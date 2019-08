Thợ Hà Nội độ "xế nổ" Yamaha Virago 250 cũ siêu ấn tượng

Có tên mã là XV250, mẫu xe Yamaha Virago 250 thuộc dòng cruiser cỡ nhỏ hướng tới những người mới làm quen với môtô phân khối lớn tại các nước phát triển. Điểm đặc biệt của mẫu xe này đó là dù nằm ở phân khúc giá rẻ, nhưng nó lại được trang bị động cơ V-Twin thường xuất hiện trên các dòng xe môtô "hạng nặng". Cùng với kiểu dáng cruiser nguyên bản, chiếc xe được coi là nền tảng hoàn hảo cho các bản độ theo dáng bobber, lấy cảm hứng từ những chiếc Harley-Davidson "hàng thửa". Những đặc trưng nêu trên của Virago 250 cũng là lý do khiến xưởng Duong Doan Design (3D) tại Hà Nội lựa chọn nền tảng này để tạo nên chiếc xe Virago 250 Roadhopper. Đúng như tên gọi, Roadhopper học tập từ những chiếc môtô Road Hopper do hãng xe thủ công Zero Engineering từ Nhật tạo ra. Được thành lập vào năm 1992, Zero Engineering đã nhanh chóng nổi danh bởi những siêu phẩm "hàng thửa" được tạo ra bởi nghệ nhân độ xe bậc thầy Shinya Kimura. Sử dụng động cơ V-Twin được hãng S&S từ Mỹ chế tạo - vốn là máy độ từ thiết kế của Harley-Davidson, đặc điểm của những chiếc Road Hopper đó là khung cứng dạng hardtail không có hệ thống treo sau và phuộc trước dạng "giò gà" springer. Những đặc điểm này khiến chúng có kiểu dáng gợi nhớ về các dòng xe cổ điển từ thập niên 40 của Thế kỷ XX, nhưng cũng đồng thời đầy "chất chơi. Và chúng cũng đã định hình cho chiếc Roadhopper của 3D. Bộ khung nguyên bản của Virago 250 đã được 3D thiết kế lại hoàn toàn ở phía sau để biến nó thành kết cấu khung hardtail theo đúng phong cách Road Hopper. Tuy nhiên đặc điểm ấn tượng nhất của bản độ lại là kết cấu dàn đầu trước. Hoàn toàn vứt bỏ phuộc ống lồng nguyên bản của Virago 250, 3D đã thiết kế lại cho Roadhopper một bộ gắp trước bằng thép ống, với giảm xóc dạng lá nhíp đúng như những chiếc môtô cổ điển. Sau khi hoàn thành 2 đặc điểm chính này, phần còn lại của Roadhopper chỉ là tạo dáng cho chiếc xe, và 3D tiếp tục lấy cảm hứng chủ đạo từ những chiếc mô tô ở nửa đầu Thế kỷ XX. Nằm phía trên lá nhíp của phuộc trước là một chiếc đèn pha tròn nhỏ gọn, với vành được làm từ đồng. Cặp ghi-đông của Roadhopper rộng ngang về hai bên như những chiếc mô tô cổ, bên dưới là bình xăng chạy thuôn về phía sau và chiếc yên solo bọc da với lò xo giảm xóc bên dưới như xe đạp. Dù không có dè trước, nhưng bản độ vẫn được 3D lắp cho chiếc vè sau cổ điển với yên phụ nằm ở phí trên. Có kinh nghiệm trong việc phay và gò nhôm, xưởng độ đã tạo ra một loạt các chi tiết "thửa riêng" từ loại vật liệu này như những tấm chắn hộp điện hình tròn hai bên thân xe, gác chân, nắp bình xăng... Để khiến Roadhopper có vẻ ngoài cổ điển thuần chất, 3D đã lựa chọn cặp bánh với lốp thành cao kiểu Firestone cho xe, bọc xung quanh niềng sơn trắng và có moay-ơ phanh đùm phía trước to bản. Ngoài việc được trang bị 2 pô là các ống kim loại uốn không giảm thanh, thay lọc gió độ và được phục chế lại, động cơ V-Twin của Virago 250 được giữ nguyên trên Roadhopper. Sau khi hoàn thiện, chiếc xe đã được phủ lên mình màu sơn chính là đen bóng đúng kiểu xe cổ. Tuy nhiên chịu ảnh hưởng từ những chiếc mô tô chopper độ, 3D còn sơn airbrush dè sau và bình xăng của Roadhopper với các hoạ tiết hình vảy rồng đầy táo bạo. Sau khi được 3D biến đổi thành Roadhopper, chiếc Yamaha Virago 250 đời cũ với ngoại hình nhàm chán đã "lột xác" hoàn toàn, trở thành một mẫu mô tô độ với ngoại hình đậm vẻ cổ điển nhưng vẫn đồng thời cực kỳ "chất chơi".

