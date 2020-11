Tổng thống Mỹ tương lai đam mê xe môtô khủng ra sao?

Những ngày này, cái tên Joe Biden đang được nhắc đến rất nhiều qua các phương tiện truyền thông và báo chí sau cuộc chạy đua đến với chức tổng thống Mỹ đầy quyền lực. Thế nhưng, ít ai biết rằng vị tổng thống tương lai Joe Biden của nước Mỹ này lại từng là một biker yêu thích xe môtô phân khối lớn. Như đã biết, Biden rất yêu thích những chiếc ôtô mạnh mẽ và đặc biệt là dòng xe Corvette. Vào hồi năm 2016, khi tham gia chương trình Jay Leno's Garage, ông Biden đã cầm lái chiếc xe Corvette Stingray 1967 và thậm chí còn "đốt lốp". Với xe môtô thì sao? Có khá nhiều bằng chứng cho thấy rằng ông Joe Biden yêu thích môtô phân khối lớn. Vào năm 2015, trong một buổi chạy xe tưởng niệm sự kiện 11/9, ông Joe Biden cầm lái Harley-Davidson cùng với thống đốc bang Andrew Cuomo và Billy Joel . Việc cầm lái cầm lái Harley-Davidson có thể coi là một sự giải tỏa dành cho vị tổng thổng tương lai này khi trước đó, ông đã từng có mặt trong một đoạn video ngắn và đang than thở về việc không được tham gia sự kiện do lo ngại về sự an toàn của cơ quan mật vụ. Dù rất thích xe cơ bắp mỹ nhưng Biden không chỉ yêu thích Harley-Davidson mà ông còn từng bị bắt gặp khi đang ngồi trên xe môtô của thợ cắt tóc tại Cincinnati, Ohio. Vào năm 2018, tân tổng thống Mỹ đã từng ngồi lên chiếc xe thần gió Suzuki Hayabusa với nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng, nếu đắc cử vị trí Tổng thống Mỹ thì ông Biden sẽ phải nói lời tạm biệt với những chiếc xe vì Mật vụ Mỹ sẽ không cho phép việc tổng thống tự lái xe. Theo một số thông tin khác thì ngay cả khi đã hết nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Mỹ cũng không được phép tự lái xe ra phố. Video: Ông Joe Biden cùng với chiếc xe Corvette Stingray 1967.

