Tống Đông Khuê rao bán Mercedes-Maybach gần 6 tỷ mua tặng hôn thê

Trong tháng 11/2021, Tống Đông Khuê đã chính thức là hoa đã có chủ khi đi hỏi cưới cô bạn gái đã quen khá lâu. Sau 1 tháng tổ chức lễ ăn hỏi, vào đúng đêm giao thừa của năm 2021 anh chàng này đã chia sẻ việc mua chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic tặng hôn thê nhưng sau đó đã xóa đi và vài ngày sau mới đăng lại. Và đến nay, sau hơn 2 tháng sở hữu chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 này, CEO 9X bất ngờ chia tay xe với lý do không được tiết lộ. Thông tin rao bán do 1 người bạn chơi chung với Tống Đông Khuê đăng tải cho thấy, chiếc xe Mercedes-Maybach S450 đời 2017 này đã chạy được quãng đường dài hơn 12 vạn km nên chắc chắn khi về garage của CEO 9X đã thuộc diện qua sử dụng. Không quá khó để nhận biết được chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 đang được 1 ông chủ xưởng độ xe có tiếng ở Sài thành rao bán là của Tống Đông Khuê do có màu sơn, trang bị la-zăng y hệt xe của CEO 9X này từng chia sẻ. Về ngoại hình, chiếc xe Mercedes-Maybach S450 này còn có 1 logo khá lạ mắt được gắn bên hông xe. Theo tìm hiểu thì đây là 1 công ty về truyền thông do Tống Đông Khuê làm chủ.Giá xe Mercedes-Maybach S450 qua sử dụng này được chào bán gần 6 tỷ đồng, xe có một số đồ chơi đã được độ lại và người bán cũng cho biết nếu không thích, có thể trả về nguyên bản theo tình trạng xe. Ngoại thất xe mang màu xanh lục Emerald Green cùng các chi tiết mạ crôm. Ngoài chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 đang được rao bán, Tống Đông Khuê còn sở hữu nhiều xe ô tô và mô tô khác, trong đó có siêu xe độ McLaren 720S N-Largo đình đám. Xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3L với khả năng sản sinh ra công suất 367 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Xe có hộp số tự động 9G Tronic 9 cấp và hệ dẫn động 2 cầu 4Matic hiện đại. Mercedes-Maybach S450 4Matic từng được Tống Đông Khuê mua tặng cho hôn thê chỉ mất thời gian 5,9 giây tăng tốc từ vị trí xuất phát tới 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Lái xe Mercedes-Maybach S-Class có thể lựa chọn giữa 4 chế độ lái gồm Eco, Sport, Comfort, Individual để phù hợp với từng loại địa hình hoặc sở thích chạy xe. Video: Chi tiết Mercedes Maybach S450 4Matic tại Việt Nam.

