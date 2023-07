Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2023 - Toyota Vios "lên đỉnh"

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAVA), VinFast, TC Motor đã công bố doanh số bán hàng trong tháng 6/2023. Thị trường ôtô Việt đã có sự khởi sắc hơn khi hầu hết các hãng xe đều có sự tăng trưởng so với tháng trước đó. Đáng chú ý, Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 6 vừa qua có nhiều thay đổi. Sau nhiều tháng bị các đối thủ vượt mặt Toyota Vios bất ngờ trở lại vị trí ngôi đầu bảng, trong khi đó Corolla Cross rời khỏi vị ví trí Top xe bán chạy nhất tháng. Cụ thể, tháng 6 vừa qua, Toyots Vios bán ra được 1.949 xe, tăng 1.363 xe so với tháng 5/2023. Cộng dồn doanh số 6 tháng đầu năm 2023, đã có 5.425 xe Vios được bán ra thị trường. "Vua bán tải" Ford Ranger đạt doanh số 1.585 xe trong tháng 6/2023, tăng 30% so với tháng trước. Tính từ đầu năm, Ford Ranger đã bán được tổng cộng 7.600 xe, duy trì vị thế vô địch trong phân khúc xe bán tải. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước và có sẵn 6 phiên bản, bao gồm XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak. Trong tháng 6/2023, Hyundai Accent đạt doanh số 1.539 xe, tăng 67% so với tháng 5/2023 và xếp thứ 2 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tính từ đầu năm, Hyundai Accent đã bán ra tổng cộng 7.452 xe, giữ vị trí dẫn đầu trong phân khúc sedan cỡ B. Accent hiện được phân phối bởi Liên doanh Hyundai Thành Công với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Tháng 6 vừa qua, Mitsubishi Xpander đã đạt doanh số 1.283 xe, tăng nhẹ 9% so với tháng trước (1.171 xe). Dù tăng trưởng, kết quả này khiến mẫu MPV này tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, nhưng vẫn là mẫu xe MPV bán chạy nhất phân khúc. Cộng dồn doanh số của Xpander trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7.982 xe. Kết thúc tháng 6/2023, mẫu xe bán chạy nhất của Mazda tại Việt Nam đã đạt doanh số 1.246 xe, tăng 36 so với tháng 5/2023. Tính từ đầu năm, Mazda CX-5 đã bán được tổng cộng 5.423 xe. Phiên bản mới Mazda CX-5 2023 đã chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với 3 phiên bản, cùng mức giá từ 749 – 829 triệu đồng (tăng từ 10 – 30 triệu đồng so với phiên bản cũ). Với 960 xe được bán ra, Kia Sonet tiếp tục đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tính từ đầu năm, tổng số lượng xe Kia Sonet bán ra là 4.436 xe. Kia Sonet được ra mắt vào cuối năm 2021 và từ đó đã đạt được nhiều thành công. Hiện nay, Sonet được lắp ráp trong nước và có 4 phiên bản, bao gồm 1 bản số sàn và 3 bản số tự động. Vinfast VF e34 đã đạt doanh số 911 xe trong tháng 6/2023, giảm nhẹ 48 xe so với tháng trước. Cộng dồn 6 tháng đầu năm, đã có tổng cộng 4.976 xe VF e34 được bán ra. Sự tăng trưởng mạnh trong doanh số của VF e34 trong thời gian gần đây được cho là kết quả từ việc hãng taxi Xanh SM mới thành lập đã mua một số lượng lớn các xe VF 8 và VF e34 để phục vụ khách hàng. Mẫu MPV của Toyota đạt doanh số 872 xe trong tháng 6 vừa qua, tăng 282 xe so với tháng 5/2023. Doanh số này đủ giúp Veloz góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng, nhưng vẫn bị đối thủ trực tiếp là Mitsubishi Xpander bỏ khá xa. Cộng dồn 6 tháng vừa qua, Toyota Veloz Cross bán được 4.512 xe. Sau một thời gian dài bị đối thủ Corolla Cross vượt mặt, Kia Seltos đánh dấu sự trở lại Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2023 với 803 xe bán ra, tăng 353 xe so với tháng 5/2023. Kia Seltos hiện đang được Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp, phân phối với giá từ 599- 719 triệu đồng. Vị trí cuối cùng thuộc về mẫu xe VinFast VF8 với 785 xe được bán ra trong tháng 6/2023. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đã có 4.156 xe được giao đến tay khách hàng. VF8 là mẫu xe điện toàn cầu đầu tiên của VinFast. Tại Việt Nam, mẫu D-SUV này có hai phiên bản là Eco và Plus, với giá bán từ 1,129 tỷ đồng. Video: Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2023 - Vios đã trở lại.

