Top xe ôtô phổ thông có nội thất đẹp nhất năm 2021

Hyundai SantaFe được đánh giá là xe ôtô phổ thông nội thất đẹp nhất năm 2021: Theo cuộc khảo sát của Hotcars tại Mỹ, người dùng biết đến thương hiệu Hyundai phần lớn nhờ mẫu SantaFe. Mẫu xe 7 chỗ hạng D được đánh giá có nội thất rộng rãi và cao cấp. Ghế được bọc da hoàn toàn, bố cục cabin đơn giản nhưng hiện đại. Các màn hình hiển thị có kích thước lớn và các nút chức năng trên xe dễ sử dụng. Tại Việt Nam, phiên bản Hyundai SantaFe 2021 vừa được ra mắt với những thay đổi ở ngoại hình, tiện nghi và công nghệ an toàn. Xe có 6 phiên bản, giá bán từ 1,03 tỷ đến 1,34 tỷ đồng. Acura ILX: Mẫu sedan này được trang bị động cơ 2.4L DOHC i-VTEC, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 244 Nm. Mẫu xe này được đánh giá cao nhờ hiệu suất tốt, cảm giác lái linh hoạt. Hộp số ly hợp kép 8 cấp lấy cảm hứng từ đường đua giúp xe vận hành mượt mà ở những khúc cua. Nội thất Acura ILX cũng nổi bật không kém. Vô lăng được bọc da, ốp cửa và ghế có các đường chỉ khâu tương phản tạo vẻ thể thao. Cabin của Acura ILX cũng khá tiện nghi và cao cấp với điều hòa 2 vùng tự động, hàng ghế trước cho chức năng sưởi. Toyota Camry: Phiên bản Toyota Camry hybrid là mẫu sedan phong cách và mạnh mẽ, mẫu xe này được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại, cảm giác lái thoải mái. Sức mạnh của xe đến từ động cơ 4 xy-lanh 2.5L, công suất 202 mã lực và mô-men xoắn 247 Nm.Nội thất của Toyota Camry sử dụng chất liệu da chủ yếu. Ghế được bọc da đục lỗ, mềm mại và tạo cảm giác sang trọng. Ngoài ra phần thân ghế cũng hạn chế tình trạng trượt khi lái xe. Tại Việt Nam, Toyota Camry có 2 phiên bản là 2.0G và 2.5Q, giá bán lần lượt 1,029 tỷ và 1,235 tỷ đồng. Mazda6: Đối thủ trực tiếp của Toyota Camry là Mazda6 cũng góp mặt trong danh sách này. Tại Mỹ, xe được trang bị động cơ 2.5L tăng áp, công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 433 Nm, vượt trội hơn các đối thủ khác. Tại Việt Nam, Mazda6 có 2 tùy chọn động cơ là SkyActiv-G 2.0L (154 mã lực, 200 Nm) và SkyActiv-G 2.5L (188 mã lực, 252 Nm). Nội thất của Mazda6 khá cao cấp với việc sử dụng những vật liệu như da Nappa, gỗ Sen Nhật Bản và Ultrasuede. Cách bố trí cabin tối giản nhưng hiện đại. Mazda6 tại Việt Nam có giá 889 triệu đến 1,049 tỷ đồng, thuộc hàng rẻ nhất trong nhóm sedan hạng D. Nissan Altima: Mẫu sedan hạng D này được trang bị động cơ 2.5L tăng áp nén biến thiên đầu tiên trên thế giới, hệ dẫn động 4 bánh giúp vận hành ổn định và linh hoạt. Xe có công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm. Tại Mỹ, Nissan Altima được đánh giá cao nhờ thiết kế nội thất tiện nghi và sang trọng. Các chi tiết trang trí mạ chrome và ốp gỗ cao cấp. Xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ProPilot Assist và nhiều công nghệ an toàn tiến tiến. Video: Top xe ý tưởng điên rồ nhất thế giới năm 2021.

