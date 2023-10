Suzuki Swift 2024 - xe cỡ B sắp bán ở Việt Nam trang bị những gì?

Đúng như những hình ảnh do hãng Suzuki công bố vào đầu tháng 10 vừa qua, mẫu xe hatchback hạng B này chỉ được thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất dù là thế hệ mới. Có thể thấy điều này trên Suzuki Swift 2024 mới qua một số chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt sơn màu đen bóng mới và được bao quanh bằng nẹp mạ crôm. Logo của hãng Suzuki không còn nằm bên trong lưới tản nhiệt mà đưa lên trên, sát với nắp ca-pô có thiết kế dạng vỏ sò. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED mới, tích dải đèn LED định vị ban ngày sắc sảo. Trong khi đó, cản trước của mẫu xe Suzuki Swift 2024 cỡ B được bổ sung hốc gió trung tâm mới, trang trí bằng nẹp màu xám. Ở hai góc đầu xe vẫn là đèn sương mù như thế hệ cũ. Thay đổi đáng chú ý tiếp theo của mẫu xe Nhật Bản này là tay nắm cửa sau. Thay vì nằm trên cột C như thế hệ cũ, tay nắm đã được đưa xuống cửa. Tiếp theo đó là đường dập gân mới, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Vành la-zăng của xe được thiết kế mới với 5 chấu phay xước 2 màu và đường kính 16 inch. Ở khu vực phía sau, Suzuki Swift sở hữu đèn hậu cải tiến thiết kế và tạo hình bên trong. Cản sau của xe được sơn màu đen và tích hợp 2 đèn phản quang nằm ngang mới. Để bắt kịp thời đại, hãng Suzuki đã thổi làn gió mới cho nội thất của Swift. Tại đây, xe có thêm những trang bị hiện đại hơn như màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, điều hòa tự động 1 vùng và cổng USB. Phía sau vô lăng là lẫy chuyển số thể thao và bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Ngoài ra, xe còn có thêm cả phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Có một điều khá thú vị là Suzuki Swift 2024 vẫn có đầu đĩa CD và DVD trong khi phần lớn các mẫu xe đời mới đều đã bị cắt trang bị này. Nguyên nhân là bởi ở Nhật Bản, nhiều người vẫn có thói quen sử dụng đầu đĩa. Ghế của xe được bọc nỉ màu tối với ghế sau gập 60:40 nhằm tăng thể tích khoang hành lý. Hàng ghế sau của xe không có cửa gió điều hòa. Theo hãng Suzuki, Swift mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.860 x 1.695 x 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm. So với thế hệ cũ, kích thước của xe gần như không thay đổi, riêng chiều dài tăng 30 mm. Đáng tiếc là hãng Suzuki chưa công bố thông tin về động cơ của Swift mới. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị động cơ hybrid. Theo dự đoán, mẫu xe này sẽ dùng hệ truyền động mild hybrid tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 91 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 118 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện có công suất tối đa chỉ 3,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 50 Nm, pin lithium-ion, máy phát điện tích hợp bộ đề ISG, hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Suzuki Swift Sport 2024 được dự đoán là sẽ dùng hệ truyền động mild hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, mô-tơ điện, hộp số sàn 6 cấp và ISG. Sức mạnh của bản Sport sẽ đạt 127 mã lực và 235 Nm. Nhiều khả năng Suzuki Swift thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt và bán trên thị trường vào năm sau. Video: Xem chi tiết Suzuki Swift 2024 mới.

