Tom Feng - “fan ruột” VinFast tậu VF7 Hoả Long Độc Bản hơn 1 tỷ đồng

Vào ngày 19/5 vừa qua, VinFast đã tổ chức sự kiện bàn giao xe VF7 cho khách hàng tại Hà Nội và Tp. HCM, trong số này, có cả việc bàn giao những chiếc Vinfast VF7 Hoả Long Độc Bản (Dragon Forged) đầu tiên cho khách Việt. Một trong những khách hàng có mặt tại sự kiện bàn giao xe SUV điện VinFast VF7 Dragon Forged chính là ông Tom Feng, doanh nhân khá nổi tiếng khi luôn xuất hiện với tư cách khách hàng mua xe, trong 1 số sự kiện bàn giao xe của hãng VinFast tại Tp.HCM. Trước đó, TomFeng đã trải nghiệm qua 1 số mẫu xe điện của VinFast như VFe34, VF5 Plus, VF8 hay VF9, và sự bổ sung vào bộ sưu tập với chiếc xe VF7, còn là bản giới hạn Dragon Forged, cho thấy doanh nhân này mê các dòng xe VinFast đến thế nào. So với VF7 Plus, mức giá xe Vinfast VF7 Dragon Forged có giá cao hơn 6,8 triệu đồng, lên đến khoảng 1,2 tỷ đồng nếu mua kèm pin. VF7 Dragon Forged tạo sự khác biệt bằng những chi tiết ngoại thất màu vàng ánh kim như viền xung quanh hốc gió trung tâm trên cản trước, vành la-zăng, nẹp trên cản sau và logo VinFast. Trong khi đó, những trang bị còn lại của xe không có gì khác VinFast VF7 Plus. Sẽ chỉ có 68 xe VinFast VF7 Dragon Forged được sản xuất. Nguồn cung cấp sức mạnh cho VinFast VF7 bản S là mô-tơ điện với công suất tối đa 130 kW (khoảng 174 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Với pin có dung lượng 59,6 kWh, phiên bản này có thể hoàn thành quãng đường 375 km sau một lần sạc đầy pin, theo tiêu chuẩn WLTP. Trong khi đó, phiên bản Plus dùng 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 260 kW (khoảng 349 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và pin 75,3 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 431 km sau một lần sạc đầy pin. Video: Giới thiệu Vinfast VF7 Hoả Long Độc Bản.

Vào ngày 19/5 vừa qua, VinFast đã tổ chức sự kiện bàn giao xe VF7 cho khách hàng tại Hà Nội và Tp. HCM, trong số này, có cả việc bàn giao những chiếc Vinfast VF7 Hoả Long Độc Bản (Dragon Forged) đầu tiên cho khách Việt. Một trong những khách hàng có mặt tại sự kiện bàn giao xe SUV điện VinFast VF7 Dragon Forged chính là ông Tom Feng, doanh nhân khá nổi tiếng khi luôn xuất hiện với tư cách khách hàng mua xe, trong 1 số sự kiện bàn giao xe của hãng VinFast tại Tp.HCM. Trước đó, TomFeng đã trải nghiệm qua 1 số mẫu xe điện của VinFast như VFe34, VF5 Plus, VF8 hay VF9, và sự bổ sung vào bộ sưu tập với chiếc xe VF7, còn là bản giới hạn Dragon Forged, cho thấy doanh nhân này mê các dòng xe VinFast đến thế nào. So với VF7 Plus, mức giá xe Vinfast VF7 Dragon Forged có giá cao hơn 6,8 triệu đồng, lên đến khoảng 1,2 tỷ đồng nếu mua kèm pin. VF7 Dragon Forged tạo sự khác biệt bằng những chi tiết ngoại thất màu vàng ánh kim như viền xung quanh hốc gió trung tâm trên cản trước, vành la-zăng, nẹp trên cản sau và logo VinFast. Trong khi đó, những trang bị còn lại của xe không có gì khác VinFast VF7 Plus. Sẽ chỉ có 68 xe VinFast VF7 Dragon Forged được sản xuất. Nguồn cung cấp sức mạnh cho VinFast VF7 bản S là mô-tơ điện với công suất tối đa 130 kW (khoảng 174 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Với pin có dung lượng 59,6 kWh, phiên bản này có thể hoàn thành quãng đường 375 km sau một lần sạc đầy pin, theo tiêu chuẩn WLTP. Trong khi đó, phiên bản Plus dùng 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 260 kW (khoảng 349 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và pin 75,3 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 431 km sau một lần sạc đầy pin. Video: Giới thiệu Vinfast VF7 Hoả Long Độc Bản.