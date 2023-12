Toyota Avalon chạy 9 năm ở Việt Nam, đắt ngang ngửa Camry "đập hộp"

Mẫu xe Toyota Avalon là dòng sedan cỡ lớn nhất mà hãng xe Nhật Bản phân phối. Ở hai thế hệ đầu tiên, Avalon sử dụng chung khung gầm với mẫu xe anh em Camry. Bước sang thế hệ thứ 3 và thế hệ thứ 4 (từ năm 2012), Toyota Avalon đời 2014 sở hữu hệ khung gầm mới. Chiếc Toyota Avalon Hybrid Limited đời 2014 trong bài viết này hiện đang được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ Việt với mức giá chưa đến 1,1 tỷ đồng. Mức giá này hiện cũng gần bằng một chiếc Toyota Camry thế hệ mới bản thấp nhất giá 1,105 tỷ đồng đang bán chính hãng tại Việt Nam. Về ngoại hình, Toyota Avalon 2014 sở hữu chiều dài trục cơ sở 2.820 mm. Kích thước tổng thể dài 4.966 mm, rộng 1.835 mm và cao 1.460 mm. Ngoài chiều dài cơ sở, toàn bộ kích thước của Toyota Avalon đều nhỉnh hơn so với Lexus ES, mẫu xe cùng hãng mẹ. Thân xe Toyota Avalon không còn đường nét trung tính, mềm mại mà thay vào đó là những đường vát cứng cáp, thể hiện cá tính hơn. Cột C thiết kế vát hẳn về phía sau tạo cảm giác thân xe dài. Mui xe ôm lấy nắp cốp phía sau giúp Avalon thế hệ mới mang dáng dấp của dòng xe Grand Coupe thời thượng. Bên trong nội thất, ngoại trừ núm chỉnh âm lượng, kênh đài FM/AM và nút nhỏ chỉnh thời gian, toàn bộ hệ thống giải trí trung tâm của Avalon đều là dạng cảm ứng. Toyota cho biết, Avalon mới sử dụng nhiều vật liệu cao cấp hơn cho nội thất, giúp xe tiệm cận hơn với dòng xe Lexus cao cấp. Hệ thống giải trí trên Toyota Avalon phiên bản Limited Hybrid có màn hình cảm ứng đa điểm, hệ thống âm thanh 11 loa JBL cao cấp. Cổng nghe nhạc AUX, MP3, USB, kết nối Bluetooth không dây với chế độ nhận diện giọng nói và đàm thoại rảnh tay… Toyota Avalon bản Limited Hybrid 2014 sử dụng động cơ xăng dung tích 2,5 lít 4 xi-lanh kết hợp với động cơ điện cho tổng công suất 200 mã lực, thông qua hệ dẫn động cầu trước và hộp số biến thiên vô cấp ECVT. Nếu người lái duy trì ổn định trong quá trình lái xe với vận tốc dưới 40 km/giờ, bộ động cơ điện sẽ hoạt động trong khoảng 1,6 km và sau đó chuyển sang động cơ xăng. Xe có ba chế độ lái EV, Eco và Sport tùy theo phong cách của người lái. Ở chế độ lái EV, Toyota Avalon chỉ dùng động cơ điện, cho tới khi lượng pin ở dưới ngưỡng yêu cầu và lúc đó khởi động động cơ xăng. Chế độ này thích hợp với quãng đường ngắn, tốc độ chậm như trong thành phố. Theo công bố, Toyota Avalon phiên bản Limited Hybrid có thể tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong khoảng 8,2 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu 6,03 lít/100 km trên đường phố và 5,8 lít trên đường cao tốc. Hệ thống an toàn trên Toyota Avalon phiên bản Limited Hybrid 2014 gồm kiểm soát ổn định thân xe điện tử VSC, kiểm soát độ bám đường TRAC... Các trang bị khác bao gồm; phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Ngoài ra, công nghệ dừng cầm chừng và tái tạo năng lượng phanh là tiêu chuẩn sẵn có trên phiên bản Avalon Hybrid. Công nghệ an toàn bị động có 10 túi khí đi kèm dây đai an toàn tự động siết chặt 3 điểm. Khi mới về Việt Nam, giá xe Toyota Avalon Hybrid Limited 2014 khoảng 2,625 tỷ đồng Với mức giá xe cũ tương đương Toyota Camry thế hệ mới chính hãng, nhiều người yêu thích chất xe dành cho thị trường Mỹ vẫn khá quan tâm đến Avalon cũ bởi sự rộng rãi của sedan cỡ lớn và công nghệ vẫn không hề cũ dù đã trải qua 9 năm tuổi. Video: Trải nghiệm Toyota Avalon Hybrid tại Việt Nam.

