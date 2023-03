Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế nhập khẩu để hạn chế xe ôtô điện Trung Quốc

Động thái này được đưa ra là một phần trong kế hoạch thúc đẩy sự phát triển của các nhà sản xuất xe ôtô điện nội địa Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể là thương hiệu Togg của chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Được biết, trong năm 2022 doanh số bán xe điện tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng gần gấp 3 lần so với năm trước đó, lên mức 7.733 xe. Mức tăng trưởng một phần là do thuế tiêu dùng của ôtô điện tại đây thấp hơn so với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. Bên cạnh đó, hiện ôtô điện cũng chiếm hơn 1% thị trường ôtô chở khách ở Thổ Nhĩ Kỳ. Việc tăng thuế nhập khẩu thêm 40% đối với những mẫu xe ôtô điện đến từ Trung Quốc được cho là sẽ gây thiệt hại cho thương mại giữa hai nước. Đây cũng là tin buồn cho thương hiệu BYD, khi hãng xe điện này vừa ký biên bản ghi nhớ với nhà phân phối ALJ Turkiye để bán xe ôtô điện tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần. Tuy nhiên, đây được coi là bước đi chiến lược của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cho rằng việc tăng thuế sẽ làm cho ôtô điện Trung Quốc đắt hơn. Việc này sẽ giúp mẫu xe nội địa Togg có nhiều lợi thế hơn trên “sân nhà”. Bên cạnh đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ dự án ô tô điện Togg bằng cách giảm thuế, cấp đất xây dựng nhà máy miễn phí và cho vay với lãi suất thấp. Chính phủ nước này còn cam kết từ nay đến năm 2035, mỗi năm sẽ mua khoảng 30.000 chiếc ôtô điện Togg. Theo kế hoạch, mẫu xe ôtô điện đầu tiên của Togg sẽ là một mẫu SUV, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Trước đó, từ năm 2019, phiên bản concept của mẫu SUV này cũng từng được giới thiệu trước công chúng. Về khả năng vận hành, mẫu SUV mang thương hiệu Togg sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ dành riêng cho ô tô điện. Xe có 2 phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn sử dụng 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 200 mã lực và bản cao cấp sử dụng 2 mô-tơ điện với tổng công suất 400 mã lực. Phạm vi hoạt động của hai phiên bản này sau khi sạc đầy pin lần lượt là 500 km và 400 km. Theo nhiều nguồn tin, pin của mẫu xe điện này sẽ do nhà máy liên doanh giữa Togg và công ty Trung Quốc Farasis Energy sản xuất. Pin xe sẽ có tuổi thọ lên đến 1 triệu km và sạc từ 10-80% trong thời gian chưa đến 20 phút. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay mẫu xe này sẽ sử dụng pin của Đức. Theo đó, giá xe dự kiến sẽ dao động trong khoảng 900.000 Lira (khoảng 1,12 tỷ đồng). Giá bán này được cho là khá cao so và không phù hợp với phần đông người dùng ôtô tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hãng Togg cũng đang nghiên cứu và phát triển một số ôtô điện giá rẻ hơn trong thời gian tới. Video: Thương hiệu xe ôtô điện Togg tại Thổ Nhĩ Kỳ.

