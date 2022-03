Toyota C-HR GR Sport 2022 ra mắt Đông Nam Á, từ 812 triệu đồng

Vào hồi cuối năm 2019, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu C-HR phiên bản GR Sport thể thao hơn tại thị trường Nhật Bản. Mãi đến nay, Toyota C-HR GR Sport 2022 mới cập bến Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. So với xe ở Nhật Bản, Toyota C-HR GR Sport 2022 thể thao dành cho thị trường Thái Lan sở hữu thiết kế ngoại thất khác biệt. Theo đó, hãng Toyota đã bổ sung gói phụ kiện GR Sport mới cho mẫu SUV hạng B này.

Gói phụ kiện ngoại thất mới của Toyota C-HR GR Sport 2022 dành cho thị trường Thái Lan bao gồm bộ body kit (cánh lướt gió trước, bên sườn, phía sau), hốc gió trung tâm mới trên cản trước và đèn sương mù LED. Ngoài ra, mẫu xe này còn được bổ sung logo GR mới trên cản trước và cửa cốp.

Điểm nhấn tiếp theo của Toyota C-HR GR Sport 2022 tại thị trường Thái Lan là bộ vành hợp kim có đường kính 18 inch với thiết kế 5 chấu kép và sơn màu tối hầm hố hơn. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 3 màu sơn ngoại thất là đen - nóc bạc, trắng - nóc đen và đỏ - nóc đen.



Tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota C-HR GR Sport 2022 tại thị trường Thái Lan cũng được cải tiến nhẹ. Hãng Toyota đã dùng 2 màu sắc chủ đạo là đen và bạc tối cho nội thất của xe. Thêm vào đó là ghế thể thao mới với chỉ khâu màu xám. Logo GR xuất hiện ở nhiều nơi trong xe như ghế, vô lăng bọc da và nút bấm khởi động máy.



Ngoài một số thay đổi kể trên, Toyota C-HR GR Sport 2022 tại thị trường Thái Lan vẫn có những trang bị như đèn pha/đèn hậu LED toàn phần, đèn báo rẽ tuần tự dạng LED, cần gạt nước tự động, lưng ghế lái chỉnh điện, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và màn hình màu 4,2 inch trong bảng đồng hồ.



Không chỉ thay đổi về thiết kế, Toyota C-HR GR Sport 2022 tại thị trường Thái Lan còn được nâng cấp cả hệ thống treo với lò xo và giảm xóc cải tiến, thiết kế dành riêng cho xe.



Bên cạnh đó là hệ thống treo độc lập dạng xương đòn kép ở phía sau, vừa cải thiện hiệu suất vận hành vừa tăng độ cân bằng cho xe.



Đáng tiếc là Toyota C-HR GR Sport 2022 tại thị trường Thái Lan không được tăng sức mạnh động cơ.



"Trái tim" của mẫu SUV hạng B này vẫn là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 122 mã lực.



Hệ truyền động này kết hợp với hộp số tự động E-CVT và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 24,4 km/lít (khoảng 4,09 lít/100 km). Xe có cả chế độ lái EV Mode, chỉ dùng mô-tơ điện.





Cuối cùng là hệ thống an toàn không khác gì bản thường. Xe cũng có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ.



Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota C-HR GR Sport 2022 khởi điểm từ 1,189 triệu Baht (khoảng 812 triệu đồng). So với bản thường, mẫu SUV hạng B này đắt hơn 50.000 Baht (34 triệu đồng).



Video: Giới thiệu Toyota C-HR GR Sport 2022 thế hệ mới.





Vào hồi cuối năm 2019, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu C-HR phiên bản GR Sport thể thao hơn tại thị trường Nhật Bản. Mãi đến nay, Toyota C-HR GR Sport 2022 mới cập bến Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. So với xe ở Nhật Bản, Toyota C-HR GR Sport 2022 thể thao dành cho thị trường Thái Lan sở hữu thiết kế ngoại thất khác biệt. Theo đó, hãng Toyota đã bổ sung gói phụ kiện GR Sport mới cho mẫu SUV hạng B này.

Gói phụ kiện ngoại thất mới của Toyota C-HR GR Sport 2022 dành cho thị trường Thái Lan bao gồm bộ body kit (cánh lướt gió trước, bên sườn, phía sau), hốc gió trung tâm mới trên cản trước và đèn sương mù LED. Ngoài ra, mẫu xe này còn được bổ sung logo GR mới trên cản trước và cửa cốp.

Điểm nhấn tiếp theo của Toyota C-HR GR Sport 2022 tại thị trường Thái Lan là bộ vành hợp kim có đường kính 18 inch với thiết kế 5 chấu kép và sơn màu tối hầm hố hơn. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 3 màu sơn ngoại thất là đen - nóc bạc, trắng - nóc đen và đỏ - nóc đen.



Tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota C-HR GR Sport 2022 tại thị trường Thái Lan cũng được cải tiến nhẹ. Hãng Toyota đã dùng 2 màu sắc chủ đạo là đen và bạc tối cho nội thất của xe. Thêm vào đó là ghế thể thao mới với chỉ khâu màu xám. Logo GR xuất hiện ở nhiều nơi trong xe như ghế, vô lăng bọc da và nút bấm khởi động máy.



Ngoài một số thay đổi kể trên, Toyota C-HR GR Sport 2022 tại thị trường Thái Lan vẫn có những trang bị như đèn pha/đèn hậu LED toàn phần, đèn báo rẽ tuần tự dạng LED, cần gạt nước tự động, lưng ghế lái chỉnh điện, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và màn hình màu 4,2 inch trong bảng đồng hồ.



Không chỉ thay đổi về thiết kế, Toyota C-HR GR Sport 2022 tại thị trường Thái Lan còn được nâng cấp cả hệ thống treo với lò xo và giảm xóc cải tiến, thiết kế dành riêng cho xe.



Bên cạnh đó là hệ thống treo độc lập dạng xương đòn kép ở phía sau, vừa cải thiện hiệu suất vận hành vừa tăng độ cân bằng cho xe.



Đáng tiếc là Toyota C-HR GR Sport 2022 tại thị trường Thái Lan không được tăng sức mạnh động cơ.



"Trái tim" của mẫu SUV hạng B này vẫn là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 122 mã lực.



Hệ truyền động này kết hợp với hộp số tự động E-CVT và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 24,4 km/lít (khoảng 4,09 lít/100 km). Xe có cả chế độ lái EV Mode, chỉ dùng mô-tơ điện.





Cuối cùng là hệ thống an toàn không khác gì bản thường. Xe cũng có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ.



Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota C-HR GR Sport 2022 khởi điểm từ 1,189 triệu Baht (khoảng 812 triệu đồng). So với bản thường, mẫu SUV hạng B này đắt hơn 50.000 Baht (34 triệu đồng).



Video: Giới thiệu Toyota C-HR GR Sport 2022 thế hệ mới.