Torsus Terrastorm - Minibus 4x4 off-road "chất lừ" từ 1,57 tỷ đồng

Hồi đầu tháng 7/2020 vừa qua, chúng ta đã được một vài chi tiết đầu tiên về Torsus Terrastorm 2021 mới, mẫu xe được giới thiệu là minibus 4x4 tốt nhất thế giới. Không giống như Chrysler Pacifica hoặc Ford Transit Connect, Terrastorm kết hợp khả năng vận chuyển nhiều người với tính năng off-road. Trước đây, chúng ta không biết gì nhiều về chiếc xe minibus Torsus Terrastorm ngoại trừ việc nó được chế tạo dựa trên Volkswagen Crafter, nhưng giờ đây nhà sản xuất đã tiết lộ tất cả những thông tin quan trọng. Khi chính thức được bán trên toàn cầu từ quý 3 năm nay, Torsus Terrastorm sẽ có hai phiên bản: TT1 Coach và TT2 Nomad. Chiếc minibus cứng cáp này có trang bị một khối động cơ dầu tăng áp kép dung tích 2.0 lít sản sinh 138 mã lực và 340 Nm mô-men xoắn cực đại, hoặc 174 mã lực và 409 Nm mô-men xoắn cực đại. Các lựa chọn hộp số sẽ là loại số sàn 6 cấp hoặc số tự động 8 cấp. Bên cạnh đó, Torsus sẽ còn cung cấp các biến bản chuyên dụng để chở hàng hóa và làm xe cứu thương. Bất kể người mua lựa chọn phiên bản nào, cả TT1 Coach và TT2 Nomad đều có hệ dẫn động AWD, một hệ thống treo off-road, và một bộ khóa vi sai. Xe còn có trang bị tấm bảo vệ động cơ, bộ tản nhiệt và những phụ tùng khác khỏi điều kiện địa hình khắc nghiệt. Đặc biệt, bản TT2 Nomad còn có lắp thêm tấm cản va kim loại phía trước và một cái thang ở phía sau. Ở chiều dài khoảng 6 mét, Torsus Terrastorm dài hơn 760 cm so với một chiếc Chrysler Pacifica. Khoảng sáng gầm xe là 290 mm, cao hơn cả Jeep Wrangler, trong khi góc tiếp cận/khởi hành là 26/20 độ. Nếu có trang bị gói tùy chọn Deep Wave, xe sẽ có khả năng lội nước cao trên 80 cm. Không gian cabin của xe có thể lựa chọn lắp đặt ghế ngồi giữa 9 – 20 hành khách. Tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng, các ghế ngồi có thể được trang bị dây đai 5 điểm để đảm bảo an toàn khi chiếc xe vượt qua một chỗ khó. Đối với tài xế, Terrastorm có lắp đặt một bảng điều khiển màn hình cảm ứng mà dùng để vận hành hệ thống âm thanh và điều hòa. Với những trang bị hấp dẫn ở trên, vậy thì mẫu minibus tốt nhất hành tinh này sẽ có giá bao nhiêu? Giá xe Torsus Terrastorm khởi điềm là từ 57,461 euro (tương đương 1,57 tỷ đồng). Đây là cái giá không rẻ, nhưng suy cho cùng thì bạn kiếm đâu ra một chiếc xe vận chuyển 20 người mà còn biết off road cơ chứ? Video: Torsus Terrastorm - Minibus 4x4 off-road chất nhất thế giới.

Hồi đầu tháng 7/2020 vừa qua, chúng ta đã được một vài chi tiết đầu tiên về Torsus Terrastorm 2021 mới, mẫu xe được giới thiệu là minibus 4x4 tốt nhất thế giới. Không giống như Chrysler Pacifica hoặc Ford Transit Connect, Terrastorm kết hợp khả năng vận chuyển nhiều người với tính năng off-road. Trước đây, chúng ta không biết gì nhiều về chiếc xe minibus Torsus Terrastorm ngoại trừ việc nó được chế tạo dựa trên Volkswagen Crafter, nhưng giờ đây nhà sản xuất đã tiết lộ tất cả những thông tin quan trọng. Khi chính thức được bán trên toàn cầu từ quý 3 năm nay, Torsus Terrastorm sẽ có hai phiên bản: TT1 Coach và TT2 Nomad. Chiếc minibus cứng cáp này có trang bị một khối động cơ dầu tăng áp kép dung tích 2.0 lít sản sinh 138 mã lực và 340 Nm mô-men xoắn cực đại, hoặc 174 mã lực và 409 Nm mô-men xoắn cực đại. Các lựa chọn hộp số sẽ là loại số sàn 6 cấp hoặc số tự động 8 cấp. Bên cạnh đó, Torsus sẽ còn cung cấp các biến bản chuyên dụng để chở hàng hóa và làm xe cứu thương. Bất kể người mua lựa chọn phiên bản nào, cả TT1 Coach và TT2 Nomad đều có hệ dẫn động AWD, một hệ thống treo off-road, và một bộ khóa vi sai. Xe còn có trang bị tấm bảo vệ động cơ, bộ tản nhiệt và những phụ tùng khác khỏi điều kiện địa hình khắc nghiệt. Đặc biệt, bản TT2 Nomad còn có lắp thêm tấm cản va kim loại phía trước và một cái thang ở phía sau. Ở chiều dài khoảng 6 mét, Torsus Terrastorm dài hơn 760 cm so với một chiếc Chrysler Pacifica. Khoảng sáng gầm xe là 290 mm, cao hơn cả Jeep Wrangler, trong khi góc tiếp cận/khởi hành là 26/20 độ. Nếu có trang bị gói tùy chọn Deep Wave, xe sẽ có khả năng lội nước cao trên 80 cm. Không gian cabin của xe có thể lựa chọn lắp đặt ghế ngồi giữa 9 – 20 hành khách. Tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng, các ghế ngồi có thể được trang bị dây đai 5 điểm để đảm bảo an toàn khi chiếc xe vượt qua một chỗ khó. Đối với tài xế, Terrastorm có lắp đặt một bảng điều khiển màn hình cảm ứng mà dùng để vận hành hệ thống âm thanh và điều hòa. Với những trang bị hấp dẫn ở trên, vậy thì mẫu minibus tốt nhất hành tinh này sẽ có giá bao nhiêu? Giá xe Torsus Terrastorm khởi điềm là từ 57,461 euro (tương đương 1,57 tỷ đồng). Đây là cái giá không rẻ, nhưng suy cho cùng thì bạn kiếm đâu ra một chiếc xe vận chuyển 20 người mà còn biết off road cơ chứ? Video: Torsus Terrastorm - Minibus 4x4 off-road chất nhất thế giới.