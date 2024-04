Thêm hãng ôtô Trung Quốc sắp đổ bộ Việt Nam, có đối thủ VinFast VF7

Trong năm 2024 này, thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhận hàng loạt thương hiệu ôtô mới đến từ Trung Quốc. Một trong số đó có thương hiệu Aion của tập đoàn GAC. Theo thông tin do Aion công bố trên fanpage chính thức, thương hiệu này sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6 năm nay. Hãng xe Aion của Trung Quốc được thành lập vào năm 2017 dưới cái tên ban đầu là GAC New Energy Automobile. Đến năm 2020, công ty này đổi tên thành Aion. Đúng như tên gọi, Aion là thương hiệu chuyên sản xuất xe năng lượng mới của tập đoàn GAC. Ngoài Trung Quốc, hiện Aion đang mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á. Sau Thái Lan và Malaysia, Aion sẽ đến Việt Nam. Tại thị trường Malaysia, xe Aion sẽ do tập đoàn Tan Chong nhập khẩu và phân phối. Sẽ không ngạc nhiên nếu xe ở Việt Nam cũng do tập đoàn này phân phối. Tập đoàn Tan Chong trước đây từng có kinh nghiệm phân phối xe Nissan và MG ở Việt Nam. Hiện chưa rõ thương hiệu ôtô Aion sẽ phân phối những mẫu xe nào ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, có vẻ như Y Plus sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên mà Aion bán ở Việt Nam. Tại thị trường Thái Lan, Aion Y Plus hiện đang được phân phối với 2 phiên bản là 490 Elite và 490 Premium. Giá xe Aion Y Plus tương ứng của 2 phiên bản này là 969.000 Baht (khoảng 660 triệu đồng) và 1.099.900 Baht (748 triệu đồng). Aion Y Plus có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.870 x 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước như đối thủ VinFast VF7 nhưng chiều dài cơ sở lại ngắn hơn đáng kể. Tuy được định vị trong phân khúc SUV nhưng Aion Y Plus có thiết kế ngoại thất khá giống xe MPV. Điểm nhấn trong ngoại hình của mẫu xe này nằm ở cụm đèn pha Angel’s Wing với 7 dải đèn nằm ngang, kéo dài từ nắp ca-pô xuống cản trước. Bên cạnh đó là ốp cua lốp nổi bật, tay nắm cửa ẩn, bộ vành hợp kim đa chấu phay xước 2 màu và đèn hậu mỏng, vắt ngang đuôi xe. Aion Y Plus tại Thái Lan có những trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED toàn phần, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành hợp kim 17 inch và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Với chiều dài cơ sở lớn và thiết kế sàn phẳng nên nội thất của mẫu xe Trung Quốc này khá rộng rãi. Khoảng duỗi chân dành cho hành khách phía sau lên đến 1.022 mm, được khẳng định là rộng hàng đầu phân khúc. Xe còn được trang bị ghế trước có thể ngả phẳng xuống sàn, biến thành giường ngủ rộng 1,8 m bên trong. Trang bị nội thất của Aion Y Plus đương nhiên cũng khá phong phú với ghế bọc da tổng hợp Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô lăng chỉnh 2 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, đèn viền trang trí nội thất 32 màu, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type A, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau và đèn LED đọc sách. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như 4 cảm biến và camera 360 độ. Aion Y Plus tại Thái Lan hiện được trang bị 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Bên cạnh đó là 2 loại pin LFP với dung lượng 63,2 kWh và 68,3 kWh. Hai loại pin này mang đến phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy lần lượt là 490 km và 550 km theo chu trình thử nghiệm NEDC. Sự góp mặt của các thương hiệu xe Trung Quốc sẽ khiến thị trường ô tô Việt Nam thêm sôi động và tăng lựa chọn cho khách hàng. Ngoài giá tốt, các hãng ô tô điện như Aion cần có hạ tầng trạm sạc phủ rộng, nếu không sẽ khó có thể cạnh tranh với VinFast. Video: Chi tiết SUV điện Aion Y Plus của Trung Quốc.

