL 11 loa và cửa sau đóng/mở điện. Về công nghệ an toàn, Fortuner 2020 tại Australia có thêm cảm biến đỗ xe phía trước cùng gói an toàn Toyota Safety Sense. Gói an toàn này bao gồm phanh khẩn cấp tự động với khả năng phát hiện người đi bộ vào ban đêm và xe đạp vào ban ngày, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường. Toyota Fortuner 2020 được trang bị động cơ diesel 1GD-FTV dung tích 2.8L, 4 xy-lanh, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. So với phiên bản trước, Fortuner 2020 mạnh hơn 26 mã lực và 50 Nm nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu giảm 11,6% khi chạy trên đường hỗn hợp (7,6 lít/100 km).Giá bán của Fortuner 2020 tại Australia lần lượt cho các phiên bản GX, GXL và Crusade là 35.180 USD (tương đương 811,3 triệu đồng), 38.962 USD (898,5 triệu đồng) và 44.023 USD (1 tỷ đồng). Theo một số thông tin, cũng trong năm 2020 này Toyota Việt Nam sẽ trình làng tới khách hàng trong nước phiên bản 2020 của dòng SUV Fortuner. Video: Toyota Fortuner 2021 đấu Ford Everest và Hyundai Santa Fe.

