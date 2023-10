Suzuki Jimny chất chơi như Land Rover chỉ với 170 triệu đồng

Suzuki Jimny thế hệ thứ tư đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Nhật Bản vào tháng 7/2018. Mẫu SUV "bé hạt tiêu" này sau đó đã nhanh chóng lập kỷ lục doanh số tại nhiều thị trường. Một trong những điều khiến mẫu SUV Nhật Bản được khách hàng yêu thích đến vậy là vì mẫu xe này sở hữu thiết kế nhỏ gọn và gợi liên tưởng đến Mercedes-Benz G-Class hay thậm chí nhiều mẫu xe SUV địa hình đình đám khác trên thế giới.. Nắm bắt được điều đó, mới đây, hãng độ DAMD tới từ Nhật Bản đã cho ra mắt bộ bodykit nâng cấp Suzuki Jimny lấy cảm hứng từ Land Rover Defender mang tên Little D. Bộ phụ kiện này bao gồm hai phiên bản khác nhau. Gói Little D. Standard độ Suzuki Jimny đến từ thương hiệu DAMD bao gồm các phụ kiện để biến chiếc Suzuki Jimny thành một chiếc Land Rover Defender địa hình đầy hầm hố. Trong khi đó, gói Little D. Aventura lại bổ sung các phụ kiện đặc biệt nhằm biến chiếc SUV Nhật Bản thành chiếc Land Rover Defender phiên bản off-road. Ở phía trước, Suzuki Jimny được trang bị cản trước mới và tấm chắn bùn mở rộng. Lưới tản nhiệt mới mạ crôm và logo Suzuki được thay thế bằng biểu tượng của hãng độ. Đèn pha, đèn báo rẽ được đặt trong khung bảo vệ bằng kim loại, giúp tài xế yên tâm hơn khi lái xe vượt địa hình. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị nắp capo mới có thiết kế hầm hố hơn. Phía sau, đèn hậu và cản sau của Suzuki Jimny cũng được thiết kế lại theo phong cách Land Rover Defender cổ điển nhưng vẫn đậm chất hiện đại. Các chi tiết như đèn hậu được nâng cấp lên dạng LED và bổ sung tính năng chiếu sáng tuần tự. Bên cạnh đó, gói bodykit của DAMD còn bao gồm nhiều phụ kiện khác như giá nóc, thanh đèn LED trợ sáng, thang nhôm và lốp xe dự phòng. DAMD cho biết giá gói bodykit Little D độ Suzuki Jimny bán ra là 7.002 USD (tương đương 170 triệu đồng), tuy nhiên, các khách hàng cũng có thể mua lẻ từng sản phẩm với giá bán đã được niêm yết sẵn. Video: Xem Suzuki Jimny độ chất chơi như Land Rover.