Trong năm 2024 này, thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhận hàng loạt thương hiệu ôtô mới đến từ Trung Quốc. Một trong số đó có thương hiệu Aion của tập đoàn GAC. Theo thông tin do Aion công bố trên fanpage chính thức, thương hiệu này sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6 năm nay. Hãng xe Aion của Trung Quốc được thành lập vào năm 2017 dưới cái tên ban đầu là GAC New Energy Automobile. Đến năm 2020, công ty này đổi tên thành Aion. Đúng như tên gọi, Aion là thương hiệu chuyên sản xuất xe năng lượng mới của tập đoàn GAC. Ngoài Trung Quốc, hiện Aion đang mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á. Sau Thái Lan và Malaysia, Aion sẽ đến Việt Nam. Tại thị trường Malaysia, xe Aion sẽ do tập đoàn Tan Chong nhập khẩu và phân phối. Sẽ không ngạc nhiên nếu xe ở Việt Nam cũng do tập đoàn này phân phối. Tập đoàn Tan Chong trước đây từng có kinh nghiệm phân phối xe Nissan và MG ở Việt Nam. Hiện chưa rõ thương hiệu ôtô Aion sẽ phân phối những mẫu xe nào ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, có vẻ như Y Plus sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên mà Aion bán ở Việt Nam. Tại thị trường Thái Lan, Aion Y Plus hiện đang được phân phối với 2 phiên bản là 490 Elite và 490 Premium. Giá xe Aion Y Plus tương ứng của 2 phiên bản này là 969.000 Baht (khoảng 660 triệu đồng) và 1.099.900 Baht (748 triệu đồng). Aion Y Plus có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.870 x 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước như đối thủ VinFast VF7 nhưng chiều dài cơ sở lại ngắn hơn đáng kể. Tuy được định vị trong phân khúc SUV nhưng Aion Y Plus có thiết kế ngoại thất khá giống xe MPV. Điểm nhấn trong ngoại hình của mẫu xe này nằm ở cụm đèn pha Angel’s Wing với 7 dải đèn nằm ngang, kéo dài từ nắp ca-pô xuống cản trước. Bên cạnh đó là ốp cua lốp nổi bật, tay nắm cửa ẩn, bộ vành hợp kim đa chấu phay xước 2 màu và đèn hậu mỏng, vắt ngang đuôi xe. Aion Y Plus tại Thái Lan có những trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED toàn phần, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành hợp kim 17 inch và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Với chiều dài cơ sở lớn và thiết kế sàn phẳng nên nội thất của mẫu xe Trung Quốc này khá rộng rãi. Khoảng duỗi chân dành cho hành khách phía sau lên đến 1.022 mm, được khẳng định là rộng hàng đầu phân khúc. Xe còn được trang bị ghế trước có thể ngả phẳng xuống sàn, biến thành giường ngủ rộng 1,8 m bên trong. Trang bị nội thất của Aion Y Plus đương nhiên cũng khá phong phú với ghế bọc da tổng hợp Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô lăng chỉnh 2 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, đèn viền trang trí nội thất 32 màu, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type A, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau và đèn LED đọc sách. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như 4 cảm biến và camera 360 độ. Aion Y Plus tại Thái Lan hiện được trang bị 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Bên cạnh đó là 2 loại pin LFP với dung lượng 63,2 kWh và 68,3 kWh. Hai loại pin này mang đến phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy lần lượt là 490 km và 550 km theo chu trình thử nghiệm NEDC. Sự góp mặt của các thương hiệu xe Trung Quốc sẽ khiến thị trường ô tô Việt Nam thêm sôi động và tăng lựa chọn cho khách hàng. Ngoài giá tốt, các hãng ô tô điện như Aion cần có hạ tầng trạm sạc phủ rộng, nếu không sẽ khó có thể cạnh tranh với VinFast. Video: Chi tiết SUV điện Aion Y Plus của Trung Quốc.