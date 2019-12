Thủ môn Bùi Tiến Dũng "đập thùng" Mercedes-Benz GLC tiền tỷ

Trước thềm trận chung kết bóng đá nam Sea Games 30 giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra tại Philippines vào ngày 10/12/2019 vừa qua, thông tin thủ môn Bùi Tiến Dũng được tặng chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC đã được công bố. Đến hôm qua, ngày 24/12/2019, đúng vào lễ Giáng sinh, thủ môn trẻ tuổi đã nhận chiếc Mercedes-Benz GLC được tặng này. Trên trang Facebook cá nhân, Bùi Tiến Dũng đã đăng hình ảnh chiếc Mercedes-Benz GLC được tặng. "Một ngày để thấy những sự trân trọng không dễ kiếm tìm đã dành cho nhau. Cảm ơn những người đã luôn cười chân thành nhất với tôi khi tôi chưa được đẹp trai lắm. Chúc tất cả mọi người giáng sinh an lành", thủ môn sinh năm 1997 viết khi đăng ảnh lên Facebook cá nhân. Như đã đưa tin, đại gia tặng chiếc Mercedes-Benz GLC cho Bùi Tiến Dũng là anh Phạm Hữu Tuấn - một doanh nhân kinh doanh đa ngành nghề và hiện làm chủ một công ty tại Hà Nội. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, anh Tuấn thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung với chàng thủ môn đến từ Thanh Hóa. Chiếc Mercedes-Benz GLC của Bùi Tiến Dũng thuộc bản GLC 250 và được sơn màu trắng muốt. Tại Việt Nam. Giá xe Mercedes-Benz GLC 250 chính hãng bán ra thị trường khởi điểm từ 1,989 tỷ đồng. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Việt Nam khi sở hữu Mercedes-Benz GLC 250 sẽ nhận về những trang bị đáng chú ý như hệ thống đèn pha LED toàn phần với chức năng tự động mở góc chiếu khi vào cua và điều chỉnh tầm chiếu xa, bộ vành la-zăng hợp kim 19 inch... Bên trong, xe được trang bị kính cách nhiệt, cách âm, kính khoang sau màu tối, ghế trước chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, màn hình thông tin giải trí 7 inch kết nối Apple CarPlay cùng hệ thống âm thanh vòm Burmester 13 loa, công suất 590 W... Nằm bên dưới nắp capô của xe là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 211 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic. Nhờ đó, Mercedes-Benz GLC 250 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 7,3 giây và đạt vận tốc tối đa 222 km/h. Thêm vào đó là 4 chế độ lái Comfort, Sport, Sport+ và Individual. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm với chức năng hỗ trợ tự động giảm tốc cho xe. Việc lái xe vào ban đêm cũng trở nên an toàn hơn nhờ vào cụm đèn trước LED toàn phần thông minh. Những công nghệ an toàn tiêu chuẩn khác khác như chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR,... Ngoài thủ môn Bùi Tiến Dũng, còn có nhiều người nổi tiếng khác tại Việt Nam cũng sở hữu SUV sang Mercedes-Benz GLC như trung vệ Bùi Tiến Dũng, trung vệ Duy Mạnh, nam ca sỹ Ưng Hoàng Phúc, nữ diễn viên Hoàng Yến Chibi hay nữ ca sỹ Phạm Quỳnh Anh. Điều này không có gì ngạc nhiên vì GLC hiện là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Mercedes-Benz tại Việt Nam. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLC tại Việt Nam.

