Tesla Model 3 2024 từ 980 triệu đồng tại Malaysia, chạy 677 km/lần sạc

Model 3 hiện là một trong những mẫu ô tô điện bán chạy nhất của thương hiệu Tesla nói riêng và toàn ngành công nghiệp nói chung. Để duy trì sức hút của "gà đẻ trứng vàng", hãng Tesla cuối cùng đã tung ra Model 3 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Được phát triển dưới dự án có tên Project Highland, Tesla Model 3 2024 mới sở hữu thiết kế ấn tượng hơn, quãng đường di chuyển dài hơn và nội thất đẹp mắt hơn. So với phiên bản cũ, Tesla Model 3 2024 chạy điện chỉ thay đổi nhẹ ở ngoại hình với thiết kế đầu xe mới, lấy cảm hứng từ đàn anh Tesla Roadster. Tại đây, xe được trang bị đèn pha thanh mảnh và mượt mà hơn, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày nổi bật hơn. Trong khi đó, đèn sương mù trên cản trước đã bị loại bỏ, chỉ còn lại hốc gió trung tâm. Chưa hết, mẫu xe sedan điện Tesla Model 3 2024 có thêm đèn hậu mới và cản sau tái thiết kế. Các loại vành la-zăng của mẫu ô tô điện này cũng đã được thay đổi cho phù hợp. Xe sẽ dùng mâm Photon 18 inch hoặc Nova 19 inch. Bên trong xe, Model 3 2024 được thổi làn gió mới cho những khu vực như mặt táp-lô, hệ thống đèn viền LED và ốp trang trí. Theo hãng Tesla, chất liệu nội thất cũng đã được cải thiện nhằm mang đến cảm giác sang trọng hơn. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp nhôm dùng làm điểm nhấn để khu vực nội thất bớt nhàm chán và đơn điệu. Tất nhiên, điều mà người ta quan tâm nhất bên trong Tesla Model 3 2024 chính là công nghệ. Không để người dùng thất vọng, hãng Tesla đã bổ sung màn hình cảm ứng trung tâm sáng hơn, nhạy hơn và có kích thước tăng nhẹ lên 15,4 inch cho mẫu ôtô điện này. Màn hình giờ đây còn cho phép tắt cửa gió điều hòa bên phía ghế phụ lái để tiết kiệm điện khi trong xe chỉ có một mình tài xế. Tuy nhiên, người lái vẫn phải chỉnh góc thổi gió của điều hòa thông qua màn hình cảm ứng trung tâm thay vì nút bấm hoặc núm xoay cơ học. Trước mặt người lái là vô lăng có thiết kế mới và tích hợp thanh cuộn để chỉnh đèn báo rẽ. Tiếp theo đó là màn hình điều khiển 8 inch mới dành cho hành khách phía sau. Với màn hình này, hành khách có thể chỉnh các tính năng như hệ thống âm thanh và điều hòa hoặc thậm chí xem phim, chơi games... Một điểm mới nổi bật khác của Tesla Model 3 2024 chính là khả năng cách âm của nội thất. Hãng Tesla đã kéo dài kính cách âm tới cửa sổ sau và bổ sung vật liệu chống ồn cho xe. Hãng xe Mỹ khẳng định độ ồn của xe đã giảm từ 20 - 30% so với phiên bản cũ. Không chỉ yên tĩnh hơn, nội thất của Tesla Model 3 2024 còn hứa hẹn mang đến cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi bên trong nhờ những điều chỉnh ở ghế. Hàng ghế trước của xe hiện đã có tính năng thông gió, bên cạnh tính năng sưởi như cũ. Trong khi đó, kết nối Bluetooth của xe có 2 hệ thống riêng với micro ở cả hai bên trái/phải để cải thiện chất lượng âm thanh trong quá trình đàm thoại. Với hệ thống âm thanh, Tesla Model 3 2024 được nâng cấp lên 17 loa với 2 âm ly và 2 loa trầm ở bản cao cấp. Bản thấp sẽ dùng hệ thống âm thanh 9 loa với 1 âm ly. Thêm vào đó là cổng USB Type C có công suất sạc 65W, đủ để sạc những chiếc máy tính xách tay như Macbook Air. Hàng ghế sau có 2 cổng USB Type C để hành khách sạc các thiết bị điện tử. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có dung tích tăng từ 561 lít lên 594 lít. Thay đổi tiếp theo của Tesla Model 3 2024 là hệ thống treo với lò xo và giảm xóc mới cùng thiết kế khung phụ cải tiến. Bên cạnh đó là lốp mới giúp cải thiện chất lượng lái của xe. Đáng tiếc là mô-tơ điện và pin của xe không có gì thay đổi. Xe vẫn có 2 phiên bản là dẫn động cầu sau RWD và Long Range dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Trong đó, bản RWD dùng 1 mô-tơ điện, có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,1 giây và đạt vận tốc tối đa 201 km/h. Hai con số tương ứng của bản Long Range AWD với 2 mô-tơ điện là 4,4 giây và 201 km/h. Bù lại, hệ số lực cản không khí của xe đã giảm 8%, từ 0,225 Cd xuống 0,219 Cd, giúp tăng quãng đường di chuyển lên 554 km với phiên bản RWD và 677 km với phiên bản Long Range AWD. Hiện Model 3 là mẫu xe có hệ số lực cản không khí thấp nhất của Tesla. Tesla Model 3 2024 sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Autopilot tiêu chuẩn. Nếu nâng cấp lên hệ thống Enhanced Autopilot và Full Self-Driving, khách hàng phải bỏ thêm tiền. Tại thị trường Malaysia, giá xe Tesla Model 3 2024 dao động từ 189.000 - 218.000 RM (khoảng 980 triệu đến 1,13 tỷ đồng). Trong khi đó, tại Trung Quốc, xe có giá từ 259.900 - 295.900 Nhân dân tệ (khoảng 857 - 967 triệu đồng). Mẫu ôtô điện này có màu sơn tiêu chuẩn là trắng Pearl White Multi-Coat trong khi màu đen Solid Black, xanh dương Deep Blue, xám Stealth Grey và đỏ Ultra Red đều là tùy chọn. Video: Giới thiệu Tesla Model 3 2024 thế hệ mới.

