Thủ tướng Phạm Minh Chính lái thử ôtô tại nhà máy Hyundai Thành Công

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình vào chiều ngày 18/11 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, động viên lãnh đạo, người lao động tham gia sản xuất tại Tổ hợp sản xuất, lắp ráp ôtô, dịch vụ logistics Huyndai Thành Công tại Khu công nghiệp Gián Khẩu; dự án xây dựng tuyến đường Đông-Tây tỉnh Ninh Bình. Tổ hợp sản xuất, lắp ráp ôtô, dịch vụ logistics Huyndai Thành Công có tổng mức đầu tư hơn 12.289 tỷ đồng, công suất sản xuất, lắp ráp 195.000 xe/năm. Đến nay, tổng vốn thực hiện của dự án đạt hơn 9.600 tỷ đồng; đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 7/8 dự án. Riêng dự án Nhà máy sản xuất ôtô HTMV số 2 đã xây dựng xong, đang vận hành chạy thử và tổ chức khánh thành vào ngày 15/11/2022 vừa qua. Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô đi vào hoạt động từ tháng 9/2010 và liên tục phát triển từ đó đến nay. Năm 2021, doanh thu đạt 27.668 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 14.888 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2022 có doanh thu đạt 23.106 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 10.734 tỷ đồng. Tổng số lao động đang làm việc là 3.535 người, với mức lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Thủ tướng hoanh nghênh, biểu dương Tập đoàn Thành Công với 5 điểm sáng: Đóng thuế nghiêm túc (dự kiến 15.000 tỷ đồng trong năm nay); nâng cao tỷ lệ nội địa hoá; sản xuất dòng ôtô điện, góp phần bảo vệ môi trường; giải quyết việc làm cho hơn 30.000 người, tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, quản lý tốt nguồn rác thải, nước thải. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó có phát triển công nghiệp ôtô, do đó Tập đoàn phát triển ngành ôtô theo hướng xanh, sạch, hiệu quả. Bên cạnh đó, Tập đoàn cần tích cực nâng cao tỉ lệ nội địa hoá, liên doanh, liên kết, tạo phân khúc; luôn đổi mới công nghệ, mẫu mã, kiểu dáng; đa dạng hoá sản phẩm; đa dạng hoá các chuỗi cung ứng,... Bên cạnh đó, Tập đoàn cần tuân thủ quy luật thị trường, cạnh tranh lành mạnh; sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, chống tiêu cực; quan tâm bảo vệ môi trường của nhà máy, môi trường sống chung quanh, tích cực sản xuất sản phẩm góp phần bảo vệ môi trường. Thủ tướng cho biết, đã đề nghị các bộ, ngành chức năng thiết kế gói giải pháp hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp, nhất là liên quan thuế, phí, lệ phí. Các giải pháp kích thích tiêu dùng (một trong những động lực tăng trưởng) cũng được nghiên cứu, tính toán để góp phần tăng tổng cầu. Theo Thủ tướng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các chính sách phát triển công ngiệp ôtô phải gắn liền với thực hiện tốt các cam kết quốc tế... Cũng trong chuyến thăm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cầm lái thử chiếc xe ôtô do Hyundai Thành Công sản xuất, lắp ráp. Video: Thủ tướng Phạm Minh Chính lái thử xe ôtô do Hyundai Thành Công sản xuất, lắp ráp (Nguồn: VNEWS).

