"Tiền nhiều để làm gì?" - Qua Vũ lại tậu Audi R8 V10 Plus chạy chơi

Cuối tuần vừa qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại cho 1 chiếc siêu xe mới vào đội hình xe của mình đi lăn bánh trên phố Sài gòn. Lần này, nhà sưu tập xe lớn nhất Việt Nam điều khiển chiếc xe Audi R8 V10 Plus biển số 51L-013.19. Được biết, đây là 1 trong 6 siêu xe Audi R8 V10 Plus tại Việt Nam, nhưng về độ mới, ít đi thì không xe nào qua được. Trên bảng đồng hồ của chiếc Audi R8 V10 Plus của Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái chỉ mới chạy được 6.759 km. Đây không phải là siêu xe quá xa lạ gì với ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi 6 năm trước, ông đã sở hữu nó, nhưng không phải 1 mà đến 2 chiếc, đáng tiếc là vào năm 2018, cặp đôi Audi R8 V10 Plus này đã bị bán đi và đến nay mua lại để sưu tầm. Nguyên bản chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới mua sở hữu màu đỏ, nhưng khi xuất hiện tại quận 5, Tp.HCM, xe đã được dán lại màu đen, điểm nhấn chính là nóc xe dán trắng. Thâ xe hai bên dán chứ UN, phong cách mới trên mọi chiếc xe của Qua Vũ. Trong 3 năm qua, có rất nhiều siêu xe, xe thể thao đã được ông Vũ thay đổi màu sơn ở ngoại hình, dù nguyên bản xe mang màu nổi, rất đẹp theo tâm lý chung của nhiều người. Nội thất xe Audi R8 V10 Plus này có màu đen với chỉ khâu màu đỏ. Siêu xe Audi R8 V10 PLus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu thuộc bản thế hệ thứ 2 nên có đèn pha Full LED, hốc gió trước có thêm các thanh chia gió dựng đứng. Tương tự là đèn hậu Full LED, hốc gió sau và cản va sau được thiết kế lại hoàn toàn. Chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ này được trang bị khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Xe có trọng lượng không tải 1.630kg, điểm dễ phân biệt nhất của phiên bản Plus là cánh gió carbon phía đuôi xe cùng ốp gương ngoại thất carbon. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp S-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian danh tiếng của Audi, nhờ đó, siêu xe Audi R8 V10 Plus chỉ mất khoảng thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Tại thời điểm mới về nước, giá xe Audi R8 V10 Plus khoảng 15 tỷ đồng sau khi hoàn tất thủ tục lăn bánh. Tuy nhiên sau 5 năm xe đã hạ giá khá mạnh, hiện chỉ còn khoảng trên dưới 8 tỷ đồng, tức giảm giá đến tận 7 tỷ đồng bằng gần phân nửa giá xe lúc mới đưa về Việt Nam. Video: Đặng Lê Nguyên Vũ lái Audi R8 V10 Spyder độc nhất Việt Nam.

