Toyota Crown Sedan 2024 "bộ trưởng" chào hàng trước ngày ra mắt

Vào hồi tháng 4 năm nay, Toyota đã tung ra những hình ảnh và thông tin chi tiết hơn của Crown Sedan thế hệ mới trên trang web chính thức. Đến nay, phiên bản sedan của dòng xe Toyota Crown thế hệ mới bất ngờ được trưng bày trong giải đua xe Super Taikyu Fuji 24 Hours 2023 diễn ra trên đường đua Fuji Speedway ở Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên thế hệ mới của "xe bộ trưởng" Toyota Crown Sedan 2024 mới được trưng bày tại sự kiện công cộng ở Nhật Bản. Trước đó, xe từng xuất hiện trên sân khấu trong sự kiện ra mắt Toyota Crown thế hệ mới vào tháng 7 năm ngoái. Ngoài ra, mẫu sedan hạng sang này còn từng góp mặt trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022 diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Hãng Toyota cho biết Crown Sedan 2024 là "mẫu sedan chính thống đáp ứng nhu cầu của người lái với cách thể hiện trang trọng mới". Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ dẫn động cầu sau của hãng Toyota, mẫu sedan này sở hữu chiều dài 5.030 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 120 mm, rộng hơn 90 mm, cao hơn 25 mm và chiều dài cơ sở tăng 80 mm. Không chỉ dài, rộng hơn, Toyota Crown Sedan 2024 còn lột xác về thiết kế ngoại thất theo hơi hướng hiện đại và sang trọng hơn. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Toyota, tương tự cặp đôi ôtô điện bZ3 và bZ4X. Tại đây, mẫu sedan này được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe mới và đèn pha LED có thiết kế mượt mà. Nằm giữa 2 cụm đèn pha là khe gió hẹp, tích hợp hộp chứa cảm biến của các hệ thống an toàn chủ động ADAS. Chưa hết, thế hệ mới của "xe bộ trưởng" còn có lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn với những nan nằm dọc màu đen theo phong cách thác nước. Phía dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm hình thang ngược với viền mạ crôm, kéo dài đến khe gió giả nằm dọc ở hai góc cản trước. Tiếp đến là những đường dập gân nổi bật trên nắp ca-pô và sườn xe. Ốp gương chiếu hậu, các cột bên sườn và nẹp nằm dọc sau chắn bùn trước đều được sơn màu đen. Vành la-zăng của xe có đường kính 19 inch hoặc 20 inch, tùy phiên bản. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu LED mỏng với thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang đuôi xe. Phía trên đèn hậu là cánh gió đuôi nhỏ tích hợp vào cửa cốp trong khi bên dưới là tem chữ nổi "Crown". Trên cản sau của xe còn có ốp màu đen và đèn phản quang nằm ngang khiến phần đuôi xe như rộng hơn. Một điểm thú vị nữa của Toyota Crown Sedan 2024 chính là logo. Theo đó, nếu như logo trên đầu xe có hình vương miện đặc trưng của dòng xe Crown thì đằng sau lại đi kèm logo khá nhỏ của hãng Toyota. Khi mua mẫu sedan cỡ lớn này, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 6 màu sắc ngoại thất là trắng, đen, bạc, xám, xanh đậm và nâu đồng. Trong khi đó, bên trong Toyota Crown Sedan 2024 là không gian nội thất bọc da với 2 tùy chọn màu là đen và nâu. Những khu vực như mặt táp-lô, tapi cửa và cụm điều khiển trung tâm còn được ốp gỗ sang trọng. Không có gì ngạc nhiên khi thiết kế nội thất của mẫu xe này khá giống với 3 phiên bản còn lại của dòng Toyota Crown thế hệ mới, bao gồm Crown Crossover, Crown Sport và Crown Estate. Trước mặt người lái cũng có vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 12,3 inch. Bên dưới màn hình thông tin giải trí là cửa gió điều hòa trung tâm và các nút bấm cơ học. Vì Toyota Crown Sedan 2024 là xe dẫn động cầu sau nên bên trong nội thất có trục truyền động chạy dọc khá lớn, ảnh hưởng đến không gian của khoang hành khách đồng thời khiến cụm điều khiển trung tâm nằm khá cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Trên cụm điều khiển trung tâm có cần số ngắn, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và 2 ngăn đựng cốc. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu xe này gồm có ghế phụ lái chỉnh điện, có thể là 8 hướng, đèn viền được bố trí ở hai đầu mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và sàn đặt chân... cửa gió điều hòa cũng như 2 cổng USB Type C dành cho hàng ghế sau. Ở giữa ghế sau còn có bệ tì tay tích hợp ngăn chứa đồ khá lớn. Mức giá xe Toyota Crown Sedan 2024 tại thị trường Nhật Bản hiện vẫn chưa công bố, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này được xác nhận là có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hệ truyền động hybrid (HEV) và hệ truyền động chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV). Thông tin cụ thể của 2 hệ truyền động này chưa được hé lộ. Được biết, Toyota Crown Sedan thế hệ mới sẽ chính thức trình làng ở thị trường Nhật Bản vào mùa thu năm nay, có thể là trong triển lãm Japan Mobility Show 2023 diễn ra vào cuối tháng 10. Video: Giới thiệu mẫu xe Toyota Crown Sedan 2024 thế hệ mới.

