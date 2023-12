Top ôtô dễ bị hỏng nhất năm 2024 - chủ yếu là xe Âu, Mỹ

10. Jeep Wrangler

Trong top ôtô dễ bị hỏng nhất năm 2024. Đầu tiên là Jeep Wrangler, điểm số đáng tin cậy do Consumer Reports đánh giá cho mẫu xe này là 27 điểm. Jeep Wrangler có thể nói là cỗ máy off-road không thể đánh bại. Tuy nhiên, "được cái này thì mất cái kia" khi mẫu SUV Mỹ có độ đáng tin cậy khá thấp. Theo kết quả khảo sát của tạp chí Consumer Reports, Jeep Wrangler hay gặp vấn đề về hệ thống lái, hệ thống treo, hệ thống điện, động cơ và hệ truyền động. 9. Jeep Grand Cherokee

Điểm số đáng tin cậy do Consumer Reports đánh giá: 26 điểm

So với người anh em Wrangler, Jeep Grand Cherokee mang đến cảm giác thoải mái hơn khi chạy trên đường phố. Tuy nhiên, xét về độ đáng tin cậy, ít hỏng hóc thì Jeep Grand Cherokee không thua kém gì Wrangler. Trong quá trình sử dụng, người dùng Jeep Grand Cherokee thường gặp phải những vấn đề về hệ thống treo, linh kiện điện, hệ thống truyền động, hệ thống điện tử trên xe và phần cứng thân vỏ. Ngoài ra, mẫu xe này còn thường phát ra tiếng kêu lạ hoặc rò rỉ các loại dung dịch. 8. Volkswagen Jetta

Điểm số đáng tin cậy do Consumer Reports đánh giá: 25 điểm

Khi lái thử Volkswagen Jetta, nhiều người có thể bị thuyết phục bởi giá bán khởi điểm thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của mẫu xe này. Tuy nhiên, khi sử dụng, một số người lại nhận "trái đắng" vì xe dễ bị hỏng phanh, linh kiện điện, hệ thống điều hòa và hệ thống điện tử trong xe. 7. Nissan Frontier

Điểm số đáng tin cậy do Consumer Reports đánh giá: 23 điểm

Xe Nhật Bản thường nổi tiếng là bền bỉ, ít hỏng vặt. Tuy nhiên, điều này lại không áp dụng được với Nissan Frontier. Đây đồng thời cũng là mẫu xe Nhật Bản duy nhất góp mặt trong top 10 những ôtô dễ bị hỏng hóc nhất năm 2024 của tạp chí Consumer Reports. Những vấn đề mà người dùng Nissan Frontier gặp phải gồm có hộp số, linh kiện điện và phần cứng thân vỏ. 6. Jeep Grand Cherokee L

Điểm số đáng tin cậy do Consumer Reports đánh giá: 23 điểm

Lại thêm một thành viên nữa của gia đình Jeep xuất hiện trong top 10, đó là Grand Cherokee L. Điều này cũng không có gì bất ngờ vì đây chính là phiên bản kéo dài của Jeep Grand Cherokee. Không có lý do gì khi Jeep Grand Cherokee được xướng tên trong danh sách mà Grand Cherokee L lại vắng mặt. Thậm chí, Jeep Grand Cherokee L còn có điểm số đáng tin cậy thấp hơn cả đàn anh Grand Cherokee. "Gót chân Achilles" của mẫu xe này nằm ở hệ thống treo, linh kiện điện, hệ truyền động, hệ thống điện tử trong xe và phần cứng thân vỏ. Jeep Grand Cherokee L cũng phát ra tiếng kêu lạ hoặc bị rò rỉ dung dịch giống Grand Cherokee. 5. Rivian R1T

Điểm số đáng tin cậy do Consumer Reports đánh giá: 22 điểm

Rivian R1T là mẫu ô tô điện rất nhanh đồng thời có khả năng off-road và sức kéo ấn tượng. Thế nhưng, độ đáng tin cậy lại không phải là thế mạnh của mẫu xe Mỹ này. Xe thường gặp trục trặc ở hệ thống lái, điều hòa, phần cứng thân vỏ, phát ra tiếng kêu lạ hoặc rò rỉ dung dịch. 4. Volvo XC60 PHEV

Điểm số đáng tin cậy do Consumer Reports đánh giá: 21 điểm

Volvo XC60 PHEV được nhiều người yêu thích nhờ thiết kế đẹp mắt và hệ truyền động plug-in hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, với những ai đang tìm kiếm xe bền bỉ, ít hỏng thì đây lại không phải là lựa chọn lý tưởng. Theo tạp chí Consumer Reports, mẫu xe Thụy Điển này dễ bị hỏng pin, hệ thống sạc, linh kiện điện, điều hòa và hệ thống điện tử trong xe. 3. Ford F-150 Hybrid

Điểm số đáng tin cậy do Consumer Reports đánh giá: 19 điểm

Theo lý thuyết, Ford F-150 Hybrid sẽ sở hữu mọi điểm mạnh của phiên bản dùng động cơ đốt trong thông thường và có thêm lợi thế là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đáng tiếc là Ford F-150 không lọt top 10 mẫu ôtô dễ bị hỏng hóc nhất năm 2024 nhưng F-150 Hybrid thì có. Những nơi hay bị hỏng của Ford F-150 Hybrid gồm có hộp số, hệ thống điện, pin, linh kiện điện, hệ truyền động và hệ thống điện tử trong xe. Phát ra tiếng động lạ và rò rỉ dung dịch cũng là vấn đề khiến nhiều người dùng Ford F-150 Hybrid phải đau đầu. 2. Volkswagen Taos

Điểm số đáng tin cậy do Consumer Reports đánh giá: 18 điểm

Volkswagen Taos là mẫu xe khá mờ nhạt trên thị trường. Độ đáng tin cậy thấp có lẽ cũng là một trong những điều khiến người ta không muốn nhớ đến sự tồn tại của mẫu xe Đức này. Volkswagen Taos thường bị hỏng ở hệ thống phanh, linh kiện điện, hộp số, động cơ, hệ thống điện, hệ thống điện tử trong xe, phát ra tiếng kêu lạ hoặc rò rỉ dung dịch. 1. Chrysler Pacifica Hybrid

Điểm số đáng tin cậy do Consumer Reports đánh giá: 14 điểm

Minivan là dòng xe khá được chuộng tại Mỹ. Xe minivan dùng hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu nghe có vẻ là một lựa chọn càng lý tưởng hơn cả. Tuy nhiên, điều này không đúng với Chrysler Pacifica Hybrid. Mẫu xe này có điểm số đáng tin cậy thấp vì những vấn đề liên quan đến pin, hệ thống sạc điện, mô-tơ điện và hệ thống điện tử trong xe. Video: Top 10 hãng xe ít lỗi nhất sau 3 năm sử dụng.

