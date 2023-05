"Tóm gọn" BYD Song Pro 2023, đối thủ của Mazda CX-5 và Honda CR-V

Mới đây, hãng xe BYD đã tung ra những hình ảnh chính thức về mẫu SUV cỡ C - BYD Song Pro DM-i 2023 mới của mình. Xe với nhiều thay đổi ở ngoại thất và nội thất, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới truyền thông Trung Quốc. Điều này cho thấy rằng, ngày ra mắt của BYD Song Pro bản nâng cấp giữa vòng đời đã rất gần, và không phải chờ đến ngày chiếc xe này được vén màn, ngay từ bây giờ, hình ảnh "bằng xương bằng thịt" của xe SUV BYD Song Pro 2023 đã được các trang báo của nước bạn đăng tải chi tiết. Những hình ảnh chụp BYD Song Pro DM-i Champion Edition 2023 xuất phát từ đại lý, nó cho thấy chiếc xe mới nâng cấp chủ yếu về mặt trước, 1 thay đổi nhỏ ở đuôi xe, việc ra mắt chính thức chiếc SUV cỡ C, sẽ là đối thủ của những Mazda CX-5 hay Honda CR-V dự kiến sẽ rơi vào Quý II này, tức có nghĩa sớm nhất trong tháng 5 và chậm nhất là tháng 6. Nhìn vào chiếc xe BYD Song Pro DM-i Champion Edition 2023 mới, sự thay đổi chính nằm ở lưới tản nhiệt phía trước, được trang trí bằng các chi tiết đường chấm mạ crôm bên trong, với trang trí màu đen sáng ở cả hai bên, tăng cảm giác tinh tế cho tổng thể. Ngoài ra, phần ốp dưới của chiếc xe mới cũng được nâng cấp, phần trang trí ở giữa có phần giống râu rồng và cũng hơi giống bộ khuếch tán gió sau, ngoài ra, khu vực đèn sương mù hai bên cũng có cũng thay đổi. Bên sườn xe không thay đổi. Về phía đuôi xe, những thay đổi tập trung chủ yếu ở cụm đèn hậu và ốp cốp sau, đèn hậu phẳng hơn trong khi ốp dưới dày hơn, đường nét của ốp cốp sau cũng được điều chỉnh đôi chút. Điều đáng nói, BYD Song Pro DM-i Champion Edition 2023 cũng sẽ có thêm màu xanh Yuanshan Green. Kich thước thân xe BYD Song Pro DM-i Champion Edition 2023 vẫn là dài, rộng, cao lần lượt là 4.738 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm. Nội thất của mẫu xe SUV cỡ C - BYD Song Pro 2023 dường như không có sự thay đổi nào, vẫn là phong cách thiết kế kiểu gia đình mà chúng ta đã quen thuộc, dự kiến sẽ có một số điều chỉnh về cấu hình. Về sức mạnh, chiếc xe mới vẫn sẽ được trang bị hệ thống BYD DM-i plug-in hybrid, bao gồm động cơ 1.5L và một mô-tơ, công suất tối đa của động cơ xăng là 108 mã lực, và công suất tối đa của động cơ điện là 108 mã lực. Hệ truyền động này mang đến công suất tổng cộng là 194 mã lực. Video: Chi tiết BYD QIN PLUS DM i 2023 tại Trung Quốc.

