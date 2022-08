Suzuki Wagon R 2023 siêu rẻ vừa ra mắt, chỉ từ 213 triệu đồng

Giữa năm thường là thời điểm các hãng tung ra phiên bản mới của xe. Suzuki cũng không phải là ngoại lệ. Sau mẫu MPV hạng trung Landy, hãng xe Nhật Bản tiếp tục vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu Suzuki Wagon R 2023 mới. Tại thị trường này, Suzuki Wagon R 2023 wagon được chia thành 3 phiên bản, bao gồm tiêu chuẩn, Stingray và Custom Z, với thiết kế ngoại thất khác nhau. Trong đó, Custom Z là phiên bản mới được bổ sung cho xe. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Suzuki Wagon R 2023 chỉ được thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe có thêm cản trước và lưới tản nhiệt mới. Ngoài ra, Suzuki Wagon R 2023 phiên bản tiêu chuẩn còn có thêm những trang bị mới như hệ thống hỗ trợ phanh với 2 camera, có thể phát hiện người đi bộ vào ban đêm. Tiếp đến là 2 túi khí bên dành cho hàng ghế trước và túi khí rèm mới. Những trang bị an toàn khác của Suzuki Wagon R 2023 phiên bản tiêu chuẩn bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống ngăn lệch làn đường. Có thể thấy, mẫu xe này được trang bị an toàn tốt hơn cả một số mẫu sedan hạng B ở Việt Nam như Toyota Vios hay Hyundai Accent. So với phiên bản tiêu chuẩn, Suzuki Wagon R Custom Z 2023 sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao hơn. Xe được trang bị cụm đèn pha, lưới tản nhiệt và cản trước không giống phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể, Suzuki Wagon R Custom Z 2023 đi kèm cụm đèn pha hẹp hơn, nối với nhau bằng nẹp mạ crôm ở giữa. Bên dưới là lưới tản nhiệt lớn hơn so với Suzuki Wagon R 2023 phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, phiên bản Custom Z còn có đèn sương mù nằm ở hai góc cản trước. Thay đổi tiếp theo của Suzuki Wagon R Custom Z 2023 nằm ở vành la-zăng đa chấu, sơn 2 màu thể thao và tay nắm cửa mạ crôm. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện cánh gió mui, tích hợp đèn phanh trên cao và đèn phản quang trên cản sau. Đây là những trang bị không có trên Suzuki Wagon R 2023 phiên bản tiêu chuẩn. Bên trong Suzuki Wagon R Custom Z 2023 là không gian nội thất màu đen với những điểm nhấn ở mặt táp-lô và bệ tì tay trên tappi cửa. Thêm vào đó là hệ thống điều hòa tự động, nút bấm khởi động máy, ghế lái có tính năng sưởi và cổng USB Type A/Type C. Cuối cùng là phiên bản Stingray với thiết kế đầu xe riêng. Tại đây, mẫu xe kei car này được trang bị lưới tản nhiệt hình thang ngược, chia thành 2 tầng bằng nẹp đen bóng ở giữa, tích hợp logo của hãng Suzuki. Lưới tản nhiệt còn được trang trí bằng nẹp mạ crôm. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nằm dọc chỉ có ở phiên bản Stingray. Chưa hết, Suzuki Wagon R Stingray 2023 còn có thêm hốc gió trung tâm cũng được thiết kế hình thang ngược như lưới tản nhiệt. Hốc gió trung tâm nằm giữa 2 đèn sương mù trước. Điểm nhấn còn lại của Suzuki Wagon R Stingray 2023 là bộ vành hợp kim với thiết kế 6 chấu kép. Trong khi đó, những chi tiết còn lại của xe không khác gì phiên bản Custom Z.Giá xe Suzuki Wagon R 2023 ở thị trường Nhật Bản dao động từ 1.217.700 - 1.756.700 Yên (khoảng 213 - 307 triệu đồng). Video: Giới thiệu Suzuki Wagon R Smile 2022 mới.

