Top xe Kia Morning biển "ngũ quý" trị giá cả tỷ đồng tại Việt Nam

Chiều ngày 16/11 vưa qua, trên mạng xã hội xôn xao với thông tin chiếc Kia Morning biển ngũ quý 9 - VIP nhất của đầu 30H được cấp tại Hà Nội. Được biết biển số này thuộc về chị V.H.M. (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) khi đến làm thủ tục đăng ký xe ôtô tại Công an huyện Phú Xuyên. Không ít người chia sẻ biển đẹp như vậy gắn vào xe Kia Morning quá phí, nhưng cũng có nhiều người cho rằng "lộc rơi vào ai người nấy hưởng" và chủ xe Kia Morning này nếu có ý định bán lại xe chắc chắn sẽ kiếm lời vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng là chuyện bình thường. Ngoài chiếc xe Kia Morning mang biển số 30H-999.99 gây sóng gió trên mạng xã hội vào chiều qua, trước đó, còn có không ít xe Kia Morning giá rẻ đeo biển ngũ quý cũng gây xôn xao không kém, thậm chí có xe từng được hỏi mua với giá gấp 2 đến 5 lần giá xe mới và tất nhiên chủ xe gốc đã bán lại kiếm lời. Nổi tiếng nhất về độ biển đẹp trên xe Kia Morning trước khi chiếc biển số 30H-999.99 xuất hiện, chính là một xe Kia Morning màu trắng đời cũ mang biển ngũ quý 9 với dẫy số 29A-999.99. Giá trị của chiếc xe Kia Morning này từng được 1 tay chuyên mua bán đồ xa xỉ tiết lộ phải chi hơn 2,1 tỷ đồng để mua bằng được, lý do là chiếc xe Kia Morning này sở hữu không chỉ biển ngũ quý 9 và còn là lục 9, điều mà chiếc Kia Morning biển 30H-999.99 mới đây không có được. Ngoài chiếc Kia Morning biển lục 9 ra, tay chơi siêu xe ở Hà Nội này còn mua về một chiếc Kia Morning biển ngũ quý khác là con số 7, cụ thể, xe mang biển kiểm soát 30E-777.77. Được biết, chiếc Kia Morning biển ngũ quý 7 này thuộc phiên bản số sàn và có giá khoảng 290 triệu đồng tại Việt Nam chưa kể đăng kí. Sau khi bốc trúng biển đẹp, nó đã được bán lại với giá gần 900 triệu đồng. Cũng là biển số ngũ quý 7 nhưng độ nổi tiếng của chiếc Kia Morning số sàn tại Hà Nội không bằng xe Morning ở Đồng Nai là 60A-777.77, khi nó được chủ nhân bán lại cho một dân chơi biển số đẹp với giá 1 tỷ đồng. Vào tháng 5/2018, một chủ xe Kia Morning tại Nghệ An bốc được biển 37A-444.44 hay còn gọi là ngũ quý 4 cũng đặc biệt gây chú ý. Nhiều ý kiến trái chiều về mức độ xấu đẹp của tấm biển số này được đưa ra, nếu làm phép trừ 7 cho 3 sẽ ra 4, lúc này, xe có đến 6 con số 4 tức là lục tứ. Được biết Kia Morning 2022 tại Việt Nam hiện đang có giá khoảng từ 389 triệu đồng chưa kể đăng kí, nhưng sau khi được đeo lên mình chiếc biển ngũ quý khiến chúng được các đại gia sưu tầm biển đẹp "kênh giá" lên đến vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Video: Đánh giá Kia Morning thế hệ mới tại Việt Nam.