Hyundai SantaFe được đánh giá là xe ôtô phổ thông nội thất đẹp nhất năm 2021: Theo cuộc khảo sát của Hotcars tại Mỹ, người dùng biết đến thương hiệu Hyundai phần lớn nhờ mẫu SantaFe. Mẫu xe 7 chỗ hạng D được đánh giá có nội thất rộng rãi và cao cấp. Ghế được bọc da hoàn toàn, bố cục cabin đơn giản nhưng hiện đại. Các màn hình hiển thị có kích thước lớn và các nút chức năng trên xe dễ sử dụng. Tại Việt Nam, phiên bản Hyundai SantaFe 2021 vừa được ra mắt với những thay đổi ở ngoại hình, tiện nghi và công nghệ an toàn. Xe có 6 phiên bản, giá bán từ 1,03 tỷ đến 1,34 tỷ đồng. Acura ILX: Mẫu sedan này được trang bị động cơ 2.4L DOHC i-VTEC, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 244 Nm. Mẫu xe này được đánh giá cao nhờ hiệu suất tốt, cảm giác lái linh hoạt. Hộp số ly hợp kép 8 cấp lấy cảm hứng từ đường đua giúp xe vận hành mượt mà ở những khúc cua. Nội thất Acura ILX cũng nổi bật không kém. Vô lăng được bọc da, ốp cửa và ghế có các đường chỉ khâu tương phản tạo vẻ thể thao. Cabin của Acura ILX cũng khá tiện nghi và cao cấp với điều hòa 2 vùng tự động, hàng ghế trước cho chức năng sưởi. Toyota Camry: Phiên bản Toyota Camry hybrid là mẫu sedan phong cách và mạnh mẽ, mẫu xe này được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại, cảm giác lái thoải mái. Sức mạnh của xe đến từ động cơ 4 xy-lanh 2.5L, công suất 202 mã lực và mô-men xoắn 247 Nm. Nội thất của Toyota Camry sử dụng chất liệu da chủ yếu. Ghế được bọc da đục lỗ, mềm mại và tạo cảm giác sang trọng. Ngoài ra phần thân ghế cũng hạn chế tình trạng trượt khi lái xe. Tại Việt Nam, Toyota Camry có 2 phiên bản là 2.0G và 2.5Q, giá bán lần lượt 1,029 tỷ và 1,235 tỷ đồng. Mazda6: Đối thủ trực tiếp của Toyota Camry là Mazda6 cũng góp mặt trong danh sách này. Tại Mỹ, xe được trang bị động cơ 2.5L tăng áp, công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 433 Nm, vượt trội hơn các đối thủ khác. Tại Việt Nam, Mazda6 có 2 tùy chọn động cơ là SkyActiv-G 2.0L (154 mã lực, 200 Nm) và SkyActiv-G 2.5L (188 mã lực, 252 Nm). Nội thất của Mazda6 khá cao cấp với việc sử dụng những vật liệu như da Nappa, gỗ Sen Nhật Bản và Ultrasuede. Cách bố trí cabin tối giản nhưng hiện đại. Mazda6 tại Việt Nam có giá 889 triệu đến 1,049 tỷ đồng, thuộc hàng rẻ nhất trong nhóm sedan hạng D. Nissan Altima: Mẫu sedan hạng D này được trang bị động cơ 2.5L tăng áp nén biến thiên đầu tiên trên thế giới, hệ dẫn động 4 bánh giúp vận hành ổn định và linh hoạt. Xe có công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm. Tại Mỹ, Nissan Altima được đánh giá cao nhờ thiết kế nội thất tiện nghi và sang trọng. Các chi tiết trang trí mạ chrome và ốp gỗ cao cấp. Xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ProPilot Assist và nhiều công nghệ an toàn tiến tiến. Video: Top xe ý tưởng điên rồ nhất thế giới năm 2021.