Toyota Camry 2024 chính thức được chốt giá, chờ ngày bán ở Việt Nam

Toyota Camry 2024 mới đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Los Angeles 2023 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Đến nay, hãng Toyota mới công bố giá bán của mẫu sedan hạng D này tại thị trường Mỹ. Theo đó, giá xe Toyota Camry 2024 tại Mỹ có giá khởi điểm từ 28.400 USD (hơn 670 triệu đồng), đắt hơn 1.990 USD so với bản tiêu chuẩn của thế hệ cũ. Điều này không có gì bất ngờ vì bản tiêu chuẩn của Toyota Camry mới hiện được trang bị động cơ hybrid thay vì máy xăng thông thường. Nếu so với phiên bản hybrid của đời cũ thì Toyota Camry 2024 bản tiêu chuẩn vẫn rẻ hơn. Bản LE tiêu chuẩn của Toyota Camry 2024 tại thị trường Mỹ có những trang bị đáng chú ý như vành 16 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn pha Bi-LED, điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0. Như vậy, có thể thấy bản tiêu chuẩn của mẫu sedan hạng D này sở hữu trang bị khá đầy đủ. Tiến lên bản SE, Toyota Camry 2024 có thêm gói trang bị ngoại thất thể thao hơn, hệ thống treo chắc chắn hơn và bộ vành hợp kim 18 inch sơn màu đen. Trong khi đó, bản XLE có thêm trang bị như ghế bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Riêng bản XSE cao cấp nhất sẽ được bổ sung ngoại hình ấn tượng hơn và vành hợp kim 19 inch. Bên cạnh đó là những trang bị tùy chọn nằm trong gói Premium Plus như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh JBL 9 loa Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10 inch, tính năng làm mát ghế và gói công nghệ an toàn chủ động ADAS phức tạp hơn. Nếu mua bản cao cấp nhất với đủ trang bị tùy chọn, khách hàng Mỹ cần chi số tiền khoảng 45.000 USD. Khác với thế hệ cũ, Toyota Camry 2024 không còn dùng động cơ xăng thông thường nữa. Thay vào đó, xe được trang bị động cơ hybrid tự sạc mới. "Trái tim" của mẫu xe này là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, kết hợp với 2 hoặc 3 mô-tơ điện. Phiên bản dẫn động cầu trước FWD với 2 mô-tơ có tổng công suất 225 mã lực. Con số tương ứng của phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD với 3 mô-tơ điện là 232 mã lực. Dù ở phiên bản FWD hay AWD, xe đều dùng hộp số eCVT và pin lithium-ion. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe dao động từ 4,61 - 5 lít/100 km, tùy theo phiên bản. Hiện Toyota Camry thế hệ mới đã ra mắt tại một số thị trường lớn trên thế giới như Mỹ và Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, xe sẽ chính thức cập bến Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan, trong năm nay. Video: Đánh giá Toyota Camry tại Việt Nam.

